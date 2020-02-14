DHA YURT BÜLTENİ- 10 - Son Dakika

Güvenlik korucusu, görev yerinde başından vurulmuş bulundu

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, güvenlik korucusu Vahit D. (33), görev yaptığı noktada başından silahla vurulmuş bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Vahit D., yoğun bakım servisine alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Yazıhan'ın Tohma Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Güvenlik korucusu Vahit D., görev yaptığı bölgede, başından silahla vurulmuş bulundu. Vahit D., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Vahit D., daha sonra İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülerek, yoğun bakım servisine alındı. Jandarma, hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Vahit D.'nin intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastaneden görüntü

Ambulansla getirilmesi

Güvenlik korucusunun hastaneye götürülmesi

Askerlerin ardından girmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB

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Balcılar Şelalesinde buz sarkıkları oluştu

KONYA'nın Taşkent ilçesinde Balcılar Şelalesi, hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tutması sonucu sarkıklar oluştu.

Toros dağları üzerinde kurulmuş 1400 rakımlı Balcılar Mahallesi'nde, Yerköprü Şelalesine akan suyun kollarından birini oluşturan Balcılar Şelalesi, havaların soğuması nedeniyle buz tuttu. Yaklaşık 60 metre yükseklikten akan suların donması sonucu kayalıklar üzerinde buz sarkıtları oluştu. Donan şelale, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için uğrak yeri oldu.

Mahalle sakinlerinden Sadettin Erdoğan, "Balcılar'ın havası doğası çok güzel. Yaz ve kış farklı bir manzara oluşuyor. Havaların soğumasıyla şelale buz tutmuş durumda. Burayı merak edip gelenler var. Ancak onların biraz dinlenip, bekleyebilmesi, çay ve kahve ikram edilmesi için yer yok. Umarım o sıkıntılar da giderilirse, Balcılar Şelalesi daha fazla turistin ilgisini çekerö dedi.

Görüntü Dökümü

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Şelale ve buz sarkıklarından detay

Röportaj

Haber- Kamera: Cengiz ÖZCAN HADİM KONYA DHA))

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Gülistan Doku'yu bulmak için buz tutan göle dalış yaptılar

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 41'inci günde de sürdü. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu bölgede buz tutan Uzunçayır Baraj Gölü'ne dalış yaparak, Gülistan'a ait iz aradı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin ve yurt arkadaşlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve araştırmalar sonunda Gülistan'ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen çalışmalar, 41'inci günde de devam etti. Arama çalışmalarına, AFAD, Jandarma Genel komutanlığına bağlı Diyarbakır JAK ekibi, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Adıyaman polis su altı arama kurtarma ekibi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri katılıyor.

JAK TİMLERİ BUZ TUTAN GÖLE DALIŞ YAPTI

Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmalarına katılan Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK ekibi, bugün buz tutan Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde buzları kırarak su altına dalış yaptı. Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece olurken, ekiplerin Gülistan'a ulaşmak için zorlu çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin buzlu göle dalışı

Arama çalışmalarından görüntü

Dalgıç ekipleri

Buz tutan Uzunçayır Baraj gölünden görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1 GB

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Raylı Sistem Projesi devam ediyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları kapsamında karayolu köprülü kavşak çalışmalarına engel oluşturan Meltem yaya üst geçidini kaldırıldı. Yayaların Akdeniz Üniversitesi'ne güvenli olarak geçişini sağlamak adına geçici tüp geçit yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, 3. Etap Raylı Sistem Hattı'nın Otogar- Meltem etabında çalışmalara devam ediyor. Dumlupınar Bulvarı'ndaki ray imalatlarında sona yaklaşılırken, Akdeniz Üniversitesi önünde katlı kavşak çalışmaları yürütülüyor.

Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısı önündeki katlı kavşak çalışmalarında betonarme üst yapı köprü prefabrikleri yerleştiriliyor. Çalışmalara engel oluşturan Meltem yaya üst geçidi güvenli bir şekilde 4 parçaya ayırılarak kaldırıldı. Eski üst geçidin 100 metre kuzeyine trafik ışığı yerleştirilerek yayaların Akdeniz Üniversitesi'ne güvenli olarak geçişini sağlamak için tüp geçit yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çalışmanın yapıldığı kavşak ve köprüden görüntü (DRONE)

Çalışan ekipten görüntüler

Yaya geçidinin iş makinası ile kaldırılması ve kamyona konması

Geçici tüp geçitten geçen yayalar

Detay

327 MB// 03'02"

HABER -KAMERA: ANTALYA

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Direksiyonu bırakıp, dans eden trafik magandasına tepki

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde otomobille seyir halindeyken direksiyonu bırakıp dans ettiği görüntülerle, direksiyonun kontrolünü kızına verdiği videoyu sosyal medyada paylaşan sürücüye tepki yağdı.

Suruç ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen ismi öğrenilmeyen sürücü, Şanlıurfa- Gaziantep arasında yaptığı otomobil yolculuğunda direksiyonu bırakarak yola devam etti. Araçta çalan müzikle dans eden sürücü o anları ise görüntüleyerek sosyal medyaya yükledi. Görüntülerde 'önemli olan elsiz araba kullanmak' diyen sürücünün başka görüntülerinde ise kucağında taşıdığı küçük kızına direksiyonu bıraktığı görüldü. Olası bir kazaya davetiye çıkaran sürücünün videolarına ise sosyal medyadan tepki yağdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Direksiyonu bırakıp yolculuk yapan maganda

Kendini müziğin ritmine kaptıran sürücü

Kucağındaki küçük kızına direksiyonu vermesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 285MB

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Adıyaman'da 14 Şubat'ta nikah yoğunluğu

ADIYAMAN'da, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle evlenmek isteyen çiftler nikah dairesini doldurdu.

Kentte, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle evlenmek isteyen çiftler nikah dairesine başvuru yaparak özel günü değerlendirmek istediler. Adıyaman Belediyesi Evlendirme Memuru Ahmet Tamer, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde başvuruda bulunanların nikahlarını kıydı.

Nikah salonunda düzenlenen törenle dünya evine giren damat Ender Çakmak, "Çok mutluyuz, heyecanlıyız. 14 Şubat'ta resmi nikahımızı kıydık. Bilerek bugünü seçtik eşimi çok seviyorum onu da belirtmek istiyorum. 14 Şubat'ta hem nikahımız oldu hem de ben bugün evlilik teklifinde bulundum. O da ayrı bir güzellik oldu bizim için" dedi.

Gelin adayı Esma Parlak ise "Özellikle ben seçtim bu tarihi 14 Şubat olsun dedim. Güzel bir gün sevgililerin bu günlerde evlenmesini tavsiye ediyorum. Onun için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

'3-4 AY ÖNCE BAŞVURDULAR'

Çiftlerin 3-4 ay önce başvuruda bulunduklarını belirten Ahmet Tamer, "Adıyaman'da 14 Şubat tarihinde başvuru yapan çiftlerimizin çoğuna yardımcı olduk. Çiftlerimiz yaklaşık 3-4 ay öncesinden gelip 14 Şubat tarihine nikah günü almak istediler. Normal günlere oranla çok daha yüksek bir sayı ile nikah kıyıyoruz. Kış günlerinde en fazla 2 veya 3 nikah olurken, bugün biraz daha fazla rakamla 11 nikah kıyacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nikah binası

Gelin ve damadın gelişi

Nikahın kıyılması

Çiftlerin evet demesi

Çiftlerin imza atması

Çiftlerin evlilik cüzdanlarını alması

Gelin ve damat ile röportaj

Nikah Memuru ile röprta

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 505 MB

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