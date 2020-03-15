DHA YURT BÜLTENİ- 10 - Son Dakika

Çığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldı

VAN- Bahçesaray karayolunda ilki 4, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketinin yaşandığı bölgede karlar altında kalan araçların çıkarılması çalışma başlatıldı.

Van- Bahçesaray Karayolu'nda ilki 4, ikincisi 5 Şubatta meydana gelen ve bugün çıkarılan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir ile birlikte 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı çığ bölgesinde, Büyükşehir, Karayolları ve AFAD ekipleri kar altında kalan askeri ve sivil araçları çıkartmak için çalışma başlattı. Daha önce olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle kapalı olan yolda karlar temizlenmesine rağmen, eriyen karların risk oluşturabileceği gerekçesiyle, halen araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çığ bölgesinde çalışma yapan iş makineleri

-AFAD ekibi

-Çalışmadan detaylar

-Kar altında çıkartılan iş makinesi ve diğer araçlar

Haber: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

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Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham

SİVAS'ta bir iş yerinin açılışına özel uyguladığı indirimi duyanlar izdihama neden oldu. İndirimli ürünleri almak isteyenler ezilme tehlikesi geçirdi. Koronavirüs nedeni ile toplu alanlardan kaçınılması uyarısına dikkat edilmediği görüldü.

Eskikale Mahallesi Hoca İmam Sokak'ta bulunan ev eşyası satışı yapmak üzere bir mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Mağaza sahipleri açılışa özel ürünlere indirim uyguladı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen yüzlerce kişi açılış saatinden önce dükkan önünde toplandı. Açılışın yapılmasıyla birlikte vatandaşlar mağaza içerisine akın etti. Koşarak mağazaya girenler ürünleri alabilmek için birbirleri ile yarıştı. Yaşanan izdiham nedeniyle birçok vatandaş ezilme tehlikesi geçirdi. Giriş kapısında sıkışanların yanı sıra kalabalıktan bunalan vatandaşlar çevredekiler tarafından kenara çekilerek sakinleştirildi. Ürün almayı başarabilenler kasa önünde uzun kuyruk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması yönündeki tedbirlere rağmen yaşanan görüntü şaşkına çevirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Açılıştan görüntüler

-Mağazaya girenlerin oluşturduğu izdiham

-Yaşanan kargaşa

Haber: Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Pazar ayininde 'koronavirüs' önlemi

ANTALYA'da yaşayan Hristiyanlar, pazar ayini için Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nde buluştu. Antalya İncil Kiliseleri Başrahibi Ramazan Arkan, ateş, öksürük belirtileri olması halinde ayinlere katılmamaları yönünde cemaat mensuplarına mesaj attıklarını belirterek, "Bu haftaki pazar ayinine katılımcı sayısında yüzde 50'lik azalma oldu" dedi.

Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs nedeniyle ülkeler önlemlerini artırdı. Türkiye'de de koronavirüs vakaları görülmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar, virüsün bulaşmaması için 'toplu alanlarda bulunmayın' çağrısı yaptı. Çağrı sonrası Antalya İncil Kiliseleri tarafından cemaat mensuplarına atılan uyarı mesajında, hasta kişilerin başkalarının hayatını tehlikeye sokmamak adına pazar ayinlerine katılmamasının uygun olduğu belirtildi. Bilgilendirme mesajı sonrası Kaleiçi'nde bulunan Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nde bu pazar düzenlenen ayine katılımcı sayısında yüzde 50 oranında azalma meydana geldi.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK GEREKİYOR'

