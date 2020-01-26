DHA YURT BÜLTENİ- 10 - Son Dakika

Elazığ'a depremzedeler için 10 binden fazla çadır gönderildi

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı tarafından bölgede yaşayanlar için 10 binden fazla çadır gönderildi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'daki afetzedeler için, AFAD ve Kızılay tarafından 10 binden fazla çadır bölgeye ulaştırıldı. Kentteki taziye evleri, spor salonları, öğretmenevleri ve camilerde kalmayanlar için gönderilen çadırların bir kısmı, Kültür Parkı'nda kuruldu. Deprem nedeniyle evlerinde hasar oluştuğunu belirten Erol Kaya, bir süre çadırda yaşayacaklarını söyledi. Deprem meydana geldiği sırada çocuklarıyla birlikte evde olduklarını anlatan Kaya, "Depremi Allah kimseye yaşatmasın. Depremi yaşayan bilir. Deprem sırasında çocuklarımızla birlikte evdeydik. Akşam yemeği yiyorduk. Deprem olunca dışarı kaçtık. Evimizde hasar oluştu. Evimize de giremedik. 2-3 gündür evimize girmiyoruz. Şu an çadırda kalıyoruz. Benim düşüncem biz 1 aya yakın buradayız. Çadırlarda da büyük sıkıntımız, ısıtıcıya çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

İffet Civelek ise evlerinde hasar tespitinin yapılacağını belirterek, "Evde hasar var, mahallede kimse yok. Evlere gelip bakacaklarmış. Evlerde duramıyoruz, önce canımız" dedi.

Deprem sırasında panik yaşadıklarını anlatan Fahri Barulay da "Panik yaşadık. Her taraf yıkılmış, dökülmüş, çatlamış her taraf. Evde hasar var. O günden beri giremedik ve buradayız. 6 kişi burada kalıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çadırlardan görüntüler

-Vatandaşlarla röportajlar

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Uğur CAN - ELAZIĞ,

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Azize Çelik'in eşi: Eşim telefonu alarmı çalınca bularak, 112 ile irtibat kurdu

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, UMKE ekibinde yer alan Acil Tıp Teknisyeni Emine Kuştepe'nin telefonla irtibat kurduğu Azize Çelik ve ailesinin tedavileri hastanede sürüyor. Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, "Sabah ezanıyla telefonun alarmı çalınca, eşim gelen ses üzerine telefona yakın olduğunu hissetti ve telefonu buldu. Bizlerin sarjı bitmişti, oradan sonra eşim 112 ile irtibat kurdu" dedi.

Elazığ'da meydana gelen depreme Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki bulunan apartmanda yakalanan Azize-Cengiz Çelik çifti ile çocukları Feti Ahmet ile Muhammed Faruk enkaz altında kaldı. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkaz altında saatlerce kalan aileden anne Azize Çelik, telefonla UMKE ekibinde yer alan Acil Tıp Teknisyeni Emine Kuştepe ile irtibat kurdu. Yapılan görüşme sonrası, 4 kişilik aile enkaz altından çıkarılarak, hastanede tedavi altına alındı. Çelik ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'EŞİMİN ÜZERİNE VESTİYER DEVRİLMİŞTİ'

Baba Cengiz Çelik, DHA 'ya yaptığı açıklamada, sarsıntı olduğunda kaçmaya çalıştıklarını ama kapının kitlendiğini belirterek, "Kapıyı açamayınca, 2 oğlum ve ben oturma odasında kaldık. Eşimde aşağıda kaldı. Bina yaklaşık bir dakika sallandıktan sonra yıkıldı. Yatak odasına gittiğimde duvarların patladığını gördüm. Oturma odasından atlamayı düşündük. O esnada yıkım oldu. Eşimin üzerine vestiyer devrilmişti. Yakındık ve onunla sürekli konuşuyorduk. Birbirimizi teselli ediyorduk. İki oğlumda benim yanımdaydı. Küçük oğlumun kolu molozlar altında kalmıştı, ona yardım ederek kolunu çıkardık. Fakat, büyük oğlumun da kolu sıkışmıştı ama onu çıkaramadık. Daha sonra sürünerek eşimin yanına gitmeye çalıştım. Onun bulunduğu yer bizden aşağıdaydı. O yüzden ona ulaşamadık. Küçük çocuklarım ilk önce 112 ile iletişime geçti. Fakat onların da bir süre sonra sarjı bitti" dedi.

