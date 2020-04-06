DHA YURT BÜLTENİ- 10 - Son Dakika

Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı

ÇİN'den sonra yeni tip koronavirüse karşı plazma tedavisi dünyada Çin'in ardından ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde başladı. Virüse karşı yüzde 80 başarı elde edilen tedavi için koronavirüs bulaşması nedeni ile tedavi görerek taburcu edilen kişilerden, tedavisi devam eden hastalara plazma bağışlaması isteniyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Malatya'da 60'tan fazla kişinin yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test sonucu pozitif çıkan hastalar Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Koronavirüse karşı plazma tedavi yöntemiyse ilk olarak Çin'de uygulandı. Bu tedavi yöntemi Çin'den sonra dünyada ve Türkiye'de ilk kez İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde de başlatıldı. Tedavisi başarıyla sonuçlanan hastaların 14 gün sonra kanından ayrıştırılarak alınan plazmalar, koronavirüs tedavisi süren hastaya nakledilmesiyle başarı elde edildi. İl olarak dün akşam saatlerinde tedavisi tamamlanan hastadan alınan plazma, koronavirüsle tedavisi süren hastaya nakledildi. 48 ile 72 saat arasında tedavinin yüzde 80 başarıyla sonuçlanması düşünülen bu yöntemle ilgili, Sağlık Bakanlığı ülkedeki tüm aferez merkezlerinde başlatılması talimatını verdi.

'MODERN AŞININ ATASI'

Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Türkiye'de ilk defa dün gece iyileşen plazmayı yoğun bakımdaki Covid-19 evre-4 olan ciddi durumdaki hastaya uyguladıklarını kaydederek, "Şu an durumu stabil. Tabii ki bulguların anlaşılabilmesi için 48-72 saat süreye ihtiyaç var. Bu süreyi bekliyoruz. Bu tedavi ilk defa Çin'de uygulandı. Çin'den sonra bütün dünyada ilk defa Türkiye'de İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kullanılmaya başladı. Bu tedavi içerisinde iyileşmiş hastalardaki bulunan antikorların bu hastalığı geçiren hastalara verilerek onları iyileştirmesi planlanıyor. Bu tedavi aslında modern aşının atası olarak kabul ediliyor. Aşı bulununcaya kadar bu hastaların özellikle yoğun bakımda ve entübe olmuş şu anda Türkiye'de yaklaşık 2 bin 400 tane bu tip hastamız var. Bunların tedavisinde kullanılacak. Fiyat maliyeti ve etkinliği en üst düzeyde olan bir tedavi. Bir tane hastamızdan yaklaşık 50 dakikada 800-900 cc plazma toplayabiliyoruz. Bu topladığımız plazmayı ilk olarak 400 cc yükleme dozu olarak ilk planda veriyoruz. Bundan sonra da bu hastamıza 200 cc olarak haftalık dozlarda devam ediyoruz. Bu tedavi ilk defa dediğim gibi; dünyada ilk Çin'de uygulandı ve yoğun bakımdaki çok zor durumdaki ölümle mücadele eden hastalarda yüzde 80 başarı elde edildi ve hastalar yüzde 80 oranında şifa ile taburcu oldu. O yüzden Kovid-19 enfeksiyonunda günümüzde şu ana kadar kanıtlanmış standart bir tedavi yok bunu tüm dünya biliyor. Tedaviler hep deneysel amaçlı ama şu ana kadar gördük ki özellikle yoğun bakım hastalarında en etkili tedavi yöntemi bu 'İmmum Plazma' iyileşen plazma. Bu tedavi ilk defa dün itibariye Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımdaki bir hastamıza uyguladık" diye konuştu.

