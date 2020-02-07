DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Çığ düşmesinde şehit olan Uzman Onbaşıyı, 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü'nün (23) cenazesi memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Anjiyo ameliyatı olan annesi Yeter Süslü de ambulansla tören alanına getirildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde geçen çarşamba günü meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Geçen yıl uzman onbaşı olan şehit Ramazan Süslü'nün cenazesi bugün ilk olarak baba evine getirilerek helallik alındı. Ardından da dini ve askeri törenin yapılacağı alana getirildi.

Törene Aksaray Valisi Ali Mantı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, askeri erkan, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Törene katılan ve ayakta durmakta güçlük çeken eşi Süreyya Süslü, yakınları yardımıyla ayakta durabildi. Tabutun başına gelen halası Fadimana Sarıgül, "Halam annen gelemedi. Ben geldim. Seninle gurur duyuyoruz. Vatana feda ediyoruz. Gurur duyuyoruz. Hakkın helal et kuzum." diyerek yeğeninin fotoğrafını alıp öpüp, ağladı.

AMELİYAT OLAN ANNESİ AMBULANSLA TÖREN ALANINA GETİRİLDİ

Anjiyo ameliyatı olan annesi Yeter Süslü de ambulansla tören alanına getirildi. Sedyeyle tabutun başına getirilen Yeter Süslü, "Hakkını helal et yavrum" diyerek oğlunun fotoğrafını alıp öptü. Anne Yeter Süslü daha sonra tekrar ambulansa alınıp hastaneye götürüldü.

Şehidin 8 aylık kızı Miray Süslü de yakınlarının kucağında kısa süreliğine tören alanına getirildi.

Şehit Süslü'nen cenazesi kılınan namazın ardından Sultanhanı Şehitliği'ne defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tören alanından detay

_ Eşi ve halasından detay

Annesinin tören alanına getirilimesi

Oğlunun fotoğrafını öpmesi

Kızının tören alanına getirilmesi

Törenden genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK - Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Yaya geçidindeki kadına elektrikli bisikletin çarptığı kaza kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet, yaya geçidinden geçen kadına çarptı. Kadın ile elektrikli bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, İnegöl ilçesine bağlı Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan H.(29) yönetimindeki elektrikli bisiklet, yaya geçidinden geçmeye çalışan Mukaddes Demirsoy'a (69) çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşen sürücü ile Demirsoy yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Polisin sürücü Hasan H.'ye ceza kestiği kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde yaya geçicidinden geçen kadına, elektrikli bisikletin çarması ile olay yerinde bulunan bir polis ekibinin yaralananlara müdahale ettiği anlar yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Yayaya çarpıldığı an

-Kaza sonrası detaylar

-Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Korkuluğun üstünden atlamak isterken bacağına demir saplandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sitede güvenlik görevlisi Muhammet Kiyan (58), bahçe kapısının üzerinden atlamaya çalışırken düşünce demir korkuluk sol bacağına saplandı. Korkuluk ayağına saplanmış halde hastaneye götürülen Kiyan, ameliyata alındı.

Alanya'nın Tosmur Mahallesi İsa Özdemir Caddesi üzerinde bulunan bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Kiyan (58), öğle saatlerinde kapalı bahçe kapısının üzerinden atlamak isterken dengesini kaybedip düştü. Bu sırada kapının 20 santimetrelik korkuluk demiri, Kiyan'ın sol bacağına saplandı. Olayı fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen itfaiye ekibi, korkuluk demirini Kiyan'ın bacağından çıkaramayınca, demir parmaklığı kesti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kiyan, bacağına saplanan demirle birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Muhammet Kiyan sedyeye alınırken

Demir parmaklığın görüntüsü

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı

AFYONKARAHİSAR'da sürücüsü kapanan hemzemin geçidin bariyerini kırarak geçmeye çalışan kamyonet, trenle çarpıştı. Trenin metrelerce sürüklediği kamyonetteki sürücü yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Çobanlar ilçesi yakınlarındaki bariyerli hemzemin geçitte meydana geldi. Uğur Ç.'nin kullandığı 03 PT 378 plakalı, bir ekmek fabrikasına ait kamyonet, kapanan bariyeri kırarak hemzemin geçide girdi. Bu sırada Eskişehir- Konya seferini yapan 44015 sefer sayılı yük treni kamyonete çarptı. Tren, önüne aldığı kamyoneti metrelerce sürükledikten sonra durdu.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Uğur Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trenin kmamyonete çarpma ve sürükleme anı

HABER: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Takla atan otomobilde 6 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu- Tekirdağ karayolunun Çiftlikler mevkiinde meydana geldi. Çorlu'dan Tekirdağ'a giden Ümit Özer yönetimindeki 59 ZF 720 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek takla attı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Özer ile birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden detaylar

