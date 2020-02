DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

İdlib şehidi Ahmet Alpaslan'a son görev

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (23) için, İzmir'in Gaziemir ilçesinde cenaze töreni düzelendi. Son yolculuğuna dualarla uğurlanan Alpaslan'ın cenazesinde, gözyaşları sel oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Geçen perşembe günü akşam saatlerinde, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında şehit olan 36 askerden biri olan Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camii'ndeki askeri törenle, son yolculuğuna uğurlandı. Törene, şehidin babası İbrahim Alpaslan, annesi Latifa Alpaslan, kız kardeşleri Dilan ve Berivan Alpaslan, silah arkadaşları ile diğer yakınlarının yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili katıldı.

BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Şehit Alpaslan'ı tanımayan birçok vatandaş da, ellerinde Türk bayraklarıyla cenazeye gelerek namaz kıldı, dualar etti. Acılı anne Latifa Alpaslan ile şehidin kız kardeşleri, Türk bayraklı tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından tören mangası tarafından omuzlanan cenaze, askeri bando eşliğinde cenaze aracına götürüldü. Cenazeye katılan binlerce kişi de, tekbir getirdi. Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın cenazesi, Konak ilçesine bağlı Kadifekale Hava Şehitliği'nde defnedildi.

İdlib şehidi Ali Taşöz, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz (24) memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin annesi Pembe Taşöz, tabutun başında asker selamı vererek oğlunu son yolculuğa uğurladı.

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz için Develi Çarşı Camii'nde tören düzenlendi. Törene Vali Şehmus Günaydın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ANNE TAŞÖZ: SÖZ VERDİĞİM GİBİ AĞLAMAYACAĞIM

Şehit Ali Taşöz'ün annesi Pempe Taşöz, oğlunun tabutuna sarılarak, "Söz verdiğim gibi ağlamayacağım. Sen benim canım oğlumsun. Alim, bak annen ağlamıyor. Benim uzman onbaşı oğlum" dedi. Acılı anne, daha sonra oğlunun tabutunun başında asker selamı verdi. Şehidin kız kardeşlerinden Eda Taşöz, cenaze töreninde ağabeyinin kepini ve parkasını giydi, Sena da ağabeyinin beresini taktı. Şehidin kardeşleri ve diğer yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü. Şehit Taşöz, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.

İdlib şehidi Tolga Can Yılmaz'ı binler uğurladı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz(24), Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.

Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın şehit haberini Bursa'da yaşayan Tacettin Yılmaz, fidan dikmek için gittiği memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde bulunan evinde aldı. Tülay Yılmaz'a ise acı haber Bursa'daki evinde verildi. Tolga Can Yılmaz'ın cenazesi, sabah saatlerinde askeri uçakla Çaycuma Havaalanı'na getirildi. Şehit Yılmaz için Çaycuma Kapalı Pazar Yeri'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ak Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Törende oğlunun Türk bayrağına sarılan tabutunu öpen anne Tülay Yılmaz ve emekli maden işçisi babası Tacettin Yılmaz güçlükle ayakta durdu. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Tülay Yılmaz, "Bunu hak etmedin oğlum. Yakışıklı oğlum. Sen benim bebeğimdin. Mis gibi kokuyorsun oğlum. Ben ne yaparım sensiz.ö diyerek gözyaşı döktü. Şehit Yılmaz'ın yakınları törende gözyaşlarını tutamadı. İl Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Yılmaz'ın cenazesi, ilçeye bağlı Karapınar beldesinde toprağa verildi.

'BEN ASLAN GİBİ YİĞİT BİR ASKERİN ANNESİYİM'

4 yıllık uzman çavuş Tolga Can Yılmaz'ın askerlik görevinin ardından çok sevdiği askerliğe devam etmek için uzman çavuş olduğu öğrenildi. Ender Çelik, 10 gün önce görüştüğü yeğeni Yılmaz'ın telefonda kendisine, "Hakkını helal et enişte' dediğini söyledi. Şehit Tolga Can Yılmaz ve annesi Tülay Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarından paylaştıkları duygu yüklü fotoğraf ve sözler duygulandırdı. Annesi için 8 Mart Dünya Kadınlar gününde paylaşım yapan şehit Yılmaz'ın, "Dünya kadınlar günün kutlu, mutlu ve gururla geçsin annemö etiketiyle paylaştığı fotoğraf ve 'Ben aslan gibi yiğit bir askerin annesiyim' başlıklı sosyal medya hesabı bulunan anne Tülay Yılmaz'ın 'Kokusuna hasret kaldığım canım oğlum' sözleriyle oğlunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşım yürek burktu. Şehit Yılmaz'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte "Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içenlerdeniz Paşamö yazılı paylaşımı ise sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.