'UYGUN DÖNÖRLERDEN PLAZMA TOPLAYABİLİYORUZ'

Tedavinin 56 yaşında erkek hastaya uygulandığını, donörün de 56 yaşında olduğunu belirten Erkurt, "Bu hastalıktan taburcu olduktan 14 gün sonra plazmasını aldık. Bu plazmayı tabi Sağlık Bakanlığı'nın plazma alma kriterleri var. Yayınlanan tebliğde; 18 ile 55 yaş arasındaki kan verebilen, kan verme kriterlerine uygun donörlerden plazma toplayabiliyoruz. Tabi gönüllülük esasına göre ve bu donörlerimizden plazma toplamadan önce hastalarımızın testlerini bakarak virüsün negatif olduğunu yani bulunmadığını teyit ediyoruz" dedi.

Erkurt, Sağlık Bakanlığı'nın, tüm Aferez Merkezleri, ülke genelinde bulunan kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve Kızılay'a bu yetkiyi verdiğini, bu sayede tüm Türkiye'de bu yöntemin hayata geçeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastanenin dışından görüntü

Tedavi edilen hasta

Servisten görüntü

Mehmet Ali Erkurt röp.

Plazmadan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN- Kamera: MALATYA-DHA

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Trabzon'da istinat duvarı çöken apartmanda yaşayanlar tedirgin

TRABZON'da, önceki akşam 6 katlı bir binanın taş istinat duvarı çöktü, park halindeki bir araçta hasar oluştu. Çökmenin ardından panik yaşadıklarını anlatan ve koronavirüs nedeniyle evlerinde oturduklarını söyleyen, çoğunluğu 65 yaş üstü olan bina sakinleri, önlem alınmasını istedi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Ortahisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Aldıkaçtı Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı Zeki Eryaşar Apartmanı çevresinde bulunan taş istinat duvarı, oluşan heyelan sonucu ön kısmında yer alan otoparka çöktü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı çökmede, toprak yığını altında kalan park halindeki bir otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve belediye ekipleri, duvar ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Çoğunluğunun 65 yaş üstü kişilerin yaşadığı apartman sakinleri, çökmenin ardından panik yaşadıklarını anlatarak, evlerinde korku içinde yaşadıklarını söyledi. Bina sakinleri, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerle uyup, evlerinde kaldıkları ancak, tedirgin olduklarını belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi.

'EVLERİMİZDE KORKU İÇİNDEYİZ'

Apartman sakini Özkan Yılmaz, korku içinde yaşadıklarını söyleyerek "Büyük bir gürültü sesiyle irkildik, balkona çıktık, baktık ki buradaki duvar çökmüş. Bizler, tedirginiz. Evimizde bir tehlike yok ancak, olmayacağı da belli değil. 12 aile yaşıyor burada, evden çıkamıyoruz malum virüs var. Evlerimizde korku içindeyiz, bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz, bizler de evimizde huzur içinde yatalım istiyoruz. 'Acaba bir şey olabilir mi' diye korkuyoruz" dedi.

'GÜRÜLTÜYÜ DUYUNCA BALKONA ÇIKTIM'

Binada oturan Yıldız Tonyalı da büyük bir gürültü duyduklarını anlatarak, "Bir ses geldi, büyük bir gürültü sesi. Gürültüyü duyunca balkona çıktım. Karanlıktı pek göremedim. Komşum ağlıyordu; 'duvar yıkıldı' diye seslendi. Bende üzüldüm ve korktum, 'binaya bir şey olur mu' diye. Endişeliyiz, duvarın yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

'SABAHI ZOR BEKLEDİK'

Emekli öğretmen Aytül Dikmen ise, "Sesle beraber, korktuk. 'Ne oluyor' dedik. Dışarı çıkınca duvarın yıkıldığını anladık. Karanlıktı, sabahı zor bekledik. Evimize çok yakın, haliyle tedirgin olduk. Evlerimizdeyiz, dışarı çıkma yasağı da olsa buranın bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çöken istinat duvarından görüntüler

-Binadan görüntüler

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN-Tolğa SAĞLAM TRABZON-DHA

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Belediye malzeme sağladı, kadınlar maske ve tulum üretti

