DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Seydikemer'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü 4 yaralı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Uğurlu Mahallesi Kaş kavşağında meydana geldi. Ali Arslan'ın kullandığı 07 SDF 08 plakalı otomobil, Mehmet Erdem yönetimindeki 20 BAK 20 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi, araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin çalışmasıyla araçta sıkışanlar, kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, 5 kişiden sürücü Ali Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Diğer sürücü Mehmet Erdem ile isimleri öğrenilemeyen 3 yaralı ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekiplerinin sıkışan yaralıları otomobilden çıkarmasından görüntü

Haber- Kamera: Ergün TOS/ SEYDİKEMER (Muğla),

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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 44 KT 254 plakalı otomobil ile 06 BKU 813 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Halil İbrahim Çetinkaya, Hasan Tezcan, Celal Erbay ve Celal Aktan yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Celal Erbay (54) doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erbay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kazaya karışan araçlar

Jandarmanın önlem alması

Araçlardan yola savrulan parçalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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ABD'li kadının öldüğü kaza MOBESE kamerasında

AYDIN'ın Söke ilçesinde, karşı şeride geçen TIR'ın otomobille çarpıştığı, ABD uyruklu Karya Wilson'un yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Söke- Milas Karayolu'nda meydana geldi. Aydın'dan Didim yönüne giden Selahattin Gerçek'in kullandığı 35 AU 8245 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan TIR, karşı şeride geçip, Ahmet Anıl Şahin'in kullandığı 34 UC 6982 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobildeki Kıvanç Someran ve ABD uyruklu Karya Wilson ile karayolunda çalışma yapan işçi Hasan Aşıcı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralılardan Karya Wilson, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan Ahmet Anıl Şahin, Kıvanç Someran ve işçi Hasan Aşıcı'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Polis, soruşturma başlatırken, kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

TIR'ın kontrolden çıkıp, refüjü aşarak otomobile çarptığı o anlar saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anı MOBESE kamerası görüntüsü

Haber - Kamera: İslam KELEŞ/ SÖKE, (Aydın),

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Pansiyon odasında ölü bulundu

Antalya'da Mustafa İlaslan (39), konakladığı pansiyonda ölü bulundu.

Olay, Tahılpazarı Mahallesi 461 sokaktaki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyon görevlisi, Mustafa İlaslan'ın kaldığı odadan gün içerisinde dışarı çıkmaması üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, İlaslan'ın odasında yaşamını yitirdiğini belirledi. Odada inceleme yapan polis, İlaslan'ın vücudunun herhangi bir yara ve darp izine rastlamadı. Polis İlaslan'ın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pansiyondan genel görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Pencereden görüntü

-Polis aracından görüntü

Haber-Kamera: Tolga YILDIRIM - Aslı DURAN/ ANTALYA,

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Yol kenarındakilere silahlı saldırı kamerada

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir grup, yol kenarındaki başka gruba tabanca ve pompalı tüfek ile ateş açtı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri de serbest kaldı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, pazar günü saat 22.30 sıralarında, Hakkı Ege Caddesi'nde meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda; tabanca ve pompalı tüfek ile ateş açılan Adnan Ş. (51) ve Mehmet E. (32), bacağından vurularak, hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulanslarla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 1 gün sonra saldırıyla ilgili Abdulkadir S. (53), Alaaddin A. (39) ve Berat D.S.'yi (20) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdulkadir S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alaaddin A., adli kontrol şartıyla olmak üzere Berat D.S. ile birlikte serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüsüne yansıyan saldırı anı

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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AKUT'un 'Güvendeyim' uygulaması depremden sonra ilgi gördü

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı olası bir afet anında kullanıcıların bulunduğu konumu ve güvende olduklarını, kısa mesaj ile daha önceden belirlenen 5 kişiye gönderen 'Güvendeyim' uygulamasını, Elazığ depreminden sonra 700 bin kişinin daha indirdiğini, uygulamayı 1 milyon 200 bin kişinin kullandığını söyledi.

Türkiye'nin arama kurtarma konusundaki ilk sivil toplum örgütü AKUT, olası bir afet anında kullanıcıların bulunduğu konumu ve güvende olduklarını, kısa mesaj ile daha önceden belirlenen 5 kişiye gönderen 'Güvendeyim' uygulamasını geliştirdi. Yaklaşık 2 ay önce kullanılmaya başlayan ve 500 bin kullanıcı tarafından indirilen uygulamanın 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremin ardından 1 milyon 200 bin kullanıcı sayısına ulaştığını söyleyen AKUT Başkanı Recep Şalcı, olası bir afet anında belirlenen 5 telefon numarasına güvende olunduğunu bildirmek için tasarlanan uygulamanın ilerleyen dönemlerde daha da geliştirilerek kullanışlı hale getirileceğini ifade etti.

