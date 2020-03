DHA YURT BÜLTENİ-10 - Son Dakika

AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı, kadın emniyet müdürü ikna etti (RÖPORTAJ EKİYLE)

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezine pompalı tüfekle giren A.Ö. (17), tavan kısmında bulunan camlara ateş açtı. Olay yerine gelen Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal'ın ikna ettiği A.Ö., emniyete götürüldü.

Olay, bugün saat 10.45 sıralarında, 4174 Sokak'taki bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre A.Ö., ailesinin alacak verecek sorunları sebebiyle bunalıma girip, elinde pompalı tüfekle alışveriş merkezinin kapısından içeriye girip, bağırmaya başladı. A.Ö., sonrasında tavan kısmındaki camlara ateş etti. Silah sesleriyle vatandaşlar, korkuyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bazı vatandaşlar acil çıkış kapılarından çıkarken, bazılarını polis tahliye etti. Bir süre sonra alışveriş merkezi tamamen tahliye edildi. Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal'ın olay yerine gelerek. yaklaşık 45 dakika süre süren ikna çalışmalarının ardından A.Ö. ikna oldu. Teslim olan A.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası alışveriş merkezi tekrar açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

VATANDAŞLAR KORKTU

Öte yanda o anlarda vatandaşlar korkulu dakikalar yaşadı. Silahlı saldırı anında alışveriş merkezinde çalışan Numan Kartak (27), "İçerde çalışken büyük bir gürültü duyduk ve demir düştü sandık. Saldırganı görünce kendimizi can havliyle dışarıya attık. Ateş ederken, 'Bu FETÖ'cülere haktır' diye bağırdığını duydum. Polisler hepimizi tahliye etti. Daha da kötü olabilirdi" dedi. Can havliyle kendilerini dışarıya attıklarını söyleyen Deniz Aydemir (22) ise, "Saldırganı, elinde tüfekle lavaboların oradan bize doğru gelirken gördüm. Ardından rastgele ateş etti. Ben hemen çalışan arkadaşlarımı uyardım. Hep beraber acil çıkış kapısından dışarıya kaçtık. Ne yapmaya çalıştığını merak ettim ancak ateş ettikten sonra hepimiz kaçmaya başladık. Can havliyle alışveriş merkezinden çıktık" dedi. Bir diğer vatandaş Metin Gönenç (19) ise "Yemek için alışveriş merkezine geldiğimde, büyük bir kalabalık ve polisleri gördüm. Ne olduğunu anlamadım. Dışarıdaki insanlar, 'içerde içerde' diyordu. Ben de giremedim. İnsanlar büyük bir korku yaşıyordu. Ben de olay anında orada olabilirdim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-AVM'den görüntü

-Cep telefonu görüntüleri

-Vatandaş röportaj görüntüleri

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

=============================

Okul servislerinde 'koronavirüs' önlemi

ANTALYA Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası'nca kent merkezindeki 2 bin 500'e yakın öğrenci servisi için koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı. Oda Başkanı Süleyman Şahin, "Çocuklar bizim geleceğimiz" dedi.

Antalya Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası tarafından kentte 1666 okulda eğitim gören 466 bin öğrencinin koronavirüsten korunması amacıyla 2 bin 500'e yakın öğrenci servisi için dezenfekte çalışması başlatıldı. Araçlar, öğrenciler bırakıldıktan sonra yaklaşık 30 dakikalık işlemden geçirilerek, dezenfekte edildi. İlaçlama şirketi sahibi Recep Özcan, kullandıkları özel solüsyon ve ilacın püskürtme yöntemi ile araç içinde her noktaya ulaşıldığını söyledi. Özcan, "İlaç, mantar, küf ve bakterileri öldürüyor. Mekanik temizlikle dokunma noktalarının kaba yerlerini dezenfektan ile temizliyoruz. Bezle ulaşamadığımız noktalara havayla ulaşıyoruz. Kullanılan ilaç 1 hafta etkili" diye konuştu.