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde belediye tarafından malzeme desteği sağlanan gönüllü kadınlar, atölyede maske ve tulum üretimine başladı. Maske ve tulumlar, ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Savaştepe Belediyesi'nce cuma günü maske ve tulum üretimine başlandı. Üretim için gereken malzemeler, belediye tarafından alınırken, atölyede çalışan kadınlar da projede gönüllü olarak yer aldı. Şu an için günde üretilen 1000 maske ve tulum, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

BAŞKAN ŞİMŞEK: ÜCRETSİZ DAĞITIYORUZ

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Savaştepe Belediye Başkanı AK Parti'li Turhan Şimşek, "Savaştepe Belediyesi olarak kendi maskemizi ve tulumumuzu kendimiz üretmek istedik. Balıkesir Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) Savaştepe Temsilciliği ile görüşerek burada kurs gören arkadaşlarımıza maske ve tulum yapımında kullanılan malzemelerin teminini gerçekleştirerek üretime başladık. Amacımız ticari bir faaliyet yürütmek değil, kamuda çalışan jandarma, emniyet mensubu, belediye çalışanları ve diğer kurum çalışanları olmak üzere esnafımıza ve vatandaşımıza üretmiş olduğumuz bu maske ve tulumları ücretsiz olarak dağıtacağız. Herkesin bu süreçte taşın altına elini koyması gerekiyor. Biz de bu işe niyetlenerek bu süreçte vatandaşımıza faydalı olmak istedik. İnşallah bu virüs belasından da Allah'ın izniyle bir an önce kurtuluruz" dedi.

GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYORLAR

Dikim eğitmeni Hamide Canbaz ise "Savaştepe Belediyesi'nin sağlamış olduğu imkanlar çerçevesinde maske ve tulum üretimi yapıyoruz. Virüs sebebiyle teması en aza indirmek adına 4 kişilik gruplar halinde çalışıyoruz. İşi daha hızlı yapabilmek adına kursiyer arkadaşlarımızla iş birliği yaptık. Kimi arkadaşımız ip temizleme kimi arkadaşımız file dikme kimisi lastik dikme kimisi ise ütüleme işlemi gerçekleştiriyor. Bu projeye başladık ve ekipte yer almak için kadınlarımızda gönüllü oldu" dedi.

Gönüllü kursiyerlerden Gülşah Karakurt da "Halkımıza ücretsiz maske ve tulum dağıtılacağını duydum. Ben de gönüllü oldum. Elimizden geldiğince çalışıyoruz. Tek isteğimiz halkımıza faydalı olabilmek" diye konuştu.

BALMEK Savaştepe Sorumlusu Nihal Özkan ise "Belediye Başkanımız Turhan Şimşek bize böyle bir taleple geldi. Ben de hocalarımızla ve kursiyerlerimizle görüştüm. Arkadaşlarımız da gönüllü bir şekilde çalışmak istediler. Bu doğrultuda faaliyete başladık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maske dikimlerinden genel ve detay görüntüler

-Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek röp

-Hamide Canbaz röp

-Gülşah Karakurt röp

-Nihal Özkan röp

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE(Balıkesir),

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Koronavirüs'ü yenen 2 hemşire alkışlarla göreve döndü

