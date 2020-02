DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Samsun'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in (28), şehadet haberi, Samsun'da yaşayan annesine ulaştı.

Şehit Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in acı haberini, Canik ilçesine bağlı Düvecik Mahallesi'nde yaşayan annesi Menşure Gürdal'a, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ile askeri yetkililer verdi.

Tek çocuk ve bekar olduğu öğrenilen Peker'in, anne-babasının ayrı olduğu, baba Hüseyin Peker'in İstanbul'da yaşadığı bildirildi. Evine Türk bayrakları asılan Şehit Peker'in, belli sürelerle anne vebabasının yanında kaldığı öğrenildi.

Mersin'e üçüncü şehidin ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın (23) acı haberi, Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın şehadet haberi, Silifke'ye bağlı Yeğenli Mahallesi'nde oturan babası Muhammet Ak ve annesi Meral Ak'a Kaymakam Ersin Emiroğlu, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Bülent Keskinsoy ile İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda tarafından verildi. Şehidin ailesini yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine Türk bayrakları asılırken, sokağa taziye çadırı kuruldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın, Silifke'de yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Bursa'ya şehit ateşi düştü (2)

10 GÜN ÖNCE HELALLİK İSTEMİŞ

Bursa'da yaşayan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) emekli maden işçisi Tacettin Yılmaz (53), oğlu uzman çavuş Tolga Can Yılmaz'ın acı haberini, fidan dikmek için gittikleri Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde bulunan evinde aldı.

Tacettin Yılmaz, uzman çavuş oğlu Tolga Can Yılmaz'ın acı haberini Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Çaycuma Belediye Başkanvekili Kaya Gül, İlçe Jandarma Komutanı Bayram Dündar, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'ten aldı. Tolga Can Yılmaz'ın şehit haberi üzerine çevre ilçe ve köylerden birçok kişi taziyede bulunmak için eve geldi. Evin önünde dua edilerek Kuran-ı Kerim okundu. Şehit Yılmaz'ın eniştesi Ender Çelik, "Yaklaşık 10 gün önce görüştük. 4 yıldır görev yapıyor. 'Hakkını helal et' enişte dedi. Çok sevilen biriydi. Allah taksiratını affetsin. Milletimizin başı sağ olsun. Mesleğini çok seviyordu. Keskin nişancı olarak gitti. Devletimizin başı sağ olsun" dedi.

Şehit uzman çavuş Tolga Can Yılmaz'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

SURİYE'nin İdlib kentinde dün Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan askerlerin cenazeleri, Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından memleketlerine gönderiliyor.

Rejimin İdlib kırsalına dün gerçekleştirdiği hava saldırısında 33 asker şehit olurken, 32 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterlerle önce Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerindeki hastanelere getirildi. Daha sonra şehit askerler ile yaralılar Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otopsisi tamamlanan şehit cenazeleri, Türk bayrağı asılı ambulans ve cenaze araçlarıyla memleketlerine uğurlandı.

İncirlik'te rutin hareketlilik

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerin ardından bugün İncirlik Üssü'nde rutin hareketlilik olduğu görüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) rejim güçlerine karşılık vermesi üzerine tüm gözler kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki İncirlik Mahallesi'nde yer alan, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü'ne çevrildi. Ancak üste dün gece saatlerinden bu yana olağanüstü bir hareketlilik gözlenmedi. Kargo ve tanker uçaklarının hazır bekletildiği üstte, zaman zaman rutin uçuşların gerçekleştirildiği gözlendi.

İdlib şehitleri için helva dağıtıldı

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için Antalya'nın Muratpaşa Camii'nde Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Fetih duaları okundu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve cemaat şehitler için dua ederken, Muratpaşa Belediyesi görevlileri de helva ve lokma dağıttı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı öncesi, olası Suriye protestosu için cami çevresinde ve yaya yollarında geniş tedbirler aldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, cuma namazı ve öncesindeki hatim duaları için Muratpaşa Camii'ne geldi. Cami, aralarında İdlip'te şehit düşen Antalyalı Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Kormaz'ın da bulunduğu 33 asker için yapılan Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Fetih duasını dinlemek ve dua etmek isteyenlerle dolup taştı. İl Müftüsü Osman Artan, dualar sonrası, "Bugün her sözün boğaza takıldığı bir gündeyiz, bugün bizim yapacağımız onlara karşı yapacağımız en önemli vazife, duadır. Bolca dua edelim" dedi. Ülkenin büyük bir imtihandan geçtiğini söyleyen müftü Artan, "Rabbim şehitlerimizi rahmetiyle muamele eylesin" dedi.