Amaçlarının afet anında çöken telefon hatlarının yerine alternatif olarak sağlam bir çözüm bulmak olduğunu belirten Recep Şalcı, "Güvendeyim uygulaması yaklaşık 2 aydır kullanılıyor ve çok büyük ilgi gördü. İlgi görmesinin sebeplerinden bir tanesinin bu uygulamanın deprem anında da işe yaradığının vatandaşlar tarafından test edilmesi. Şu an 1 milyon 200 bin kullanıcı var ve bu sayı giderek artıyor." dedi.

Deprem ve sel gibi afetlerin yaşandığı bölgelerde telefon hatlarında yaşanan sorunların uygulamayı olumsuz etkilemediğini ve sorunsuz çalıştığını ifade eden Recep Şalcı şöyle konuştu:

"Güvendeyim uygulamasını indirdikten sonra 5 numara belirliyorsunuz ve bu 5 numaraya güvende olduğunuzun bilgisini veriyorsunuz. Aynı zamanda gönderilecek olan kısa mesaj ile sizin yer ve koordinatlarınız da yer alıyor. Böylece mesajı alan taraf sizin iyi durumda olduğunu, güvende olduğunuzu ve konumunuzu biliyor. Afet anında telefon şebekeleri çalışmasa bile uygulama, saniyenin yirmide birlik süresinde hat gelse bile bu mesaj karşı tarafa iletiliyor."

"ELAZIĞ DEPREMİNDEN SONRA 1 MİLYON 200 BİN KULLANICIYA ULAŞTI"

Geliştirilen uygulamanın son dönemlerde çok fazla ilgi gördüğünü söyleyen Recep Şalcı, şöyle konuştu:

"Elazığ depreminden önce uygulamayı kullananların sayısı 500 bin kişiydi, depremin hemen sonrasında uygulamayı 700 bin kullanıcı daha indirerek 1 milyon 200 bin sayısına ulaştık. Sistemi kullanmak çok kolay, İOS veya Android marketlerden uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirip bağlantı kurmak istediğiniz 5 numara belirliyorsunuz. Burada önerimiz 1 kişinin mutlaka il dışından olması. Çünkü il içindeki sistem bazen çok yoğun olabiliyor, il dışındaki biriyle iletişim kurmak çok daha kolay olabiliyor. Bu numaralar eklendikten sonra afet anında ana ekranda bulunan kırmızı butona dokunduğunuz zaman belirlediğiniz kişilere güvende olduğunuz mesajını ve konum bilgilerinizi yönlendirebiliyorsunuz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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AKUT Başkanı Recep Şalcı'nın uygulamayı göstermesi

-AKUT Başkanı Recep Şalcı ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Deprem bölgesinde gece yağışlı geçti (2)

AŞIKLARI DEPREM BİLE DURDURAMADI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sonrası evleri zarar gördüğü için çadırkente yerleşen Sarıefe ve Demirel ailelerinin çocukları Sibel ile Mücahit, tüm zorluklara rağmen düğünlerini yaptı. Soma'da özel bir maden işletmesinde iş makinesi operatörü olarak çalışan Mücahit Demirel (29) ile Sibel Sarıefe (29), küçük yaştan itibaren birbirlerini sevdi. Çift, birlikteliklerini evlilikle pekiştirmek istedi. Ancak aileler, uzun bir süre bu evliliğe onay vermedi. Buna rağmen ailelerini ikna etmeyi başaran aşıklar, 29 Ocak 2018 tarihinde düğün yapmak için hazırlıklara başladı. Fakat 22 Ocak'tan beri bölgede meydana gelen depremler sebebiyle evlerin hasar gören yüzlerce vatandaş gibi onlar da, AFAD'ın yardım çadırlarında yaşamaya başladı. Düğün tarihi yaklaştıkça birçok insan düğünün ertelenmesi için telkinde bulundu. Yıllardır birbirlerini seven ve birçok zorluğa rağmen vazgeçmeyen çift, düğünü ertelemedi.

AFAD ÇADIRINDAN GELİNİ ALDI

Geleneklere göre yapılan düğünde damat Mücahit Demirel, Sibel Sarıefe'nin kaldığı AFAD çadırının önüne gelerek beklemeye başladı. Hazırlıklarını tamamlayan Sarıefe, alkışlar arasında gelinliğiyle çadırdan çıktı. Çift, düğünün yapılacağı salona gitti. Sade bir törenin ardından dünya evine giren aşıklar, evlerinde hasar olduğu için geceyi de çadırda geçirdi.