RİZE'de yakalandıkları koronavirüs hastalığını yenen hemşireler Ahmet Uysal (43) ve Derya Yazıcı (35) tedavilerinin ardından izin verilmelerine rağmen yeniden döndükleri hastanede görevine başladı. Sağlık personelleri görevlerinin ilk günü arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koroner yoğun bakım hemşiresi Ahmet Uysal ve enfeksiyon komite hemşiresi Derya Yazıcı, yaklaşık 15 gün önce görev yaptıkları hastanede koronavirüs hastalığı belirtilerini göstermeleri üzerine test oldu. İki hemşirenin test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan hemşireler, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. Hemşireler, yeniden döndükleri hastanede göreve başladı. Sağlık personelleri görevlerinin ilk günü arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı. Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Tepe ve hastane başhekimi Doç.Dr. Gökhan Demiral hemşireleri ziyaret ederek, tedavilerini yakından takip eden Rize Valisi Kemal Çeber'in kendilerine göndermiş olduğu hediyeleri takdim etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, zorlu süreçte onurlu ve gururlu bir günü yaşadıklarını belirterek "Onurlu görevlerini cansiperane bir şekilde ifa eden bazı sağlık çalışanlarımız koronavirüse yakalandı. Virüse yakalanan tüm personelimizin tedavileri gayet güzel ilerliyor. Bugün tedavisi bitmiş ve klinik olarak tamamen iyileşmiş iki personelimiz arkadaşlarının yanına geri göndü. Bizler onların biraz daha dinlenmesi için bu personellerimize izin vermemize rağmen onlar nasıl ki cephede yaralanan ve sonradan iyileşen kahraman askerlerimiz biran önce arkadaşlarının yanına dönmek istiyorlarsa bizim arkadaşlarımız da görevlerine, arkadaşlarının yanına dönmek istediler. Bizler kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

Tepe, "Bu süreçte alınan kararlara ve uygulanan kurallara harfiyen riayet eden, kişisel izolasyonuna, sosyal mesafesine, temassızlığına dikkat eden, mümkün olduğunda zorda kalmadıkça evinde kalan çok kıymetli ve bize en büyük desteği veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son günlerde İstanbul başta olmak üzere ilimiz dışında memleketine gelen ve halen 14 günlük izolasyon süreci devam eden vatandaşları uyarıyoruz. Konulan kurallara uymalarını, asla ve asla dışarıya çıkmamalarını, zaten zorunlu ihtiyaçlarının vefa destek grupları tarafından karşılanıyor. Keyfimizle değil, mantığımızla ve vicdanımızla hareket etmek zorundayız. Zaman sabır ve fedakarlık zamanıdır" ifadelerine yer verdi.

Hemşire Derya Yazıcı, bundan on gün önce yaptırdığım test sonucunda pozitif olduğunu öğrendiğini ifade ederek, "Tabi ilk başta herkesin yaşadığı gibi bir panik yaşadım ve korktum. Sonrasında tedavi sürecim hemen başlandı ve kısa sürede sağlığıma kavuştum. Şuan kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese bu sürecin umut olmasını istiyorum. Lütfen korkmayın ve cesur olun" diye konuştu.

Ahmet Uysal ise, kendisinde panik ile başlayan sürecin sonrasında hastanedeki tedavisi tamamlandığını belirterek, "Sürecim tamamlandıktan sonra kendimi karantinaya aldım. Şuan gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Bana destek olan ilgilenen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İki hemşireden detaylar

Sağlık Müdürü Mustafa Tepe konuşması

Hemşirelerle röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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Konya'da ilçelerde koronavirüs için sıkı denetim

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi girişlerinde olduğu gibi ilçe girişlerinde de önlemler artırıldı. Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlarda yapılan denetimlerde seyahat izin belgesi olan sürücü ve yolcuların geçişine izin veriyor. Bununla birlikte sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında şehre giriş ve çıkışların kapatıldığı 30 büyükşehir arasında yer alan Konya'da denetimler sürüyor. 31 ilçesi bulunan Konya'da kent merkezinde olduğu gibi ilçe girişlerinde de polis kontrol noktalarında seyahat izin belgesi olan sürücü ve yolcuların geçişine izin veriliyor. Bununla birlikte sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor. Kulu ilçesinde Konya-Ankara karayolunda bir araçta yapılan kontrollerde 16 yaşından küçük ismi açıklanmayan kişiye 800 lira para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü

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Araçların durdurulması

Polislerin kontrol ve ateş ölçemesi

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ- Cengiz Özcan- Erol ERDAL KONYA DHA))