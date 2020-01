DHA YURT BÜLTENİ-10 - Son Dakika

Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı

Elazığ'da korku yaratan 6.8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı. ABD'de yeraltını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından deprem anında kaydedildiği ifade edilen ses kaydı internet sitesinden paylaşıldı.

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8'lik deprem bölgede geniş bir alanda hissedildi. Daha sonra ABD'nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yeraltındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı. Siteden yayımlanan kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor.

Görüntü Dökümü:

Deprem titreşimini gösteren tablo ve kaydedilen ses

Haber : İstanbul

==========================

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da anne ve oğlunun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminde hayatını kaybeden anne Ayşe Civelek (45) ile oğlu Muhammed Salih'in (10), cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, bazı bakanlarla birlikte depremde hayatını kaybeden Ayşe Civelek ve oğlu Muhammed Salih Civelek'in Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet, millet olarak ellerinden geleni sonuna kadar yapacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin birçok depremi yaşadığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Ayşegül Hanım kardeşimiz ve onun sevgili yavrusu Muhammed Salih'in cenaze namazlarını birlikte eda etmiş bulunuyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, cennetinde bizleri buluştursun. Tabi bu tür afetler bizler için büyük bir imtihan. Böyle bir imtihanı milletçe sabırla eda etmiş bir milletiz. ve bu konuda Müslüman olmanın, bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz. Biz Bingöl depremini yaşadık, biz Van depremini yaşadık, biz Düzce'yi yaşadık, Sakarya'yı yaşadık, Bolu depremini yaşadık. Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Biz, hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini verdik, veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız. Az önce Diyanet İşleri Başkanımız bunu kıyametin adeta bir tefsiri olarak, yani insanın ölümünü küçük kıyamet olduğunu bilenlerdeniz. ve bunu böylece yaşadık. Ama bu kardeşlerimiz inanıyorum ki rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardandır. Sabi, zaten o günahsız, anne hakeza öyle. Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazdaki çalışmalarımız devam edecek. ve bunun yanında da tabi ki bu enkazları kaldırarak, bir diğer taraftan da inşallah mahallelerdeki bu yıkımların yerine de süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp, yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de aç ve açıkta inşallah bırakmayacağız. Sizden şunu rica ediyorum; Hiç dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz menfi propagandalarına kulak asmayın. Bizler, sizlerin hizmetkarıyız ve bu millete hizmet etmenin bu denli ecri büyük bir şeref olduğunu bilenlerdeniz. Ben tekrar bütün mevtalarımız için ki sayı en son 22 idi, Allah'tan rahmet diliyorum."

Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Civelek ile oğlu Muhammed Salih, gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ELAZIĞ, -

============================

Malatya'da depremde ölen 2 kişi de toprağa verildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çöken evde yaşamını yitiren Ayşe Fatma Türkmen (72) ile Mustafa Kara (50), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Elazığ'da dün saat 20.55'te meydana gelen Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde yaşayan Kara ve Türkmen ailesinin evi çöktü. Depremde, Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara, enkaz altında kaldı. AFAD, İtfaiye, sağlık ve AKUT ekiplerinin çalışmasıyla Türkmen ile Kara'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ayşe Fatma Türkmen ve Mustafa Kara'nın cenazesi, bugün yakınları tarafından morgdan alınarak Gökçe Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Türkmen ve Kara ailesinin yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından enkaz altında kalarak can veren Türkmen ile Kara, gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Cenaze namazının kılınması

Katılanlar

Omuzlarda tabutların taşınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105 MB

==============================

Depremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı (2)

DEPREM ANI MALATYA'DA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde,binalarda hasar meydana oluştu. 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 226 kişinin yaralandığı Malatya'da yaşanan deprem anında vatandaşların kaçışmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşanan depremden sonra Malatya Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Elazığ İli Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te meydana gelen deprem il merkezi ve ilçelerimizi de güçlü bir şekilde etkilemiş, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 226 vatandaşımız yaralanmış, bazı konut ve diğer yapılarda hasara neden olmuştur" denildi.

