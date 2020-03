DHA YURT BÜLTENİ- 10 - Son Dakika

Yunan güvenlik güçlerinin plastik mermi ve gazlı müdahalesinde 4 göçmen yaralandı

EDİRNE sınırında Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçmek için bekleyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri, plastik mermi, gaz bombası ve biber gazı müdahale etti. Alandaki göçmenler, nefes almakta güçlük çekerken, sert müdahalede 4 göçmen yaralandı. Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinde bugüne kadar 3 göçmenin öldüğünü, 1000'in üzerinde kişinin de yaralandığını söyledi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Yunanistan'a gitmek için gelen göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişleri sürüyor. Alanda 10 gündür aileleriyle kurdukları çadırlarda bekleyen göçmenlere yardım kuruluşları ve Edirne halkı tarafından yiyecek ve kıyafet yardımı yapılıyor. Yunanistan'ın geçişlere kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi bugün de sürdü. Yunan askerleri ve polisleri, tampon bölgede kurdukları tel örgülerden oluşan barikatlardan göçmenlerin üzerine plastik mermi, TOMA'dan tazyikli su, gaz bombaları ve biber gazı ile müdahale etti. Sert müdahalede 4 göçmen, yaralanırken, onlarca kişi de nefes almakta güçlük çekti. Müdahale nedeniyle göçmenler, Türkiye tarafına kaçtı. Yaralı göçmenler, bölgede bulunan çadır hastanede tedaviye alındı.

3 ÖLÜ, 1000'DEN FAZLA YARALI

Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bugüne kadar Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinde 3 göçmenin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1000'den fazla göçmenin de yaralandığını söyledi. Yaralı göçmenler, hastaneler ve Pazarkule kesiminde kurulan çadır hastanede tedavi edildi.

Bitlis'te, bölgenin ilk kar voleybolu turnuvası düzenlendi

BİTLİS Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bölgenin ilk kar voleybolu turnuvası düzenlendi. El-Aman Hanı Kayak Merkezi 'ndeki turnuvaya 9 takım ve 54 yarışmacı katıldı.

Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü, halen karın hüküm sürdüğü kentte, kar voleybolu turnuvası düzenledi. Turnuvada, ilk kez kar voleybolu oynayan sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı.

Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Antrenörü Gürkan Turhan, kentin coğrafi koşullarını değerlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bitlis'e geldiğim günden beri buradaki coğrafi koşulları değerlendirmek hep aklımdaydı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu konuda her zaman destekçimiz oldu. Biz de bu etkinlikleri koşullarımız elverişliyken, karımızın da miktarı fazlayken bu tür etkinlikleri başlatmayı düşündük. Bugün başlattık. İnşallah bundan sonra daha güzel olur. Bu bir ilkti bizim için. İlkleri böylelikle arttırmak istiyoruz. Nasip olursa burada Türkiye, bölge şampiyonaları gibi faaliyetlerde almayı düşünüyoruz. İnşallah bu bizim için sadece başlangıç olarak kalmaz. Sürekli devamı olur. Bundan sonra daha güzel organizasyonlar yapacağımıza inanıyorum.ö

Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Gülden Aktun ise, "Bitlis kış memleketi olduğu için bir tarafta kayak yapılırken, diğer taraftan kar voleybolu oynuyoruz. Kar voleyboluna 9 takım katıldı. Burada güzel ve eğlenceli vakit geçiriyoruz. Başka illerde imkanları doğrultusunda plajda voleybol oynanırken, bizde karda oynanıyor. Voleybol, Bitlis'te gelişmekte olan bir spordur. Katılım gösterenler halktan insanlar, öğretmenler oluyor. Biz de etkinliğimizi bu şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ceren Özdemir'in adı Eskişehir'de gençlik merkezine verildi

ORDU'da öldürülen üniversiteli Ceren Özdemir için Eskişehir'de adını taşıyan gençlik merkezi açıldı. Üniversiteli Ceren'in annesi Güfer Özdemir, kızının tesadüf eseri öldürüldüğüne inanmadığını belirterek, "Ceren, 'bir gün adımı her tarafa yazdıracağım' derdi. Bu şekilde olacakmış. Belki yaşasaydı farklı bir pozisyonu olacaktı ama bizim kaderimizde buymuş. Cerenimin öldürülmesi bir tesadüf değilö dedi.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi, Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'in adını yaşatmak için ailesinin de onayıyla İstiklal Mahallesi Adalar mevkiine yapılan Gençlik Merkezi'ne Ceren Özdemir adını verdi. İçerisinde gençlere yönelik sanat kurslarının verileceği ve 4 bin kitaplı bir kütüphanesi de bulunan Gençlik Merkezi'nin açılışı bugün yapıldı. Açılışa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ceren Özdemir'in annesi Güfer, babası Yılmaz Özdemir ile eski eşi tarafından satırla öldürülen Eskişehirli Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Dikme ile çok sayıda kadın katıldı.