Antalya İncil Kiliseleri Başrahibi Ramazan Arkan, her pazar Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nde saat 10.30'da Antalya'da yaşayan Hristiyanlar ve turistler için İngilizce, saat 13.00'te Türk Hristiyanlar için Türkçe, saat 16.00'da ise genellikle İranlı Hristiyanlar için Farsça ayin yapıldığını anlattı. Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nin çok yoğun bir ibadet merkezi olduğunu belirten Arkan, hafta içi de birçok kültürel ve dini etkinlik yapıldığını söyledi. Toplulukla birlikte ilahiler söyleyip, gündeme göre vaazlar verilip Hristiyanlıkla ilgili bilgiler verildiğini anlatan Ramazan Arkan, son dönemde bütün dünyayı sarsan ve etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle ibadethanelerdeki katılımcı sayısının azaldığını belirtti. Arkan, "Aslında bu azalmanın iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü insanlar gerekli tedbirlere uymaya çalışıyor. Hafta içi topluluğumuzdaki kişilere mesajlar gönderdik. Kendinizi gerek psikolojik gerekse fiziksel olarak rahatsız hissediyorsanız lütfen kiliseye gelmeyin diye mesaj attık. Bizler tabi ki tanrıya güveniyor, onun koruyuculuğuna inanıyoruz ama bir taraftan da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. İnsanların bu tür rahatsızlıkları varsa ayinlere katılmamaları konusunda teşvik ediyoruz" diye konuştu.

KATILIMCI SAYISINDA YÜZDE 50 AZALMA OLDU

Bu haftaki pazar ayinine katılımcı sayısında yüzde 50'lik azalma olduğunu söyleyen Arkan, "Hem kendinizi hem de etraflarındaki insanları korumak için ateş, öksürük gibi belirtileri varsa lütfen katılmayın. Biz özellikle devletin uyarılarını dikkate almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar hükümetten ibadethanelerde bir araya gelmeyin gibi herhangi bir uyarı almadığımız için bizler de ibadetlerimize devam ediyoruz. Diğer taraftan mümkün olduğu kadar tedbirli ve dikkatli olmaya çalışıyoruz. Topluluğumuzdaki kişiler çok cana yakın kişiler. Sarılmayı, öpüşmeyi ve tokalaşmayı çok seven kişiler. O yüzden bu dönemde onların bu yakın fiziksel temaslarına biraz ara vermelerini onlardan rica ettik. Bugün de gördüğüm kadarıyla hemen hemen herkes bu konuda gayet duyarlı davrandı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aziz Pavlus Kültür Merkezi dış plan görüntü

-Kültür merkezindeki ayinden genel ve detay görüntüler

-Haç detay

-Katılımcılardan detay

-İlahinin okunması

-Sahnedekilerden detay

-Piyano çalan kızdan detay

-Boş koltuklardan detay

-Genel plan

-İncil'den detay

-Başrahip Ramazan Arkan'dan detay görüntü

-Şarap, ekmek, haç ve İncil'den detay

-Antalya İncil Kiliseleri Başrahip Ramazan Arkan'ın röportajı

Haber- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Bozcaada'da teknesiyle denize açılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde avlanmak için denize açılan ve kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Tamer Taşören'in cansız bedenine, Sahil Güvenlik ekiplerince ulaşıldı.

Bozcaada ilçesinde Tamer Taşören, dün teknesi ile avlanmak için denize açıldı. Arkadaşları dünden bu yana Tamer Taşören'e ulaşamayınca bu sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplere haber verdi. Ekipler, Taşören'i arama çalışmasını sürdürdüğü sırada vatandaşlar ise Çayır Plajı'nda karaya vurmuş bir tekne görüp ihbarda bulundu.

Teknenin karaya vurduğu bölgede Sahil Güvenlik ekipleri ve 2 dalgıç adam çalışma başlattı. Plajın yaklaşık 1 kilometre uzağında kıyıda Tamer Taşören'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Taşören'in cenazesi, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale),

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Süt yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan süt yüklü TIR devrildi. Kazada, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Onur Mahallesi'nden Bornova yönü otoyol girişinde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 34 ZEZ 20 plakalı süt yüklü TIR, virajda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince TIR'dan çıkarılıp ilk müdahalesi yapılan A.C., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen TIR nedeniyle yolun bir şeridi kısa süreliğine trafiğe kapanırken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Devrilen TIR'dan görüntü

-Yoldan görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

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Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp havaya ateş etti (2)

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Düzce Valiliği , İl Özel İdaresi'ne ait kamyonun şoförünün tabancayla havaya ateş açmasıyla ilgili olarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Valilik, "İl Özel İdaresi personeli ile muhtar hakkında Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Haber: DÜZCE,