İdlib şehidi astsubay, toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerlerden Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay'ın (22) cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Bekar olan Mehmet Muhammed Akay için merkez Yenişehir ilçesindeki Mudat Camii'nde tören düzenlendi. Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay'ı son yolculuğuna Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, şehidin babası Osman, annesi Kezban, kız kardeşi Pelin Akay, yakınları ve vatandaşlar uğurladı. Törende yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Kezban Akay, tabutun başında nöbet tutan bir askerin gözyaşlarını elindeki mendille sildi.

Şehit Akay'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Adana'da şehit Uzman Çavuş Selman Cankara toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) cenazesi, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Selman Cankara için Sabancı Merkez Camii'nde düzenlenen törene Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Vali Mahmut Demirtaş, kent prokotokolü, babası Adil Cankara, annesi Döndü Özgüner, eşi Semra Cankara, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Uygar, cenazede yakınlarının kucağında hiç bir şeyden habersiz çevreyi izledi. Şehidin kız kardeşi Fatma Cankara da askeri ünforma giyerek törene katıldı. Fatma Cankara bir tarafından ağladı, diğre taraftan da yengesi Semra Cankara'yı teselli etmeye çalıştı.

Burada kılınran cenaze namazının ardından Selman Cankara'nın cenazesi götürüldüğü Burak Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.

UYGAR OYUNCAK ARABASINI ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Şehit Selman Cankara'nın oğlu Uygar, tören sırasında elinden oyuncak arabasını bırakmadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da cami avlusunda dolaşan Uygar'ı kucağına alarak sevdi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından, vatandaşlar şehit olan diğer askerler içinde gıyabı cenaze namazı kıldı.

Şehit oğlunun beresine sarılarak gözyaşı döktü (2)

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker için memleketi Samsun'un İlkadım ilçesinde tören düzenlendi. Büyük Cami'de düzenlenen törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyib Sabri Erdil, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit annesi Menşure, babası Hüseyin Peker ile kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Oğlunun fotoğrafına ve beresine sarılan şehit annesi Menşure Gürdal, "Kalk annem gidelim evimize. Karagözlüm, gel oğlum" diyerek ağıt yaktı. Şehit Uzman Onbaşı Peker için öğlen vakti sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenazesi bir süre top arabasıına konulup kortej eşliğinde taşınan şehit Uzman Onbaşı Peker'in cenazesi Canik ilçesi Düvecik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bolu'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı

BOLU'da, İdlib şehitleri için yağmur yağışı altında gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bolu Sivil İrade Platformu tarafından İdlib Şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kadı Camii önünde toplanan kalabalık önce basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Bolu İl Başkanı Ahmet Koçak, "Emperyalizmin baştan beri gerçekleştirmeye çalıştığı terör devleti projesini hayata geçirecek zemin oluşturmaktır. Dolayısıyla Mehmetçiğin Suriye'deki varlığını sorgulayanlar gizlediği hakikat budur. Biz bu hain saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyoruz." dedi.

Yaklaşık 100 kişi daha sonra İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından dua okundu.

EDİRNE-YUNANİSTAN'A GEÇEN GÖÇMENLER AVRUPA'NIN İÇLERİNE YÜRÜYOR

TÜRKİYE'den giden düzensiz göçmenleri almamak için sınır kapısını kapatan Yunanistan'a Meriç Nehri üzerinden bazı göçmenler geçti. Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın Oristiada bölgesine ulaşan göçmenler, Atina üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı iddialarının ardından, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye akını sürüyor. Özellikle Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı iki ülke arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri kıyılarında büyük yoğunluk oluşturdu. Yunanistan, Pazarkule'nin karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlara kapatarak sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Binlerce göçmenin Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyişini sürdürürken, Meriç Nehri'ni lastik botlarla aşan bazı göçmenler Yunanistan'a ulaştı. Sınıra yakın Oristiada bölgesine geçen göçmenler, karayolunda yürürken görüntülendi. Göçmenler, önce Atina'ya oradan da başka Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini söyledi. Ülkelerine geçen göçmenlerin bazılarını yakalayan Yunan polisi, kamplara götürdüğü öğrenildi.