'SABAH EZANIYLA TELEFONUN ALARMI ÇALINCA, EŞİM TELEFONU BULDU'

Baba Çelik, eşinin sabah ezanı ile birlikte çalan telefonunu fark ederek telefonu bulduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Bizlerin sarjı bitmişti, oradan sonra eşim 112 ile irtibat kurdu. Onlar bizi teselli etti. Aşağıda açlık, susuzluk ve üşüme hissetmedik. Nefesimiz de kesilmedi. Komşularımız vardı enkaz altında. Eşim onları konuşturarak uyumamalarını sağladı. Sabrederek ve bizi kurtaracaklarını düşünerek bekledik. Allah onlardan razı olsun, bizi kurtardılar. Eşimin durumu şimdi çok iyi, çok şükür."

'BİNA ÜZERİMİZE ÇÖKTÜ'

Ailenin büyük oğlu Muhammed Faruk Çelik ise, depremi hissedince kaçmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyleyerek, "Bina bir anda çöktü. İçeride yaklaşık 18 saat bekledik. Bizi kurtaranlardan Allah razı olsun. Birde bir ricam var, Fenerbahçe ekibinin buraya gelmesini çok istiyorum" diye konuştu.

Ailenin küçük oğlu Feti Ahmet Çelik de, deprem olduğu an ailesiyle salonda buluştuklarını belirterek, "Dışarı çıkamadık. Balkona doğru koştuk. Oturma odasına gelince bina üzerimize çöktü. Kolumun üzerine taşlar düştü. Babamın yardımıyla onları kaldırdık. Babam daha sonra ağabeyimin yanına gitti. Oradaki oksijen 3 saatlikti. Biz sağlam durduk ve oradan uzun bir süre sonra çıktık, çok şükür. Hepimiz şuan iyiyiz, bize yardım edenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu. Çelik ailesinin hastanedeki tedavileri devam ediyor. Çelik ailesinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA,

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Güleda'nın ölmeden önceki ifadesi yürek burktu

ISPARTA'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) cinayetten 12 saat önce polis merkezindeki ifadesi yürekleri burktu. Genç kız, "Zafer boğazımı sıktı. 'Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Telefonumu parçaladı. Yumruk ve tekmeyle darp etti" diye ifade verdiği ortaya çıktı.

Isparta'nın merkez Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Üniversiteli Güleda'nın hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Sorgusunun ardından geçen 19 Kasım Salı günü Isparta Adliyesi'nde sevk edilen Zafer Pehlivan, tutuklanıp, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel ise Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Sokak ortasında dayak yiyip, 'Haydi şikayetçi olsana edebiliyorsan' diye tehdit edilen Güleda, polisler tarafından geçen 18 Kasım'ın ilk saatlerinde getirildiği Isparta Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezi'nde verdiği ifade cinayetin habercisi oldu.

Genç kız ifadesinde, kapının zilinin çaldığını ifade ederek, şunları söyledi;

"Kapıyı açtığımda Zafer karşımdaydı. Konuşalım diye içeri aldım. Başlarda sakin sakin konuştuk ama sonradan sinirlendi. Boğazımı eliyle sıkıp silkelemeye başladı. Saat 00.30'a kadar 'Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etmeye başladı. Kurtulmak için markete gidelim bahanesiyle Zafer'i dışarıya çıkardım. Markete girip çıktıktan sonra Zafer'den kurtulmaya çalıştım. Birilerini aramak isterken telefonu aldı ve yere vurdu. Telefonum parçalandı. Arkadaşımın yanına gitmek istedim. Zafer engel oldu ve beni kucaklayarak evimin sokağına götürdü. Saat 00.45'te burada beni yumruk ve tekmeyle darp etti. Bağırınca vatandaşlar geldi. Polisi ve 112'yi aramışlar. Zafer beni kıskançlık ve kendisiyle barışmadığım için darp etmiştir. Beni darp, tehdit ettiği ve telefonumu kırarak zarar verdiği için şikayetçi değilim. Zafer'in bir anlık öfkeyle yaptığını düşünüyorum. Bir tedbir kararı istemiyorum."

