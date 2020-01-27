DHA YURT BÜLTENİ-10 - Son Dakika

2,5 YAŞINDAKİ YÜSRA'NIN ANNESİ AYŞE YILDIZ'A ENKAZ ALTINDA İLK MÜDAHALEYİ UMKE EKİBİ YAPTI -

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız'a enkaz altında ilk müdahaleyi yapan UMKE görevlileri Yıldız'ın hayatta kalması için büyük bir çaba sarf etti. Ayşe Yıldız'a ulaşan ekipler önce serum takarak sıvı takviyesi yaptı, ardından gerekli müdahalede bulundu. O ekipler o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız 25, annesi Ayşe Yıldız 28 saat sonunda enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Ayşe Yıldız'ın hayatta kalması için mücadele eden UMKE görevlilerin Yıldız'a ilk müdahaleyi enkaz altında yaptığı ortaya çıktı. Ayşe Yıldız'a ulaşan ekipler önce serum takarak sıvı takviyesi yaptı, ardından gerekli müdahalede bulundu. O ekipler o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

"BU MÜDAHALEYİ YAPMASAYDIK BELKİ AYŞE HANIM ŞU AN HAYATTA OLMAYABİLİRDİ"

Bilecik'te UMKE'de görev yapan ve enkaz altındaki Ayşe Yıldırım'a ulaşarak ilk müdahaleyi yapan paramedik Hatice Yücel, "Ben Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde çalışıyorum. UMKE'de aktif bir şekilde çalışmalara katılıyorum. Deprem olduğunu duyduğumuzda çantamı hazırladım, yola çıktık. Enkazdan ilk önce bebeğimizi çıkardılar. Daha sonra aşağıda annesinin de sağ olduğunu, içerinin çok dar olduğu için ona müdahale edecek ufak tefek birine ihtiyaç olduğunu söylediler. Ben hemen gönüllü oldum. Üstümdeki montu çıkarmam gerekiyordu. Jandarma arama kurtarma ekibinden komutan ile birlikte aşağı indik. Sonra tek başıma ilerlemem gerektiğini söyledi. Onun tarifiyle sol-sağ yaparak 5 metre kadar sürünmem gerekti. Kafamı kaldırabileceğim bir alan söz konusu değildi. Sürünerek Ayşe hanıma ulaştım. Koluna zor uzanabiliyordum. Benim için çok zordu. Hayatımda açtığım en zor damar yoluydu. Damar yolunu açtıktan sonra serumunu taktım. Yaşamsal bulgularını kontrol ettim. 'Senin için buradayız, bak ben de senin yanındayım şu an' dedim. İhtiyacı olan sıvıyı taktık. Kurtarılması için iki saat bir çaba gösterildi. Biz ona bu müdahaleyi yapmasaydık belki Ayşe hanım şu an hayatta olmayabilirdi."

"İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN DIŞARI ÇIKARMAYI BAŞARDIK"

Ayşe Yıldız'a ilk müdahaleyi yapanlardan biri Samsun UMKE'de görevli Burak Kasa, "Arkadaşlarımız ilk müdahaleyi yaptılar. Sonra enkaz alanına bizim girmemiz gerekti. Ben jandarma ile birlikte enkaz alanına girdim, gerekli ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sabitleme işlemini yaptım. İlk müdahalenin ardından dışarı çıkarmayı başardık. Yaklaşık 3-4 metre derinlikte bir çukurdu. O çukuru geçtikten sonra enkaz alanına, Ayşe hanımın yanına doğru gidebilmek için 50 cm genişliğinde yer var. Oradan sürünerek gitmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-UMKE ekibinden görüntüler

-Röportajlar

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Uğur CAN - ELAZIĞ,

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KADIN KOMUTANDAN ENKAZ ALTINDAKİ ANNEYE MORAL VEREN SÖZLER: SİZ ÇIKANA KADAR BURADAYIM (1)

