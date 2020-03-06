DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Meslektaşı tarafından öldürülen polis memuru, toprağa verildi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kendisi gibi polis memuru olan ayrıldığı erkek arkadaşı Suat Teke tarafından otomobilinde tabancayla vurularak öldürülen Hatice Büşra Çetinkaya (28), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ağır yaralanan annesi Güngör Çetinkaya'nın (58) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Ata Mahallesi 683'üncü Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Suat Teke, 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, ayrıldığı kız arkadaşı Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu kesti. Teke, tabancasını çekip, Hatice Büşra Çetinkaya'nın aracını kurşun yağmuruna tuttu. Silahtan çıkan kurşunlardan 8'i Çetinkaya'ya, 3'ü ise yanındaki annesi Güngör Çetinkaya'ya isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Hatice Büşra Çetinkaya, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, annesi Güngör Çetinkaya ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren anne Çetinkaya'nın da hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

'BENİ GÖRÜNCE DURMAK İSTEMEDİLER'

Olaydan sonra yakalanıp, gözaltına alınan Suat Teke, emniyetteki ifadesinde, Hatice Büşra Çetinkaya ile bir süre arkadaşlık yaptıklarını ancak daha sonra ayrıldıklarını belirterek, "Oraya barışmak için gittim. Annesi de beni tanıyordu. Daha önce de ailecek gidip gelmişliğimiz oldu. Yolda karşılaştık. Ancak beni görünce durmak istemediler. Bunun üzerine böyle bir olay yaşandı" dediği belirtildi.

Polis memuru Suat Teke, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TABUTUNA BEYAZ DUVAK ÖRTÜLDÜ

Hatice Büşra Çetinkaya'nın Aydın Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, öğlende Efeler İlçesi Yedi Eylül Mahallesi'ndeki Hatipler Camii'ne getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine beyaz duvak örtüldü. Buradaki cenaze törenine Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici ve Çetinkaya'nın babası Zekariya, ablası Sevcan Çetinkaya, diğer yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami avlusunda taziyeleri kabul eden baba Zekariya Çetinkaya ayak durmakta zorluk çekti. Çetinkaya'yı, kızının meslektaşları teselli etti. Çetinkaya'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hatice Büşra Çetinkaya'ının fotoğrafı

-Cenazeden görüntü

-Taziyeleri kabul eden baba Zekariya Çetinkaya'nın görüntüsü

-Tabutun üzerine beyaz duvak serilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Mersin'de (2)

VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin programı kapsamında Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii'nde cuma namazı kıldı. Oktay, namaz çıkışı avluda, ölen iki kişi için kılınan cenaze namazlarına katıldı. Ölenlerin yakınına baş sağlığı dileyen Oktay, daha sonra caminin karşısında bulunan çay ocağına geçerek vatandaşlarla birlikte çay içti. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Oktay, yanına getirilen bir bebeği kucağına alıp sevdi. Ziyaret kapsamında çocuklara oyuncak dağıtıldı. Oktay, buradan Onkoloji Hastanesi açılışı için Mersin Üniversitesi'ne hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın namaz kıldığı camiden görüntü

-Fuat Oktay iki cenaze için kılınan namazda saf tutarken

-Camiden çıkarken

-Yanına getirilen bebeği severken

-Vatandaşlarla sohbet ederken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Munzur Vadisi için planlanan Bozkaya HES ve baraj projesi de iptal

TUNCELİ'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'na yapılması planlanan Bozkaya Hidroelektrik Santrali (HES) ve Barajı Projesi, Ankara 8'inci İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. Geçen yıl da milli parka yapılması planlanan Kaletepe HES ve Barajı Projesi, iptal edilmişti.

Tuncelili bir grup çevreci ve avukat, 2010 yılında Ankara 8'inci İdare Mahkemesi'ne başvurarak, Bozkaya HES ve baraj projesinin iptalini istedi. Milli park sahasına yapılması planlanan HES ile barajın, 'Milli Parklar Kanunu'na aykırı olduğu ve kamu yararı zorunluluğu bulunmadığı gerekçe gösterilip, proje iptal edildi. Munzur Vadisi Milli Parkı'na yapılması planlanan bir baraj projesinin daha iptal edilmesi ile ilgili Tunceli Barosu avukatları, belediyede basın toplantısı düzenledi.

Tunceli Barosu avukatlarından Özgür Ulaş Kaplan, Tuncelili çevrecilerin yıllardır verdikleri çevre mücadelesinde önemli kazanım daha elde ettiklerini belirterek, "10 yıl önce açmış olduğumuz davaların bazıları devam ediyor. Yakın zamanda Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi, Kaletepe HES ve Barajı projesini iptal etmişti. Yaptığımız bu iptal başvuruları değişik aşamalardan, Danıştay incelemelerinden geçti. Nihai olarak bu davalar artık neticelenmeye başladı. Yakın tarihte bize tebliğ edilen yeni bir karar var. Ankara 8'inci İdare Mahkemesi kararına göre Bozkaya HES ve Baraj projesi hakkında dava konusu işlemlerin iptaline karar verdi. Yani Bozkaya HES ve Baraj projesi tümden iptal edildi mahkeme tarafından" dedi.

