DHA YURT BÜLTENİ-10 - Son Dakika

Şehit uzman onbaşı, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş (23), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Cuma Taş ve Hacı Emine Taş çiftinin 8 çocuğundan en küçüğü olan bekar Ceyhun Taş'ın cenazesi, hastane morgundan alındıktan sonra Hocazade Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabutu öpüp, gözyaşı döktü. İl Müftüsü Celal Sürgeç, helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Daha sonra askerler tarafından omuzlara alınan Ceyhun Taş, götürüldüğü Hocazade Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin yakınlarının tabut sarılıp ağlaması

Şehidin tabutu

Ceyhun Taş'ın fotoğrafı

Baba Cuma Taş'ın tören alanına gelmesi

Müftü Celal Sürgeç'in helallik alması

Cenaze namazını kıldırması

Tabutun omuzlara alınması

Mezarlığa götürülmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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İdlib'e tank ve iş makinesi sevkiyatı yoğunlaştı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, çeşitli birliklerden hareket eden tank, iş makinesi ve mühimmat yüklü araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Esad rejimi ve destekçilerinin ateşkes kararlarına uymayarak, Çatışmasızlık Bölgesi İdlib'de saldırılarını artırması, yüz binlerce sivilin Türkiye sınırına doğru zorunlu göçüne sebep oluyor. Daha fazla sığınmacı akınına izin vermeyeceğini vurgulayan Türkiye, rejimin İdlib'e yaklaşmasıyla birlikte, bölgeye askeri sevkiyatı yoğunlaştırdı. Çeşitli birliklerden yola çıkan askeri araçlar güvenlik kuvvetlerinin eşliğinde Reyhanlı'ya ulaştı. Araçlar, buradan da İdlib'de bulunan gözlem noktalarının olduğu bölgelere sevk ediliyor. Son 2 günde yaklaşık 500'e yakın aracın yer aldığı konvoy, bölgeden geçiş yaptı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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İslahiye'de ağaçlar dona karşı naylona sarılıyor

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde park ve bahçeler ile refüjlerde bulunan ağaçlar, dona karşı naylona sarılarak korunuyor.

Hava sıcaklığının gece eksi 8 derecede olduğu ilçede yollardaki ağaçlar, dondan etkilenmemeleri için belediye ekipleri tarafından naylona sarıldı.

Öte yandan İslahiye Belediyesi de hoparlörlerden şiddetli rüzgar nedeniyle oluşacak soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarı anonsları yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çevre yolu

- Zeytin ağaçlarının naylona sarılması

- Çalışan Veli Gögebakan ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Bitlis'te kar 2 metreyi aştı; araçlar ve evler kara gömüldü (2)

EĞİTEME KAR ENGELİ

Bitlis'teki olumsuz hava koşulları ve devam eden kar yağışı nedeniyle ilk ve orta derecili okullarda eğitime yarın için ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde 10 Şubat pazartesi günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler de bir günlüğüne idari izinli sayılacaktır" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

BİTLİS

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Antalyalı çiftçiler zirai don nöbetinde (3)

GAZİPAŞA'DA ÜRETİCİ SERADA SABAHLADI

Toplam 32 bin dekar alanda örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılan, salatalık, patlıcan, biber, domates, fasulye gibi ürünler yetiştirilen Gazipaşa'da, son günlerde hava sıcaklığının düşmesiyle üreticiler zirai don nöbetine başladı. Nöbet öncesinde soba ve yakacak temini yapan üreticiler, gece boyunca hummalı bir çalışma içine girdi. Sabaha kadar seraların içinde bekleyen üreticiler, dışarıda hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, seranın içindeki havayı ortalama 2-4 derece arasında tutmak için yoğun çaba sarf etti.

Korubaşı Mahallesi'nde hava sıcaklığını takip edip seralardaki ürünlerinin donmaması için sobaları ateşleyen Ahmet Bulut (11), "Babam işte olmasından dolayı dereceyi takip ettim. Sıcaklık 2 dereceye düşünce önceden hazır olan seramızın sobalarını ateşledim" dedi.

'SOBALARIMIZI ATEŞLİYORUZ'

Sera üreticisi Cengiz Uğur da, "Seramız 2 dekar. Örtü altında patlıcan üretimi yapıyoruz. Gazipaşa'da soğuk havanın hissedilmesiyle beraber sobalarımızı gündüzden hazırlayıp, gece hava sıcaklığı düşünce sera içerisindeki ısının kaybolmaması için don nöbetindeyiz. Üretimi devam ettirmek için soğuk havalarda sobalarımızı yakıyoruz. 5-6 ay önce dikimini yaptığımız patlıcanın üretimine devam etmek zorundayız. Bir yıllık emeğimiz. Üretici arkadaşlarla birbirimize yardım ederek sobalarımızı ateşliyoruz. Birbirimizi kontrol altında tutuyoruz. Bölge bölge dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan derecenin kaç olduğunu öğreniyoruz. Ona göre de tedbirlerimizi artırıyoruz. Gazipaşa'da ilk don nöbetini tutmaya başladık bu geceden itibaren. Diğer üretici arkadaşlarımıza kolay gelsin dileklerimi söylüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Seradan görüntü

Ahmet'in soba yakması ve konuşması

Üreticinin sera içine kömür taşınması

Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),