Cankel ailesinin Muğla'da yaşayan avukatı Alev Öztürk, "Güleda'nın adli muayene raporunda boğazındaki iz, dudağındaki patlak yüzündeki darp izleri çok net bir şekilde bulgu olarak yer alıyor. Polise verdiği ifadesinde Zafer Pehlivan tarafından ölümle tehdit edildiğini net bir şekilde anlatıyor. Sanık ise Güleda'yı istemeden darp ettiğini ve pişman olduğunu söylemiş. Bunun üzerine her ikisi ifadesi alındıktan sonra bırakılıyor. Gülede'ya polis merkezinde 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi kapsamında form dolturtuluyor. Tüm bunlara rağmen Zafer Pehlivan serbest bırakılıyor. 6284 sayılı yasa kolluk görevlilerince uygulanmıyor. Bu yasa doğrultusunda kolluk kuvvetleri harekete geçmelidir. Tedbir kararlarının uygulanması için şikayet zorunlu değildir. Bu yasayı uygulamak yerine tartışmaya açanlarda bir şekilde bu cinayetin sorumlusudur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Avukat Alev Öztürk'ün dosya üzerinde incelemede bulunması

-Avukat Alev Öztürk ile röp.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Elazığlı depremzedeler için Sakarya'dan 4 odalı vagon

SAKARYA'daki Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli için üretilen, 4 odalı 10 personel konaklama vagonu, Elazığ'a doğru yola çıkarıldı. Afetzedelerin, deprem bölgesinde geçici olarak vagonlarda kalması sağlanacak.

TCDD personelinin konaklaması için Sakarya'daki Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'ye ait fabrikada üretilen ve içinde duş, çamaşır makinesi, ısıtıcı, klima, jeneratör, oturma odası ile 4 bağımsız odanın olduğu 10 personel konaklama vagonu, 6.8'lik depremin meydana geldiği Elazığ'a doğru yola çıkarıldı. Bugün öğle saatlerinde TÜVASAŞ fabrikasındaki bekleme alanından çıkarılan 10 vagonun bağlı olduğu lokomotif, Mithatpaşa İstasyonu'ndan hareket etti. AFAD koordinatörlüğünde vagonlar, bölgeye götürülürken, aynı özelliklere sahip 20 adedinin daha hazır olduğu ve talep edilmesi halinde hızlıca bölgeye gönderilmek için hazır bekletildiği belirtildi. Elazığ'da afetzedelerin, deprem bölgesinde geçici olarak vagonlarda kalması sağlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mithatpaşa istasyonu detay

-TCDD Lokomotif, hazırlık detayı

-Personel konaklama vagonu detay

-Trenin yola çıkması

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

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Van'da karla mücadele; Rus yapımı kar toplama aracı 'Amkodor 37' kullanıldı

VAN'da, Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen karla mücadele çalışmasında, kar kütlelerinin çok olduğu ana yollarda, Rus yapımı kar toplama aracı 'Amkodor 37' kullanıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan 579 yerleşim birimini yeniden ulaşıma açarken, kent merkezinde de yoğun çalışma gerçekleştirdi. Kar kütlelerinin çok olduğu ana yollar ve ara sokaklardaki karlar, belirli noktalara toplanıp, kamyonlara yüklendikten sonra kent dışına taşınıyor. Ekipler, bu çalışmalarını da Rus yapımı kar toplama aracı 'Amkodor 37' ile gerçekleştiriyor. Van'da ilk kez kullanılan kar toplama aracı ile hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağlanıyor. Hava sıcaklığı, sıfırın altında 40 derece ölçülürken, kar kütlelerinin en çok olduğu İpekyolu ilçesindeki İki Nisan Caddesi'nde 'Amkodor 37' ile çalışma yapıldı. Çalışmalarda 2 bin kamyon kar, şehir dışına taşındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Rus yapımı kar toplama aracı 'Amkodor 37' kar toplama aaracının çalışması

-Toplanan karları kamyona yüklenmesi

-Detaylar

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

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Sürsürü'de enkazdan 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

ELAZIĞ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 5 kişiden anne ile oğlu ve bir kız çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı.

Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazında kaldığı belirtilen 5 kişiye ulaşmak için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalarda saat 17.00 sıralarında, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarılanların anne ile oğlu ve bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için hastaneye götürüldü. Ekipler, enkazda kalan 2 kişiyi ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son çıkarılan 3 kişiyle birlikte depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a çıktı.

Haber: ELAZIĞ,

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