Açtıkları davaların belli aşamalardan geçtiğini dile getiren avukat Kaplan, şunları kaydetti:

"Munzur Vadisi Milli Parkı içinde yapılması planlanan baraj ve HES projelerinin çevresel tahribatın sonuçları değerlendirildi. ÇED raporları olmadığı ortaya çıktı. ÇED'de muafiyetin söz konusu olamayacağı daha önceki mahkeme kararlarıyla tespit edildi. Dosya Danıştay incelemesinden geçti. Danıştay, sadece ÇED yönünden değil bu projenin tüm yönleriyle incelenmesi gerektiğini ve buna göre bir karar verilmesi gerektiği yönünde karar verdi. Diğer projeler hakkında da benzeri kararlar verdi. Bütün açmış olduğumuz her baraj projesine karşı Danıştay bu şekilde karar verdi. İdare Mahkemeleri Danıştay kararlarına uyduktan sonra esasa uygun inceleme yaptılar ve Bozkaya HES ve Barajı projesinin hukuka aykırı olduğunu, ilgili çevre mevzuatları, Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu tespit ederek iptal kararı verdi. Ankara 8 İdare Mahkemesi bu kararı verirken 2018 yılında yine Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi'nin Munzur Vadisi Milli Parkı içinde yapılması planlanan 4 HES projesi ile ilgili verdiği 'kamu yararı açısında vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk' bulunduğuna dair kararı iptal etmesi sonrası mahkemeler, Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki baraj projelerini iptal ederken bu kararı da göz önünde bulundurdu ve bu kararlar sonrası artık Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yeni HES ve baraj projelerinin yapılmasının önüne de geçilmiş olundu. Bu karar sevindirici ve olumlu bir karardır" diye konuştu.

Geçen yılın Ekim ayında da milli parka yapılması planlanan Kaletepe HES ve Barajı Projesi, Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi'nce iptal edilmişti.

Görüntü Dökümü

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Basın toplantısı salonu

Av. Özgür Ulaş Kaplan'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları sürüyor

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı'na ulaşım sağlamak amacıyla kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, dünyanın 8'nci harikası 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda yoğun kar yağışının ardından yol açma çalışmaları İl Özel İdare ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor.

Hava soğukluğunun eksi derecelerde olduğu ve kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı Nemrut Dağı çevresindeki kapanan yolların açılması çalışmasına da devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nemrut Dağı

Karla kaplanan yol

Ekipler tarafından kar temizlenmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Murat KURT/ ADIYAMAN

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Kayseri'de İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı

KAYSERİ'de, Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği öncülüğünde İdlib'de şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Kayseri'deki Hunat Camisinde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Namazdan detaylar

-Diğer detaylar

-Başkan Ahmet Taş'ın açıklaması

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Bingöl'de Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

BİNGÖL Şehit ve Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla öğle saatlerinde Saat Kulesi önünde toplanan dernek üyeleri, şehitler ve Mehmetçik için dua etti. Daha sonra basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Naim Tan, "Biz her türlü zorluğu aşmayı bilen bir milletiz. İdlib'de canları ve kanları pahasına kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerimize desteğimizi ifade etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Ülkemiz 5 milyon mülteciye kucak açıp, onların her türlü ihtiyacını karşılayan dünyadaki tek ülkeyiz. Biz 10 yıldır 5 milyon mülteciye bakıyoruz. Birkaç mülteciye bakamayan Avrupa ülkeleri, mülteciler üzerine ateş açma küstahlığı gösteriyorlar. Hani siz insan haklarına saygılıydınız? Bu mu sizin insan hakları anlayışınız?" dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de, "Üç tarafı denizlerle, dört tarafı hainlerle sarılı bir kara parçasında yaşıyoruz. Buranın bedeli çok ağırdır. Geçmişten beri, Osmanlı'dan bu yana çeşitli oyunlarla, çeşitli entrikalarla üzerimize geliyorlar. Eğer biz bugün Suriye'ye gitmezsek, onlar 3- 4 ay sonra Hatay'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Mardin'de, Hakkari'de bize gelecekler. Bu oyun, çok büyük bir oyun. Onun için uyanık olalım, bir olalım. Bunun siyasi partisi, siyasi görüşü olmaz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vatandaşların slogan atması

Dua okunması

Naim Tan'ın konuşması

Ziya Sözen'in konuşması

Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

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