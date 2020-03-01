DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Kara yoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi (3)

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ'NİN BOTUN MOTORUNU SÖKTÜĞÜ İDDİASI

İzmir'in Çeşme ilçesinde, saat 16.00 sıralarında, Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için denize açılan yaklaşık 40 göçmenin taşındığı lastik bot, Yunan Sahil Güvenlik botu engeline takıldı. Yunan botundan inen kişi, iddiaya göre, göçmenlerin lastik botunun motorunu söküp, denize attı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, suda kaderine terk edildi. Motoru sudan çıkaran göçmenler, tekrar çalıştırmak istese de başaramadı. Bu anlar, göçmenlerden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Göçmenler, gönderdikleri görüntü ile yetkililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı (4)

YUNANLILAR TOMA İLE MÜDAHALE ETTİ

Yunanistan'ın asker ve polisleri, geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti. Ardından Kastanies Sınır Kapısı'ndan içeriye TOMA sokan Yunanılar, tampon bölgede 3 gündür bekleyen aralarında kadın ve çocukların üzerine tazyikli su sıktı. Bir yandan su sıkan Yunanlılar, diğer yandan da ses bombası, gaz bombası ve biber gazı ile mültecileri dağıtmaya çalıştı. Arbedenin yaşandığı tampon bölgede silah sesleri de duyuldu.

Aralarında yaralananların da bulunduğu mülteciler de taş atarak,Yunan askerlerine karşılık verdi. Atılan gazdan çok sayıda göçmen etkilenirken, nefes almakta güçlük çekenler oldu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: EDİRNE,

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İdlib şehitlerine Erciyes'te dev bayraklı anma

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 34 asker, Erciyes Kayak Merkezi'nde Türk bayraklarıyla anıldı.

İdlib'deki hava saldırısında şehit olan 34 asker için 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği, Kayseri Kayak Kulüpleri, Erciyes A.Ş. çalışanları ve kayakseverler ile birlikte yaklaşık 250 kayakçı, 1600 metre uzunluğundaki pistte dev Türk bayrağı açarak kaydı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bu vatanın evlatları olarak nerede olursak olalım, aynı milli duygulara sahip olarak ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize ve devletimize sahip çıkma duygusu ile bezenmiş durumdayız. Allah bu güzellikleri elimizden ve gönlümüzden almasın. Malumunuz bu son süreçte şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, kıymetli ailelerine de sabırlar niyaz ediyoruz" dedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, şehitler için dua da edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Türk bayrağından görüntü

-Kayakçılardan görüntü

-Drone görüntüsü

-Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuşması

-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ,

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Şehitler için binlerce araçlık konvoy

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Servisçiler Odası, İblib'de şehit olan 34 Mehmetçik için Antalya sokaklarında konvoy düzenledi. Al yıldızlı bayrakla donatılmış 1100 servis ve 2 binden fazla taksinin katıldığı konvoya, trafikteki diğer araç sürücüleri de destek verdi.

İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan 34 şehit ve Türk ordusuna destek için Antalya'da konvoy düzenlendi. AESOB tarafından düzenlenen organizasyona Başkan Adlıhan Dere, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, 1100 servis ve 2 binin üzerinde taksi katıldı. Türk bayrağıyla donatılan araçlar, Antalya sokaklarında korna çalarak gezdi. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda başlayan konvoy, 100. Yıl Caddesi, Kepez Belediyesi önü ve Sakarya Bulvarı'ndan geçti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "İdlib'de hain saldırı sonucu askerlerimizin şehit edilmesinden sonra, Mehmetçiğimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için tüm taksi ve şoförlerle beraber tepki göstermek istedik. Esnaf ve sanatkarlar olarak, devletimizin her zaman yanındayız" dedi. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik ise "Antalya Şoförler Odası olarak milletimizin, askerimizin ve ordumuzun yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah böyle şehit haberleri almayız. 2 binden fazla şoför esnafımızla birlikte konvoyda yerimizi aldık. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye konuştu. Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin de "Türk ordusunun, emniyetimizin her zaman yanındayız. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Taksilerdeki Türk Bayraklarından detay görüntüler

Taksilerden detay

Servislerden Detay

Adlıhan Dere'nin konuşması

Niyazi Özçelik'in konuşması

Süleyman Şahin'in konuşması

Konvoy öncesi şehitler için dua okunması

Trafikteki konvoylardan detay

Servis ve Taksiden detay

Haber-Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Çanakkale'de şehitler için bayrak yürüyüşü

ÇANAKKALE'de, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerinde bayraklarla yürüyüş düzenlendi.

Yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan askerler için dua edilmesiyle devam etti. Daha sonra açılan dev Türk bayrağının arkasında kortej oluşturan kalabalık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her Türk asker doğar', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Katil Esad hesap verecek' sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirip, Çanakkale sokaklarını inletti.

Program kortejin tekrar Cumhuriyet Meydanı'na gelmesiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dua okunmasından genel detay görüntü.

-Kortejden genel, detay görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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İzmir'de Milli Beka Hareketi Derneği, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı

İZMİR'in Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen Milli Beka Hareketi Derneği üyeleri, Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleşen saldırı sonrası şehit olan 34 asker için gıyabi cenaze namazı kıldı. Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkanı Murat Şahin, "Bizler de hazırız. Abdestimizi aldık, şehadet şerbetini içtik. Bizler de hazırız Mehmetçiğimiz'in önüne geçmeye, etten duvar olmaya. Şu an bir ve birlik olma durumundayız" dedi.