Yıllarca evleneceği günü beklediğini söyleyen Sibel Sarıefe, "Biz çocukluk aşkıyız. Yıllardır bu anı bekliyoruz. Çünkü ailelerimizi ikna etmek yıllarımızı aldı. Bu sürede çok zorluklardan geçtik. Kendi aramızda 'Evlenirsek çok büyük olay olacak' diyorduk. Ancak böyle bir şey beklemiyorduk. Kendi ailelerimizden bile 'erteleyin' diyen oldu. Fakat biz ölürsek de evli olarak ölmek istedik. Ben onun kalbini sevdim. Gelmeyen çok oldu ama sorun değil. Herkes gibi ben de evimden çıkmak isterdim. Hayal bile edemeyeceğim bir şey oldu. Evimize giremiyoruz. Çadırdan çıkacağım söylendiğinde sevinci ve üzüntüyü aynı anda yaşadım. Allah hiçbir geline yaşatmasın" dedi.

'ÇADIR SEYRAN OLDU'

Kesinlikle pişman olmadıklarını söyleyen damat Mücahit Demirel, mutluluğunu ise şu sözlerle açıkladı:

"Bize düğünü erteleyelim diyen çok oldu. Ancak biz yıllardır bugünü bekliyorduk. Çadırda da olsa bugüne mutlu uyandık. Kesinlikle pişman değiliz. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur derler. Bize ise çadır seyran oldu."

Kaynanalar Ayşe Sarıefe (54) ve Kevser Demirel (46) de evliliğe geçmişte onay vermedikleri için üzgün olduklarının altını çizdi. Sarıefe, "Çocuklarımız evliliğe niyet ettiler ve erteleme önerilerini kabul etmediler. Maddi olarak bazı sıkıntılar yaşadılar. Büyükler olarak geçmişte evliliğe onay vermeyerek çocuklarımızı da üzmüştük. Sonunda başardılar. Bundan sonra mutlu olsunlar. Allah daha büyük depremlerden korusun. Bugüne mutlu uyandık" dedi.

VALİLİKTEN HASAR TESPİT AÇIKLAMASI

Öte yandan Manisa Valiliği Akhisar'daki 5.4 büyüklüğündeki deprem ve Kırkağaç'taki 4.8 büyüklüğünde 2 depremle ilgili yapılan tespit çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Deprem sonrası Manisa, İzmir, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlı ekiplerle toplam 68 mahallede tespit çalışması yapıldığını kaydeden yetkililer, şu bilgileri verdi:

"Akhisar ilçesinde 318 az hasarlı, 151 ağır hasarlı; Kırkağaç ilçesinde 268 az hasarlı, 123 ağır hasarlı; Saruhanlı ilçesinde 2 az hasarlı, Soma ilçesinde 8 az hasarlı, 1 ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan mahallelerde AFAD İl Müdürlüğü tarafından 400 çadır kurulmuştur. Ayrıca depremde evi oturulamayacak şekilde zarar gören 201 vatandaşımız, Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampına yerleştirilmiştir. Depremde ağır hasar gören Karakurt Mahallesi Vahdet Camii ve Minaresi, Karabörklü Camii ve Minaresi, Akifakı Camii Minaresi ile 7 binanın yıkımı gerçekleştirilmiş olup, yıkım çalışmalarına devam edilmektedir. Depremden zarar gören vatandaşlarımızın geçici barınma, gıda, ısınma ve diğer tüm ihtiyaçları Manisa Valiliği koordinesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, AFAD İl Müdürlüğü ve Kızılay tarafından karşılanmaktadır. Depremden zarar gören vatandaşlarımızın geçici barınmalarına ilişkin çalışmalar, ayni ve nakdi yardımlar Manisa Valiliği koordinesinde yapılmaya devam etmektedir."

HASAR GÖREN YAPILAR YIKILIYOR

Depremle sarsılan Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinin bağlı mahallelerinde çok sayıda yapı hasar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, depremden zarar gören ve risk taşıyan bu yapıların yıkımı yapılıyor. Bu kapsamda Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'ndeki Vahdet Camii de depremde hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Bölgede güvenlik önlemlerini alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde ağır hasar alan caminin 35 metrelik minaresiyle, caminin yıkımını kontrollü gerçekleştirdi. Deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası kendilerine bildirilen yapılar da yıkım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Kırkağaç ilçesi Alifakı Camii ve minaresi, Karakurt Mahallesi Vahdet Camii ve minaresi, Akhisar ilçesi Karabörklü Cami ve minaresinin yanı sıra Selçikli ve Gökçeahmet mahallelerinde depremden zarar gören ve risk taşıyan yapıların yıkımı ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çadırdan genel görüntü

Gelin ve damat röportaj görüntüsü

Davetiye görüntüsü

Kaynanalar röportaj görüntüsü

Haber: Cemil SEVAL - Kamera: Tolga TAHÇI/ MANİSA,

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Tuncelili çocuklardan depremzedelere destek çağrısı

TUNCELİLİ çocuklar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek için çağrıda bulundu.

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nın desteğiyle hazırlanan videoda çocuklar, 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu. Çocuklar, Türk Kızılayı'nın Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına destek olmak için 2868'e SMS yollanmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çocukların çağrıları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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