'ÖLÜMÜ TESADÜF DEĞİL'

Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'nin açılışında konuşan ve zaman zaman gözyaşlarını tutamayan anne Güfer Özdemir, kızının tesadüf eseri öldürüldüğüne inanmadığını söyledi. Anne Özdemir, kızı Ceren'in kendisine 'bir gün adımı her tarafa yazdıracağım' dediğini hatırlatarak, "Konuşmak benim için çok zor olmasına rağmen, kızımın bana dediği gibi 'anne sen bir Ceren Özdemir annesisin, dik dur' demişti. O yüzden bu konuşmayı yapmayı kendime borç bildim. Benim kızım sanatla iç içeydi. Onu yaradılışında vardı, her çocuk ağlayarak uyanır, benim kızım şarkı söyleyerek uyanırdı. Bu anlamda biz de onun arkasında, destekçisiydik. Güvenli sokaklarda yaşadığımızı düşünüyorduk. Kimse bizim başımıza gelmez diye düşünmesin. Herkesin başına gelebilecek bir şeyi yaşadık. Öncelikle belediye ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Tam da Cerenimin istediği gibi sanatın her dalının faaliyet gösterdiği merkezin açılması bizi onurlandırdı. Ceren'i öldü olarak düşünmüyorum. Bu anlamda bizimle kalbimizle birlikte yaşıyor. Bir sürü insanın vicdanlarına kalplerine dokundu. Ceren, 'bir gün adımı her tarafa yazdıracağım' derdi. Bu şekilde olacakmış. Belki yaşasaydı farklı bir pozisyonu olacaktı ama bizim kaderimiz de buymuş. Cerenimin öldürülmesi bir tesadüf değil, yani ben yargı sisteminden muzdaribim. Herkes işini yapmış olsaydı Ceren bugün yaşıyor olacaktıö dedi.

'CEREN KADIN ÖLÜMLERİNE ÇOK ÜZÜLÜRDÜ'

Ceren Özdemir'in her kadın cinayetinin ardından çok üzüldüğünü anlatan anne Özdemir, yeni canların gitmemesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Güfer Özdemir, "Sesimizin çıkması gerektiğini söylerdi. Bir can daha gitmemesi için herkesin gerekli tedbirleri alınması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra bir can daha kaybetmemek için dik duralım diyorumö diye konuştu. Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir de eşinin konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'nin gençlere özellikle sanatın tüm dallarında eğitim verilen bir merkez olacağını söyledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapılırken, Ceren Özdemir'in ailesi Güfer ve Yılmaz Özdemir çifti, merkezi gezerek verilecek eğitimlerle ilgili bilgi aldı.

İzmir'de kadınlar için yürüyüş ve koşu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinlikler kutladı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, İzmir Kent Konseyi üyesi kadınlarla birlikte, kadınların hakları için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Belediye bünyesindeki sporcular da, kadına şiddete karşı koştu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Konak ilçesinde bulunan İzmir Borsası binası önünde bir araya gelen kadınlar, Kültürpark'a kadar yürüdü. Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer, Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve çok sayıda kadın katıldı. Kadınlar üzerinde, 'Kadına şiddete hayır', 'Bir güne sığmaz kadınlar' yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüşe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir kadınların şehri, kadınların gücünü en çok gösterdiği şehir. O nedenle biz de bütün Türkiye'nin umudu olduklarını düşünüyoruz. O nedenle yanlarındayız ve destek olmak istiyoruz" dedi.

Başkan Soyer'in eşi Neptün Soyer de, "Bir kutlama yapmıyoruz, bugün anma günü. Toplumsal cinsiyet eşitliği için, eşitlik mücadelesi için buradayız. Eşitliği sağlayana kadar da mücadelemiz olacak" diye konuştu.

Belediye bünyesinde bulunan sporcular da, kadına şiddete karşı koşu düzenledi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, Kültürpark'ta Ahura Ritim Grubu'nun konseriyle devam etti. Etkinlikler, gün boyu çeşitli programlarla sürdü

Malatya'da otomobil, reklam panosuna çarptı: Sürücü yaralı

MALATYA'da, kontrolden çukarak reklam panosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi İstasyon Viraj Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara karayolunda ilerleyen Kasım S., yönetimindeki 44 AAT 908 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı. Kazada, sürücü Kasım S., yaralandı. Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Sürücüsü Kasım S.'nin sağlık durumu iyi olduğu belirtiliken, çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadınlar Günü gezisi dönüşü otobüs devrildi: 35 yaralı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen müze gezisinden dönenleri taşıyan otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, çoğu kadın, 35 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli- Karatepe yolu Kaleler mevkiinde meydana geldi. Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Arslantaş Açık Hava Müzesi'ne düzenlediği geziden dönenleri taşıyan Sezgin Açıkalın yönetimindeki 01 AEA 628 plakalı otobüs, girdiği virajda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Büyük çoğunlu kadın olan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

ŞOFÖR, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazanın ardından jandarma, otobüs şoförü Sezgin Açıkalın'ın ifadesine başvurdu. Yaralıların hastaneye taşınmasının ardından otobüsün bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye vinç getirildi. Otobüs kaldırıldığı sırada Sezgin Açıkakalın, gözyaşlarını tutamadı.