Milli Beka Hareketi Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından gerçekleşen hava saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Gündoğdu Meydanı'nda şehitleri anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte şehit düşen askerlerin rütbeleri ve isimleri okundu. Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkanı Murat Şahin'in de katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra açıklama yapan Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkanı Murat Şahin, "Geçtiğimiz günlerde İdlib'de peygamber efendimize komşu gönderdiğimiz şehitlerimizin ruhlarını şad etmek için bu kutlu topraklarda toplanmış bulunmaktayız. Bu kutlu topraklar İzmir topraklarıdır. Yani düşman işgalinde 100 sene önce bu aziz topraklarda ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in olduğu topraklardır. Bu topraklar aziz ve muzaffer topraklardır. Bu topraklar şehitler diyarıdır. Efeler diyarıdır. Yiğitler diyarıdır. Akıncılar diyarıdır. Bu topraklar Erzurum'da Kara Fatma'ların dik duruş topraklarıdır" dedi.

'ŞU AN BİR VE BİRLİK OLMA DURUMUNDAYIZ'

Birlik olmuş Türk Cumhuriyeti'nin, İslam'ın son ordusu, ümmetin son umudu, Türk ordusunun Şam'a doğru ilerlediğini söyleyen Murat Şahin'in, "Zulüm şatoları yıkılmalıdır, bertaraf edilmelidir. Zulmün başrol oyuncuları da bertaraf edilmelidir. Gırtlağımıza kadar geldi. Şanlı ordumuz orada, biz de Milli Beka Hareketi olarak yüz binlerce üyemizle diyoruz ki devlet büyüklerimize; 'Cansa can, kansa kan, malsa mal. Bizler de hazırız. Abdestimizi aldık, şehadet şerbetini içtik. Bizler de hazırız Mehmetçiğimizin önüne geçmeye; etten duvar olmaya. Şu an bir ve birlik olma durumundayız. Görüşümüz, duruşumuz, bakışımız, tarafımız, partimiz ne olursa olsun, tek kaygımız Türkiye Cumhuriyeti olsun. Şu anda yemin etmeliyiz. 'Ya İstiklal ya ölüm' demeliyiz. 'Ya olacağız, ya öleceğiz' demeliyiz. İşte Gazi Mustafa Kemal'in silah arkadaşları. İşte bir Kuva-yi Milliye ruhu başlattılar. Bu topraklarda ilk meşalesi de buradan yakıldı. İşte biz de Kuva-yi Milliye'nin bırakmış olduğu meşaleyi, milli bir hareket olarak en zirveye çıkarıp, bütün Türkiye'yi, sağcısı solcusu fark etmeksizin, bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, hep birlikte olmaya davet ediyoruz" dedi. Daha sonra şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ardından kalabalık olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Milli Beka Hareketi Derneği üyelerinden görüntü

-Gündoğdu Meydanı'ndan görüntü

-Şehitler için düzenlenen etkinlikten ve kılınan gıyabi cenaze namazından görüntü

-Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkanı açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

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Bursa'da Hamsi Festivali yoğunluğu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde pişirilen 2 ton hamsi, yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldı. Ekmek arası hamsi dağıtıldığı sırada tezgahların önünde uzun kuyruklar oluştu.

İnegöl Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce 26 Şubat- 1 Mart arasında Hikmet Şahin Kültürparkı'nda 'Hamsi Festivali' düzenlendi. Festivalin son gününde pişirilen 2 ton hamsi ekmek arası dağıtılırken, tezgahların önünde uzun kuyruklar oluştu. Hamsi alabilmek için tezgahlara doluşan kişilere, yetkililer zaman zaman sıraya girmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Festivalde düzenlenecek olan konserler ise İdlib'deki hava saldırısında 34 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi. Festivalin son gününde alandaki vatandaşlara elleriyle hamsi ikram eden Belediye Başkanı Alper Taban, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

5 BİN KİŞİYE HAMSİ DAĞITILDI

İnegöl Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammet Ergün, yaklaşık 5 bin kişiye hamsi ikram ettiklerini belirterek, "Öncelikle İdlib'de yaşanan hain saldırı da hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Biz bu etkinliği birlik ve beraberliğimizi sağlamak amacıyla düzenliyoruz. Şehitlerimiz olması nedeniyle festivalimizdeki konserleri iptal ettik. Bugün de vatandaşlarımıza 2 ton hamsi ikram ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hamsi pişirme

-Hamsi ikramı

-Dağıtım ve açıklamalar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Kocaelispor karşılaşmasında seyirci rekoru kırıldı

TFF 3. Lig 2. Grup takımları Kocaelispor ile Karşıyaka arasında oynanan maçı 28 bin 256 biletli taraftar izledi. Bu seyirci sayısıyla Kocaelispor, 3. Lig gruplarında en fazla seyircinin izlediği biletli maç rekoru unvanına sahip oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, kendi evinde Karşıyaka'yı misafir etti. Karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesinde Kocaelispor'un 'Hodri Meydan' taraftar grubu, tribünlerde Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmezö sloganı attı. İki takımın da son dakikaya kadar mücadele ettiği karşılaşmayı Kocaelispor, uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 kazandı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 28 bin 256 biletli taraftar izlerken, bu sayıyla 3. Lig grupların en fazla seyircili maç rekoru kırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tribünlerden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),