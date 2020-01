DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (5)

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kırkağaç ilçesindeki tatlı satışı yapılan bir işletme ile bir kahvehanenin güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, insanların korkuyla dışarı çıktığı görüldü. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir avize satışı yapılan işletmenin güvenlik kamerası da o anları kaydetti. Dükkandaki avizelerin sağa- sola sallanması görüntülerce kaydedildi. İşyerinin personeli ise korkuyla dışarı çıkarken, dükkanın dışında bekleyenlerin de korkuları yine kameralarca görüntülendi.

BİR BİNA ÇÖKTÜ, 9 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Deprem sonrası kırsal Karakurt Mahallesi'nde daha önceki depremde hasar gören ve boşaltılan bir bina, çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Akhisar ilçesinde ise deprem sonrası 9 kişi hastaneye koştu. 2'si hamile 7 kişinin yaşadıkları korku nedeniyle, 2 kişinin ise düşme nedeniyle hastaneye gittiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Soma'daki avize dükkanı güvenlik kamerası

Kırkağaç'taki tatlıcı ve kahvehane güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Serkan ÖZDEMİR- Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ- SOMA (Manisa),

Manisa'da deprem sırasında herkes kaçarken o yemeğine devam etti

Manisa'da bir lokantada öğle yemeği sırasında depreme yakalanan bazı vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı atarken, bir vatandaşın rahat tavırları dikkat çekti.

Manisa Akhisar Merkezi İnönü Mahallesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem kent merkezi, civardaki ilçelerde de hissedildi. Deprem anın da bir lokantada oturan vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte panik haliyle kendilerini dışarı attı. İşyeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, lokantada oturanların hızla kapıya yönelirken, bir vatandaşın ise yemeğini yemeye devam ettiği ve ardından arkadaşını da geri çağırdığı güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Barış Gezici MANİSA

Soma'da deprem anı böyle görüntülendi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, Soma'da da hissedildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, saat 14: 26 'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Soma'da da hissedildi. Çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu. Deprem esnasında dükkanlarında olan esnafın kaçışmaları ve panik hali an be an kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Deprem anında sallanan avize

-Deprem anında kaçan esnaf

-Esnafın dışarıda beklemesi

Haber: Serkan ÖZDEMİR/ Manisa/SOMA

Siverek'te toplanan yardımlar Elazığ'a ulaştırıldı

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, bölgeye ulaştırıldı.

Siverek Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi'ndeki Ağaçhan Parkı'nda açılan stantlara vatandaşlar tarafından getirilen yardım malzemeleri, kamyonlara yüklendi. Akşam saatlerinde yola çıkarılan iki kamyon yaşam malzemesi, Elazığ Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Hayır Çarşısı'na götürüldü. Hayır Çarşısı Müdürü Erkan Önal, "Elazığ'da yaşanan depremden dolayı Siverek Belediyesi'nden gelen arkadaşlarımız bizlere birçok konuda yardımcı oldu. Gıda, giyim, bakliyat, battaniye ve yatak gibi malzemeler konusunda bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Allah Siverek Belediyesi'nden ve halkından razı olsun. Yardımları bize kavuşturduğunuz için Elazığ olarak, Belediye ve Hayır Çarşısı olarak minnettarızö dedi.

YARDIMLARIN TOPLANMASI VATANDAŞ TALEBİ

Siverek Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre ise yardım yapılması talebinin vatandaşlardan geldiği belirtilerek, "Yaşanan Elazığ depremin ardından Siverek Belediyesi'ne başvuran çok sayıda vatandaşın talebi üzerine başlatılan yardım kampanyasında battaniye, kışlık ayakkabı, mont, bot, elektrikli soba, çocuk bezi, kıyafet ve çocuk maması ve 12 bin 500 koli su toplandı. Bizler de vatandaşlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda yaşam malzemelerini deprem bölgesine ulaştırdık" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yarımların toplanması

Yardımların kamyona yüklenmesi

Kamyonların karayolunda ilerlemesi

Malzemelerin indirilmesi

Malzemelerden çıkan oyuncak

Elazığ Belediye yetkilisinin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK–ŞANLIURFA

TIR parkında araçların aküleri çalındı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bulunan kamyon ve TIR parkında duran 8 aracın aküleri çalındı.

Akyazı'da bulunan kamyon ve TIR parkında park halinde olan 8 aracın aküsü çalındı. Sabah yola çıkmak için araçlarının başına gelen araç sahipleri durumu fark edince jandarmaya bilgi verdi. Sabah aracının başına geldiğinde akünün çalındığını fark eden Fatih Kurtoğlu, "Sabah araç başına geldim, baktım aküler çalınmış işe gidemedim. Burada hiçbir güvenlik önlemi yok, araçlarımızı evimizin oraya götürüp bırakamıyoruz. 2600 liraya aldığım akünün daha borcunu ödüyoruzö dedi.