Odaya kayıtlı öğrenci servis araçlarını kullanan özel kolejin ortaokul müdürü Mahir Arslan, okulun dezenfekte edildiğini ve gerekli uyarıların öğrencilere yapıldığını aktardı. Arslan, "Çocukların, okul haricinde vakit geçirdikleri yer öğrenci servisi. Servisler bizim için çok önemli. Buraların dezenfektesi ve çocukların korunması çok önemli, yapılan çalışma yerinde ve zamanında oldu" dedi.

Antalya'da 9 yıldır öğrencilere aracıyla servis hizmeti veren Neşet Aksu da meslek odasının sağlığa önem vermesinin yerinde olduğunu belirterek, "Geleceğin nesillerini taşıyoruz. Odanın görevi olmamasına rağmen böyle davranılması bizi mutlu etti" diye konuştu.

'KENDİ EVLATLARIMIZDAN AYIRMIYORUZ'

Antalya Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Şahin, il genelinde 2 bin 500 civarında öğrenci servisi bulunduğunu, 400 bin öğrencinin taşındığını belirtti. Şahin, şoförleri koronavirüsle ilgili bilgilendirdiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim için önemli. 400 bin öğrenci servis kullanıyor ve merkezde 1600 servis var. Çocuklar bizim geleceğimiz. Kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz" dedi.

Antalya genelinde 1666 okulda 466 bin öğrenci eğitim görüyor. Yine il genelinde 2 bin 500 öğrenci servisi, taşıma hizmeti veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

İlaçlamadan detay görüntüler

DHA Muhabiri Ahmet İSTEK anons

İlaç şirketi sahibi Recep Özcan ile röp

Ortaokul müdürü Mahir Arslan ile röp

Oda Başkanı Süleyman Şahin ile röp

Servis şöförü Neşet Aksu ile röp

HABER-KAMERA: Ahmet İSTE - Emrap GÜL/ANTALYA,

===========================

Polisten kaçan alkollü sürücü, yola kapan kurularak yakalandı

KONYA'da uygulama sırasında ihtara uymayarak kaçan Ş.H.K.'nin aracı, yola kurulan kapanla lastiği patlatılarak durduruldu. Yapılan kontrolde Ş.H.K., 1.98 promil alkollü çıktı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veysel Karani Caddesi'nde rutin yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında Ş.H.K., hafif ticari aracıyla ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca yaşanırken, yola da kapan kuruldu. Araç lastikleri patlatılarak durdurulurken, Ş.H.K.'nin yapılan alkol testinde 1.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis memurlarının 'Alkollü olarak araç kullanıyorsun, çocuğa çarpsaydın ne olacak?' diye sorması üzerine Ş.H.K., "Allah göstermesin" diye cevap verdi. Araç trafikten menedilirken, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

Polisin rutin uygulama yapması

Kaçıp, durdurulan araçtan detay

Kapan ve lastiklerinden detay

Sürücüden detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA

============================

1 günde 6,5 ton kolonya sattı

KAYSERİ'de kolonya dükkanı işleten Hazım Büyüksimitci (50), koronavirüs salgını sonrası kolanya satışlarında artış yaşandığını söyleyerek, "50 yıllık ömrü hayatımda bu kadar kolonya sattığımı hatırlamıyorum. Dün dükkanda bulunan 6,5 ton kolonya bir anda bitti" dedi.

Kayseri'de vatandaşlar, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, virüse karşı önlem almak için kolonya dükkanlarına akın etti. Kolonya dükkanına gelen vatandaşlar, getirdikleri pet şişeler ve dükkandaki şişelerle kolonya satın aldı. Kentte 4 kuşaktır kolonya dükkanı işleten Hazım ve Nazım Büyüksimitci (49) kardeşler artan kolonya talebine yetişmekte güçlük yaşadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından, vatandaşların kolonyaya yoğun talep gösterdiğini kaydeden Hazım Büyüksimitci, "Dün sabah saatlerinde bir hareketlik yaşandı. Gece 03.00'da kadar çalıştık. Alkol hijyen görevi yaptığı için mikropları öldürüyor. 80 derecenin üzerinde olduğu için bakteri ve mikroplara karşı önemli bir öldürücü işlev görüyor. Bazı dezenfektanlarda ısı oranı çok düşük. Bizim kolonyamızda ısı oranı 80 derece" dedi.