-Polis aracından görüntü

-Jandarma aracından görüntü

-Takla atan otomobil

-Detaylar

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ),

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İzmit'te fuhuş operasyonu

İZMİT'te, fuhuş operasyonunda 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Fuhşa aracılık ettikleri belirlenen 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te düzenlediği operasyonla fuhşa aracılık yapan A.C. ve Gürcistan uyruklu I.C. ile fuhuş yaptırılan Gürcistan uyruklu E.M.'yi gözaltına aldı. E.M. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla A.C. ve I.C. ise adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adliyeye sevk edilmeleri

HABER: KOCAELİ,

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Yazlık villalardan hırsızlık yapanlar, güvenlik kamerasına yakalandı

TEKİRDAĞ'ın yazlık Kumbağ Mahallesi'nde yazlık villalara girerek hırsızlık yapan şüpheliler jandarma tarafından güvenlik kameralarının incelenmesiyle yakalandı. Keşif yapmaları ve evlere girmeleri güvenlik kameralarına yansıyan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na başvuran M.K., Kumbağ Mahallesi'nde bulunan yazlık villasına kış aylarında boş olduğunu ve son gittiğinde 1 televizyon, 1 tablet, 1 oyun konsolu ile 2 ses yayın cihazının çalındığını bildirdi. C.B. ise ayın mahallede bulunan yazlık villasının penceresinden girilerek, eşyalarına zarar verildiğini ve hırsızlığa teşebbüs edildiğini söyledi. Jandarma ekipleri hırsızlık olaylarıyla ilgili kapsamlı çalışma başlatarak, mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Jandarma, güvenlik kameralarından C.B'nin evine O.A. (21), M.Y. (26), ve E.G'nin (26), M.K.'nın evine ise A.T.E.'nin(23) girdiğini belirleyerek şüphelileri gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T.E ile M.Y., tutuklandı, O.A. adli kontrol, E.G. ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, yazlık Kumbağ Mahallesi'ndeki hırsızlık olayları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin cadde üzerinde keşif yapmaları

-Şüphelilerin bir yazlığın bahçesine girmeleri

-Şüphelilerin olay yerinden kaçmaları

-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Antalya- Konya yolunda kar yağışı (3)

OTOBÜS, VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI

Antalya- Konya yolunun Püser mevkisinde, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp uçuruma metreler kala duran Metro Turizm'e ait 34 BK 6806 plakalı yolcu otobüsü, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak, yola çıkarıldı. Otobüs, daha sonra yolcularını alarak yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüs bulunduğu yerden vinçle alınırken

Haber- Kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ,

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Depremde hasar gören Atatürk'ün konakladığı tarihi öğretmenevine güçlendirme

Elazığ'da depremde hasar gören Atatürk'ün de konakladığı tarihi öğretmenevinin güçlendirilmesine kararı verildi. Binanın güçlendirme projelerinin hazırlanması sonrası çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 41 kişinin öldüğü, 1607 kişinin de yaralandığı 6.8 büyüklüğündeki depremde, 1937 yılında Atatürk'ün kenti ziyareti sırasında kaldığı, halen Elazığ Merkez Öğretmenevi olarak kullanılan bina da hasar gördü. Elazığ Valiliği teknik görevlilerinin incelemesi sonucu orta hasar tespiti yapılan binanın durumunu, kültür varlığı olarak tescilli olması nedeniyle Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletti. Kültür varlığı olarak tescilli olan binanın güçlendirme projelerinin hazırlanmasının ardından, güçlendirme çalışmalarına başlanacağı ifade edildi.

87 YILDIR KULLANILIYORDU, DEPREMDE TAHLİYE EDİLDİ

Duvarlarında çatlaklar oluştuğu için tahliye edilen öğretmenevi, 1933 yılında hizmete girdi. Devlet erkanının konuk edildiği binada, Atatürk de 17 Kasım 1937'de ağırlandı. 1952 yılından 1972 yılına kadar kız ilk öğretmen okulu, 1982 yılına kadar lise ve iki yıllık eğitim enstitüsü olarak kullanılan binanın, 1983 yılında 27 yatak kapasitesiyle öğretmenevi olarak açılışı yapıldı. Binaya 1991 yılında, ek olarak 3 katlı, 33 yatak kapasiteli ek bina da yapılarak yatak kapasitesi 60'a çıkartıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hilal ÖZTÜRK/- Erkan BAY/ ELAZIĞ - İSTANBUL,

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CHP'li başkanlar Adana'da buluştu

Adana'da CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nda bir araya geldi.

'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması', Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ev sahipliğinde kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya, Zeydan Karalar'ın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP Adana milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Kenti tanıtan kısa film gösteriminin ardından 'Bereketli Topraklar Üzerinde Akıllı Kentlere Doğru' başlıklı toplantının açılış konuşmasını yapan Zeydan Karalar, Türkiye'nin 1 numaralı başkanlarını ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bu buluşmalar artık gelenek haline geldi. Üzerimizde çok büyük sorumluluk, ağır bir yük var. Bütün Türkiye bizi yakından izliyor" dedi.