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız için enkaz altında kurtarma çalışması yapan ekip, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. O anlarda yaşanan çarpıcı diyalog da kameralara yansıdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız 25, annesi Ayşe Yıldız 28 saat sonunda enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Anne Ayşe Yıldız'ın sesini ilk duyuluduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Yıldız'a moral veren kurtarma ekibinden Zehra Astsubay'ın ankaz altındaki büyük çabası takdir topladı. Görüntülerde "Çocuğunuz çıktı ve sağ, şu an hastanede. Siz çıkana kadar buradan ayrılmayacağım" diyen kadın komutan ve ekibin çalışması sonrası anne de kurtarılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kurtarma anları

Röportajlar

HABER KAMERA: ELAZIĞ

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İKİ KARDEŞ, İŞ YERLERİNİN KÜLE DÖNÜŞÜNÜ GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ (2)- YENİDEN

ANTALYA'da soğuk hava deposu, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında küle döndü. Dumandan etkilenen 2 çalışan hastaneye götürülürken, işletme sahibi iki kardeş yangını ve söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Yangın, Serik ilçesi Hacı Aliler Caddesi Belkıs yolu üzerinde, içerisinde tonlarca domates ve kabak olan soğuk hava deposunda saat 12.00 sıralarında başladı. İşçilerin soyunma odasından yükselen dumanı gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, çalışanları dışarı çıkarıp, çevrede güvenlik önlemi alırken alevler kısa sürede tüm soğuk hava deposunu sardı. Bu sırada dumandan etkilenen adı öğrenilemeyen 2 çalışan ambulanslarla hastaneye götürüldü.

İŞ YERİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederken, soğuk hava deposunun işletmecisi Ümit-Mehmet Birer kardeşler, olay yerine geldi. İşçilerin durumunu soran iki kardeş, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Mehmet Birer'in daha fazla dayanamayıp, yere oturup izlediği söndürme çalışmasının ardından itfaiye ekipleri, soğutma çalışması başlattı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İş yeri sahibi ağlarken görüntü

İtfaiyecilerden görüntü

Söndürme çalışmalarından görüntü

İş yeri çalışanlarından detay görüntü

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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HDP ÖNÜNDEKİ AİLELER, DEPREMZEDELERE ATKI ÖRÜYOR

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 75 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 147'nci günde de sürdürüken, aileler Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bere, atkı ve eldiven örmeye başladı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet Akar'ın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 75 ailenin oturma eylemi 147'nci günde de devam etti.

DEPREMZEDELERE ATKI ELDİVEN ÖRÜYORLAR

Aileler, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere, atkı, bere ve eldiven örmeye başladı. Örülen kışlıklar, depremzedelere gönderilecek. Kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar, "Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere atkı, bere ve eldiven örüyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Çok üzüldük. Hepimiz kardeşiz. Kardeşlerimiz için ablalarımız, ağabeylerimiz için eldiven, bere ve atkı örüyoruz. Soğukta üşümesinler diye" dedi.

Görüntü Dökümü

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HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Annelerin depremzedeler için atkı, bere ve eldiven örmeleri

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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ÇANAKKALE'DE 62 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 62 kaçak göçmen, zeytinlik alanda, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdürürken, Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlikte, Afganistan ve Kongo uyruklu toplam 62 kaçak göçmen yakalandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu belirlenen kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakalanan kaçak göçmenlerden görüntüler.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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FETHİYE'DE BADEM AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde badem ağaçları, güzel havanın etkisiyle çiçek açtı.

Yüksek kesimleri karla kaplı Fethiye'nin ilçe merkezinde hava sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Merkezdeki Kesikkapı Mahallesi'ndeki Amintas Kaya Mezarlarının bulunduğu bölgede, badem ağaçları çiçek açtı. Ağaçların oluşturduğu güzel görüntüyü fırsat bilenler, fotoğraf çektirdi. Vatandaşlardan İbrahim Özdemir, boş vaktinde Amintas Kaya Mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi. Bu sene ilçede havaların normalinden daha sıcak geçtiğini dile getiren Özdemir, "Ağaçların çiçek açtığını görünce fotoğraflarını çektim. Çok güzel bir hava var. Çiçekler tarihi alanlarla çok güzel bir manzara oluşturmuş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çiçek açan ağaçlardan görüntü

-Fethiye manzarası eşliğinde ağaçların görüntüsü

Haber- Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),