'ALKOL BULMAKTA SORUN YAŞIYORUZ'

Alkol temin etmekte de sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Hazım Büyüksimitci, "Dünyada ki alkol hammaddesinin büyük bir kısmı Çin, İran ve İtalya'ya gittiği için büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Dün dükkanda bulunan 6.5 ton kolonya bir anda bitti. Kardeşim Nazım, Erzurum'a alkol getirmeye gitti. Bu gece de 3 ton alkol gelecek. Son 1 ayda 15 ton kolonya sattık" dedi.

'SPREY KUTUSU KAPAĞI BİLE YOK'

Hazım Büyüksimitci, bu zamana kadar böyle bir yoğunla karşılaşmadıklarını belirterek, şunları kaydetti: "50 yıllık ömrü hayatımda bu kadar kolonya sattığımı hatırlamıyorum. Kime ne ürün sattığımı bilmiyorum. Müşteri kendi kolonyasını kendi dolduruyor. Etiketini kendi basıyor. Çok anormal bir yoğunluk var. Telefonlarımız susmuyor. Bundan dolayı da siparişlere cevap vermeye, kimseyi geri çevirmemeye çalışıyoruz. En fazla tercih edilen sprey kolonyalarımızda ambalaj sorunumuz var. Kutu elimizde mevcut ancak sprey kapağı da Çin'den geldiği için son 3 aydır ürün alamıyoruz. Stoktaki ürünlerimizin bitmesiyle sprey kapağı bulamıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Kolonyacı Hazım Büyüksimitci ile röportaj

Hazım Büyüksimitci'nin kolonya doldurmasından görüntü

-Müşterilerden görüntü

-Kendi kolonyasının kendi dolduran ve ambalajlayan müşterilerden görüntü

-İşletme sahibi Büyüksmitci'nin telefon konuşmalarından görüntü

-Diğer genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

=============================

Adıyaman'da 2 gündür kayıp engelli aranıyor

ADIYAMAN'da, iki gündür kayıp olan engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Akhisar köyünde 2 gün önce evinden ayrılan konuşma engelli Taceddin Taşdak'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma köyde görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Son olarak Göksu Çayı yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Köy çevresinde ve Göksu Çayı yakınlarında Taceddin Taşdak'ın bulunması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Olay yeri

Jandarma ve AFAD ekipleri

Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama yapması

Jandarma köpeği DAVA'nın arama yapması

Köy sakinleri

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

=============================

İslahiye ve Nurdağı'nda İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde,İstiklal Marşı'nın kabulünün 99.uncu yıldönümü ve Mehmet Akif'i anma töreni düzenlendi.

İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesiyle İslahiye Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İslahiye Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen anma törenine,İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan,Garnizon Komutanlığında 2'nci Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Ecrinoğulları,Belediye Başkan vekili Fethiye Erdoğan,Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Kale,İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş,İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve Protokol üyeleri ve öğretmen ile öğrenciler katıldı.Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan,Bahar Kalkanı Harekatı ve tüm şehitler için dua edilen törende öğrencilerin hazırladığı 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı' konulu 3 perdelik tiyatro sahnelendi.

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesiyle Nurten Öztürk İlk ve Ortaokulu tarafından Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen anma törenine;protokol üyeleri ve öğretmen ile öğrenciler katıldı.Öğrenciler işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okuması ayakta alkışlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Nurten Öztürk okulu

Öğrenciler İşaret dili ile istiklal marşını okuması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

=============================