Aracının aküsü çalınan Mehmet Ali Özdemir ise hırsızlara seslenerek, "Çaldığınız aküleri geri getirin biz 300 liradan geri alacağız, hiçbir şey yapmayacağızö diye konuştu.

Akyazı TIR ve Kamyoncular Kooperatif Başkanı Celil Ünlütürk, "Kooperatifimizin Akyazı Belediyesi'nin geçici olarak bize tahsisini yapmış olduğu yerde üyelerimiz araçlarını bırakıyor. Belediye ile görüşmelerimiz sonucu kalıcı yer konusunda meclis onayından geçtiği belirtildi. En kısa sürede daha iyi şartlar altında TIR parkı yapılacak. Sabah yaşanan hırsızlık olayında üyelerimiz maddi zarara uğradı faillerin en kısa sürede yakalanmasını istiyoruzö dedi.

Jandarma, TIR parkında incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araçlardan görüntü

Cemil Ünlütürk

Mehmet Ali Özdemir

Fatih Kurtoğlu konuşması

Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR-AKYAZI(Sakarya),

Rejimin saldırısından kaçanların sayısı 600 bine dayandı

SURİYE'de Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle evlerini terk edip, Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere göç eden sivillerin sayısı son 24 saatte gelen 39 bin sivil ile 600 bine ulaştı.

Rejim ve destekçileri tarafından İdlib kenti ile kırsalına havadan ve karadan yapılan saldırılar devam ederken, son 24 saatte 39 bin kişi daha yaşadıkları yerleri terk ederek, Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç etti.

Geçen kasım ayından bu yana Türkiye sınırına yakın bölgelere gelenlerin sayısı son verilerle birlikte 600 bine dayandı. Saldırılar nedeniyle bulabildikleri ulaşım araçları ile yollara düşen Suriyeliler, daha çok Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor. Siviller kurdukları çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İdlib ve kırsalında yapılan saldırılardan kaçanlar

-Araçlar ve içindeki eşyalar

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

Mersin'den Elazığ ve Malatya'ya 7 TIR yardım

MERSİN'de Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) yer alan firmalar tarafından, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 7 adet yardım TIR'ı gönderildi.

Vali Ali İhsan Su'nun katılımı ile Organize Sanayi Bölgesi'nde bir araya gelen sanayiciler, sağladıkları temel ihtiyaç malzemelerini TIR'lara yükleyerek dualar eşliğinde Elazığ ve Malatya illerine gönüllü olarak gönderdi. 7 TIR dolusu gıda, ısınma, giyim ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan depremzedelerin kullanımına uygun ürünleri MTOSB Başkanı Sabri Tekli önderliğinde özenle seçen sanayiciler ve firma yetkilileri tek yürek oldu.

Türkiye'nin yardımseverliği ve birliktelik gücünü vurgulayan Vali Su, yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ederek, vatandaşların yardım yapmadan önce mutlaka AFAD Başkanlığı ile iletişime geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Vali Su, "Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet kederli yakınlarına ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Depremi hisseden bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Böyle günlerde ülkemizin yardımseverliği ve birlikteliği çok önemli. MTOSB ve AFAD Başkanlığı koordinesinde yardım tırlarımızı oluşturduk. Ayni yardım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; AFAD Başkanlığı veya AFAD Müdürlüğü ile irtibata geçerek ihtiyaç durumuna göre hareket etmelidirler. Maddi yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız da Valiliğimize başvurarak ve SMS yolu ile yardım yapabilirler. Maddi manevi yardımlarını esirgemeyen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorumö dedi.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, zor durumda olan vatandaşların her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Başkan Tekli, MTOSB bünyesinde bulunan sanayicilere ve firma yetkililerine yardım tırları için teşekkür etti. Tekli, "Yaşanan felaketten dolayı hepimiz oldukça üzgünüz. Milletimizin en önemli özelliği zor günlerde birlik olmak ve kenetlenmektir. Zor günlerde her zaman olduğu gibi bugünde zorda kalanlara yardıma koşmak hepimizin görevidir. Bu bağlamda yardımlarını esirgemeyen başta sanayicilerimiz olmak üzere herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu acı depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorumö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yardım paketleri hazırlanırken

-Mobil aşhane hazırlanırken

-Yardım tırları ve mobil aşhane yola çıkarken

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarına katılması

Haber-Kamera: MERSİN,