HELVA VE LOKAMA DAĞITILDI

Cuma namazı sonrası Muratpaşa Belediyesi görevlileri, şehit düşen 33 Mehmetçik için helva ve lokma dağıttı. Muratpaşa Camii'nin yanısıra eski sanayi sitesinde bulunan Sanayi Camii'nde de yaklaşık 2 bin kişiye helva ve lokma ikram edildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İdlib'de şehit düşen kahraman Mehmetçikler için hafta sonu da camilerde lokma ve helva dağıtımına devam edeceklerini belirtirken, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Diyarbakırlı şehit yakınlarından İdlib için başsağlığı mesajı

DİYARBAKIR Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için başsağlığı mesajı verdi.

Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla İdlib'te hava saldırısında şehit olan 33 asker için başsağlığı mesajını ileterek, saldırının hesabı sorulması için çağrıda bulundu. Açıklamayı yapan Dernek başkanı Rıdvan Işık, saldırının ardından birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini ifade ederek, "Suriye'de kahraman Mehmetçiğimize yönelik yapılan alçak saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Emperyalist güçler kendi çıkarları için ülkemizde ve Orta Doğu'da insanları birbirleri ile çatıştırmaktadırlar. Devletimizin bekası uğruna her türlü tehdide karşı gereken cevabı ve mücadeleyi kararlılıkla vereceğine olan inancımız tamdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan tüm siyasi partiler acilen toplanarak, ülkemizin dost ve müttefiklerini yeniden gözden geçirerek, şehitlerimizin dökülen her damla kanının hesabının sorulması ve gereken adımların atılması için iradesini net olarak ortaya koymalıdır. Zaman ülkemiz ve milletimizin birliği ve bütünlüğü noktasında taraf olma zamanıdır" dedi.

Karabük'te liseliler şehitler için yürüdü

KARABÜK'te, okullarının önünde toplanan lise öğrencileri ellerinde bayraklarla Askerlik Şubesinin önüne yürüyerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmezö sloganları attı.

Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olması üzerine Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yürüyüş düzenledi. Okul önünde toplanan öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Askerlik Şubesine yürüdü. Askerlik şubesi önüne gelen lise öğrencileri burada 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye slogan attı. Öğrenciler, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Daha sonra Kent Meydanı'na yürüyen öğrenciler burada sloganlar attıktan sonra dağıldı.

Bolu Belediyesi ve BAİBÜ kültür mantarı üretecek

BOLU Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarımsal çeşitliliği arttırmak ve Bolulu çiftçilere yeni kazanç kapıları açmak amacıyla kültür mantarı üretecek.

Bolu Belediyesi, tarımsal projelerle vatandaşlara yeni gelir kapıları açıyor. Iza buğdayı, mor patatesi gibi tarımsal çalışmalara imza atan Bolu Belediyesi şimdi de kültür mantarı üretimini teşvik etmek için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) işbirliğinde kültür mantarı üretecek. Bolulu çiftçilere öncülük edecek proje kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde bir araya gelerek, projenin startını veren "Kültür mantarı üretim" protokolünü imzaladılar.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kültür mantarı üretimini 'sosyal sorumluk projesi' olarak gördüklerini belirterek, "Abant İzzet Baysal Üniversitemize ait alanda Bolu Belediyesi olarak biz mantar yetiştirme işine girişiyoruz. Tabi burada üniversitemiz için de yeni araştırma ve geliştirme imkanları ortaya çıkacak. Mantar üretimini sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Buradaki asıl amacımız mantar üretiminin gerçekleştirilebileceğini ve üretilen mantarların pazarlanabildiğini halkımıza göstermek. Ayrıca proje kapsamında üniversitemizin de daha değişik mantar türleriyle ilgili araştırma yapabilmesine katkı sağlamış olacağız." dedi.

Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da kültür mantarı üretiminin iki kurumunda kazançlı çıkacağı bir proje olduğunu vurgulayarak, "Üniversitelerin üç önemli görevi var. Bunlardan birincisi eğitim, ikinci araştırma geliştirme, üçüncüsü de elde ettikleri verileri toplumla paylaşmak. Artık Ar-Ge kısmı da yeterli olmuyor, ürün geliştirme kısmı konuşuluyor. Bu noktada da üniversitenin fiziki anlamda yeterlilikleri var ama bazı maddi durumlarda yeterlilikleri bulunmuyor. Bu noktada belediyemiz önemli katkılar sağlayacak. Hem mantar fidesinin temininde hem de ürün geliştirmede bize imkan sunacaklar. Ayrıca araştırma-geliştirmede de bize destekleri olacak. Karlı bir iş, kazan-kazan gibi bir proje olarak duruyor." diye konuştu.

Başkan Özcan ve Rektör Alişarlı, daha sonra fakülte binasının zemin katında oluşturulan kültür mantarı üretim alanında incelemelerde bulundu.

