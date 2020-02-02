DHA YURT BÜLTENİ-10 - Son Dakika

Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Eskişehir'de bir binanın zeminine dolan sular nedeniyle sondaj çalışması yapılırken doğal gaz hattı delindi. Borudan sızan gazın patlaması sonucu ise 1 kişi başından yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Akcami Mahallesi Cemalciler Sokak'ta meydana geldi. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının zeminine dolan sular nedeniyle sondaj çalışması yapıldığı sırada doğal gaz boru hattı delindi. Sızan doğal gaz patlamaya neden oldu. Sokaktaki bir iş yerinde ağır hasar meydana gelirken, sondaj aracında da yangın çıktı. Patlama sırasında sokakta bulunan Yunus Gültekin (74) başından yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen doğal gaz ekipleri gazı keserken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de patlamanın meydana geldiği alanda geniş güvenlik önlemi aldı.

Akcami Mahallesi Muhtarı Kemal Mandal, binanın zeminine giren sular nedeniyle sondaj çalışması yapıldığını ifade ederek, "Ekipler iki gündür binaya giren su nedeniyle sondaj çalışması yapıyordu. Ben de onları doğal gaz hattı olduğunu söyleyerek uyardım. Ancak bugünkü çalışmada doğal gaz hattına denk gelmiş ve patlama olduö dedi.

Çevredeki evlerde oturanlar ise büyük bir gürültü ile patlamanın meydana geldiğini ve ardından yangın çıktığını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Patlamanın meydana geldiği sokak

-Yanan sondaj aracı

-İtfaiyenin müdahalesi

-Çevrede izleyenler

-Patlamadan çöken işyeri

-İşyerinden detaylar

-Çevredekilerle röp.

-Mahalle muhtarıyla röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN- Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,

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Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Eskişehir'de sokakta sondaj yapıldığı sırada meydana gelen doğal gaz patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Patlamada, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının girişinde ve karşısındaki 2 işyerinde ağır hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Patlamanın meydana geldiği sokak

-Sondaj aracı ve yanan doğalgaz

-İtfaiyenin müdahalesi

-Esnaf birliğinin binası

-Girişteki hasarlar

-Patlayan camlar

-Patlamada yıkılan işyerleri

-İşyerlerinden detaylar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,-

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Bakan Kurum: Elazığ'da 71 binamızın yıkımını gerçekleştirdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Elazığ'da depremden etkilenen 71 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bugün itibariyle Elazığ'da 93 yıkık binamız mevcut. Acil olarak yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da deprem bölgesindeki temasları kapsamında TOKİ tarafından yapılan Bizimşen Mahallesi'ndeki konutlarda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini, şu ana kadar Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 60'ını tamamladıklarını söyledi. Bakan Kurum, depremin ardından 71 binanın yıkımının yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"2 Şubat tarihi itibariyle hasar tespit çalışmamız süratli bir şekilde devam ediyor. Diğer taraftan depremzede vatandaşlarımız için yardım, gıda ve barınma ihtiyaçlarına yönelik tüm ekiplerimiz seferberlik içinde çalışmaktadırlar. Artık bundan sonraki süreçte kalıcı ihtiyaçları giderecek hem kalıcı konutlarımızın yapımı hem kalıcı konutlar yapılana kadar konteyner kentlerimizin yapım sürece devam etmekte. Bugün itibariyle Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 60'ı tamamlandı. 3 gün içerisinde Elazığ'ın yüzde 90'ınını tespiti ve neticeyi almış olacak. Şu an yapmış olduğumuz tespitlerde Elazığ'daki binaların yüzde 25'inin ağır ve orta hasarlı olduğunu, eski yapılmış mühendislik hizmetini tam olarak almamış yapılarda bunu görmekteyiz. Aldığımız tespit raporları neticesinde, yerinde yapabiliyorsak yerinde, yapamıyorsak rezerv alanlarda projelerimizi başlatmış durumdayız. Bugün itibariyle Elazığ'da 93 yıkık binamız mevcut. 2 bin 785 ağır hasarlı binamız mevcut, ki bu 9 bin 410 bağımsız bölüme geliyor. Yine bin 675 orta hasarlı binamız var, burada da yaklaşık 12 bin bağımsız bölüm oluşmaktadır. Acil olarak yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200. Bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumdadır."

'MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ'NDE KÖKLÜ BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ'

Bakan Kurum, depremin etkilediği Mustafa Paşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışması yapacaklarını söyledi. Bakan Kurum, Elazığ'da TOKİ'nin inşa ettiği 400 konutu depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile enkazda yaralı kurtulanlara tahsis edeceklerini belirterek, "Biz mümkün oldukça vatandaşlarımızın yerine yakın yerde yapmaya gayret gösteriyoruz. Hasar tespit çalışmaları neticesinde bir 3 rezerv alanları oluşturacağız. 3 bölgede toplamda sosyal konutlarımızla birlikte yaklaşık 10 bine yakın bağımsız bölümün inşa faaliyetini en kısa zamanda başlatacağız. Acil yıkılması gereken binalara ilişkin yıkım sürecini başlattık. Şu ana kadar 71 binamızın yıkımını gerçekleştirdik. Hızlı bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Mustafa Paşa Mahallesi'nde köklü bir kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Bu mahallenin kentsel dönüşüme çok ciddi ihtiyacı var. Sürsürü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Abdullah Paşa Mahallesi'nde çok katlı binaların orta ve ağır hasarlı olduğu görüyoruz. Burada yaklaşık 2 bin bağımsız bölüm var. Burada da büyük bir dönüşümü gerçekleştireceğiz. Elimizdeki 400 rezerv konuta ilişkin vefat eden ailelerimizin yakınlarına, enkaz altında yaralı kurtulan vatandaşlarımıza bu konutlardan tahsis ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak suretiyle evlerini teslim ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/ELAZIĞ,

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Bakan Turhan: Zigana Tüneli'nde kazı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Trabzon'da yapım çalışmaları sürdürülen Zigana Tüneli ve Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Turhan, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli'ndeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Turhan, "Trabzon'da bakanlığımızın yapmakta olduğu bazı projelerin incelenmesi ve gidişatı konusunda bilgi almak üzere şantiyelerimizi ziyaret ettik. İlk önce Trabzon ile Maçka arasındaki bölünmüş yolunun şantiyesine uğradık. Burada, bölünmüş yol çalışmaları önemli ölçüde tamamlamış ancak tabi bu güzergahın Karadeniz Sahil Yolu'nu, Doğu Anadolu Bölgesi'ne ve Doğu komşularımızın sınır kapılarına bağlayan güzergah olması dolayısıyla şehir içinde yaşanan bazı yoğun trafik sorununu çözmek amacıyla bu proje kapsamında sahil bağlantısı ile Trabzon-Gümüşhane- Erzurum koridorumuzun rahatlatılması amacıyla Değirmendere ve Çömlekçi Tüneli çalışmalarını bu projeye dahil ettik. Özellikle Liman ve Değirmendere kavşağında yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla hazırlanan bu projelerimizin çalışmalarını bugün başlatıyoruz. Bu Karadeniz Sahil Yolu'nu kat eden trafik ile şehir içi trafiği önemli ölçüde katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Zigana Tüneli projesine ilişkin konuşan Bakan Turhan, "Trabzon ile Gümüşhane arasında yapımı devam eden Zigana Tüneli inşaatımızı da ziyaret ettik. Bu tünelde çalışmalar hızlı devam ediyor. Kazı çalışmaları yüzde 65 oranında tamamlandı ve betonlama çalışmaları da yüzde 45 oranında tamamlandı. Özellikle kış aylarında kar ve buzlu mevsimlerde zaman zaman ulaşımda kesintiye sebep olan bu bölgedeki ulaşımı rahatlatmak amacıyla yaptığımız Zigana Tüneli, tamamlandığında 22 kilometrelik olan kesimin 8 kilometre kısalmasıyla 10-11 kilometreye düşüyor. Önemli ölçüde zaman tasarrufu ve ulaşımda kesintisiz bir ulaşım imkanı sağlamış olacağız. Tabi bu yine tünelin hizmete girmesiyle de önemli ölçüde işletme ve yakıt tasarrufu sağlanmış olacak" dedi.

Bakan Turhan, yapımı sürdürülen 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı'nın da tamamlanmasıyla şehir içinde ana yollardaki trafik yoğunluğunun rahatlayacağını kaydetti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Tolga SAĞLAM- Aleyna KESKİN/TRABZON,

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Depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

ELAZIĞ Müftülüğü tarafından 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 41 kişi için Elazığ Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Öğle namazının ardından İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Neşet Bodur, Elazığ İl Müfütüsü Yusuf Sarıkaya ve çok sayıda kişi katıldı.

İzzetpaşa Camisi müezzini Cabir Karataş tarafından okunan Kur'an-ı Kerim sonrası Mevlid-i Şerif okunmasının ardından anma programı son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vatandaşlardan görüntü

Kur'an-ı Kerim ve mevlid okunmasından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,