ÇATLAKLAR OLUŞAN BİNA BOŞALTILDI

Deprem nedeni ile Battalgazi'ye bağlı Uçbağlar Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binada hasar oluştu. 3.0 ile 5.0 büyüklüğü arasında değişen artçı sarsıntılardan dolayı çatlayan bina, çökebileceği düşüncesiyle boşaltıldı. Binanın olduğu bölge yaya trafiğine kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Güvenlik kamerası

Kaçışmalar

Vatandaşların sokağa dökülmesi

Boşaltılan apartman

Doğanyol'da yıkılan saat kulesi

Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

==============================

BBP Lideri Destici: "Gün, birlik olma günüdür"

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ depremini istismar etmek isteyenler olduğunu belirterek, "Burada bir takım, hem siyaset camiasından hem sanat camiasından hem de yazar- çizer takımından, bu deprem üzerinden bir takım olumsuz açıklamalar, bunu istismar etmeye yönelik açıklamalar görüyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Onlara tavsiyemiz şudur; Gün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Gün dayanışma günüdür" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen İl ve İlçe Başkanları Toplantısı'na katıldı. Destici, burada yaptığı konuşmasına Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, başladı. Türkiye'nin Elazığ depreminde kenetlendiğini ifade eden Destici, "Türkiye burada da birlik olmuş vaziyette. Milletimiz, devletimizin yetkilileri, milletimizin her bir ferdi, bölgede yaşayanlar başta olmak üzere ülkemizin her bir tarafından bölgeye yardımlar ulaştırılıyor. Yardımların ötesinde dualar gönderiliyor. Bir an önce oradaki vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşması, depremden etkilendikleri kötü sonuçların ortadan kalkması için Türkiye adeta kenetlenmiş vaziyette, bir olmuş vaziyette. Zaten biz bu tür durumlarda bir olmayı her zaman başarmış necip bir milletiz. Burada da bunu gördük. Milletimizin bu birlikteliği bu sahiplenmesi bu acıların kısa sürede sarılmasına büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

DEPREMİ İSTİSMAR ETMEYE YÖNELİK AÇIKLAMALAR VAR

Depremi istismar etmeye yönelik açıklamaların da olduğunu belirten Destici, "Burada bir takım, hem siyaset camiasından hem sanat camiasından hem de yazar- çizer takımından, bu deprem üzerinden bir takım olumsuz açıklamalar, bunu istismar etmeye yönelik açıklamalar görüyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Onlara tavsiyemiz şudur; 'Gün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Gün dayanışma günüdür. Gün ailesini, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızı ve yaralılarımızı ve depremden olumsuz yönde etkilenen vatandaşlarımızı sahiplenme günüdür. Onlarla bir olma günüdür.' Onun için bu tür fırsatçıları da buradan uyarıyorum. Bundan uzak durun. Söyleyeceğiniz bir sözünüz varsa acılarımız geçtikten sonra yaralarımız sarıldıktan sonra elbette ki herkes düşüncelerini söyleyebilir ama gün o gün değil. Bugün bunun üzerinden istismar olmaz. Bunun üzerinden bir takım eleştiriler kabul edilemez diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'DEPREME KARŞI DAHA HAZIRLIKLIYIZ'

Depreme karşı daha hazırlıklı bir Türkiye olduğunu belirten Mustafa Destici, "İnşallah bundan sonra depremi yaşamadan önce alınması gereken tedbirler noktasında daha dikkatli olursak herhalde acılarımız daha da hafifler, daha da az olur diye düşünüyorum. Nitekim bunu da burada gördük. Böyle bir depremle bundan 20-30 sene karşılaşsaydık ki bunun örnekleri var. Bu büyüklükteki depremlerde daha büyük kayıplar yaşadığımızı daha büyük acılar yaşadığımızı biliyoruz. Tedbirler alınmış, geçmişten bugüne kadar depreme hazırlık bakımından daha iyi durumdayız. Elbette yine de eksiğimiz var. Temennimiz kısa sürede bu eksikliklerimizin giderilmesi olmalıdır" dedi.

Görüntü dökümü:

-----------------------------

Mustafa Destici'nin açıklamaları

Toplantıdan detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

=================================