Yeni seçilen CHP'li belediye başkanlarının teslim aldıkları belediyelerin ekonomik zorluklar içerisinde olduğunu kaydeden Başkan Karalar, buna rağmen başkanların başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirtti. CHP'li belediyeler tarafından kooperatifçiliğin tekrar hayata geçirileceğini anlatan Karalar, "CHP'li belediyeler kooperatifçiliği Türkiye'de konu haline getirdiler. Kooperatifçilik köyden kente göçü engelleyecek. Türkiye bir tarım ülkesi ama Türkiye şu anda ne yediğini bilmiyor. Bu belediyeler aynı zamanda kooperatifler sayesinde ürünün hızlı, zamanında, her iki tarafa da kazandıran yapıya dönüştürecek" diye konuştu.

Başkan Karalar'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti. Toplantının sonuç bildirgesinin ise saat 17.00'de açıklanacağı duyuruldu.

Görüntü Dökümü

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CHP'li başkanların görüntüsü

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması

Genel ve detay

Haber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Düğününe bir gün kala intihara kalkıştı

SAMSUN'da yarın düğünü yapılacak olan Ülkü Y. (23), tabanca ile göğsüne ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ülkü Y., tedaviye alındı.

Ayvacık ilçesi Meşelidüz Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Ülkü Y., tabanca ile göğsüne ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ülkü Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ülkü Y.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

DÜĞÜNÜ VARDI

Ülkü Y.'nin nişanlı olduğu ve yarın, Ayvacık ilçesinde bir düğün salonunda düğününün yapılmasının planlandığı belirtildi. Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili çok yönlü araştırma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detaylar

Ayvacık Devlet Hastanesi'nden detaylar

Eğitim Araştırma Hastanesi'nden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN

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15 gündür uçurumda mahsur olan keçi, 5 saatte kurtarıldı

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, gebe keçi, 15 gündür mahsur olduğu uçurumdan 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Havran ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde Murat Anılan'ın sahibi olduğu keçi, indiği uçurumda mahsur kaldı. Anılan, keçiyi 15 gün boyunca kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da itfaiyeden yardım istedi. Domuz Uçan Kayalıkları olarak isimlendirilen bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit İtfaiyesi Grup Amirliği bünyesindeki 'Arama Kurtarma Timi', yaklaşık 200 metre derinlikteki uçuruma halatlar yardımı ile indi.

Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonunda gebe olduğu öğrenilen keçi, kurtarılarak, sahibi Murat Anılan'a teslim edildi. Anılan, teşekkür ettiği görevliler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ

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-Kurtarma operasyonundan cep telefonu görüntü

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/HAVRAN (Balıkesir),

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Datça, 'Badem Çiçeği Festivali' ile renklendi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 7 - 9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen, 'Badem Çiçeği Festivali' açılış töreni ile başladı.

Datça Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival kapsamında bugün saat 12.00'de Şenkaya Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanına kadar yapılan 1 kilometrelik kortej yürüyüşüne, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Garnizon Komutanı Hava Binbaşı Hilmi Özkan, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Caddesi'nde açılan, yöresel ürünler ve hediyelik eşya satışlarının yapıldığı stantlarının önünden geçen kortejin önünde yer alan festival maskotu, 'Badem Çocuk' büyük ilgi gördü. Yürüyüşe katılanları, Cumhuriyet Meydanı girişinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi karşıladı. Festivalin ilk etkinliğini, Hızırşahlı kadınlar gerçekleştirdi. Hızırşah Mahallesi'nden bir grup kadın yöresel kıyafetleri ile temsili atla gelin alma töreni sahneledi. Atlı gelinin alana girişi, sembolik olarak bahşiş almak isteyenlerce kesildi. Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın bahşiş vermesinden sonra, atlı gelinin alana girişi coşkuyla karşılandı. Hızırşahlı kadınlar daha sonra yöresel türküler eşliğinde oyunlar oynadı, geline takılar takıldı.

Temsili gelini canlandıran 22 yaşındaki Berçe Kurt'un da Hızırşahlı kadınlarla birlikte alana çıkıp oynamasından sonra; kendisine, evine bolluk bereket getirmesi dileği ile yöreye ait mersin çalıları hediye edilerek, tören sona erdi.

Üç gün sürecek olan festival boyunca, ilçe merkezinde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, Reşadiye, Hızırşah Palamutbükü ve Eski Datça'da çeşitli etkinliklere yer verilecek. Dans ve halk oyunları gösterileri ile konserler düzenlenecek. Badem kırma yarışları söyleşiler, badem çiçeği fotoğraf yarışması yapılacak.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Türkiye'nin birçok yerinde kış mevsimi yaşanırken Datça'da baharın karşılandığına dikkat çekerek, "Festival süresince, Datça'nın gelenek ve görenekleri yaşatılacak. Çeşitli yarışmalar, tarımsal konularda bilgilendirmeler yapılacak. Kış ortasında baharı karşıladığımız bugünlerde gerçekleştirilen festivalin Datça'nın marka değerine, turizmine ve tarımına katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kortej yürüyüşünden görüntü

Cumhuriyet Meydanı'ndaki stantlardan görüntü

Temsili atla gelin alma töreninden görüntü

Datça Kaymakamı Mesut Çoban ile röp.

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),