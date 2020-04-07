DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

İstanbul ile Kocaeli'yi bir üstgeçit birbirine bağlıyor

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesi ile İstanbul'un Tuzla ilçesini birbirine bağlayan üstgeçidi kullanan yüzlerce kişi, yasağa rağmen her gün 2 il arasında geçiş yapıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkarılan genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 3 Nisan tarihinden itibaren 15 gün süre ile yasaklandı. Ancak Tuzla Şifa Mahallesi ile Çayırova Şekerpınar Mahallesi arasındaki üstgeçit, geçişlerin yasaklandığı İstanbul ile Kocaeli'yi birbirine bağlıyor. Her gün Kocaeli'de yaşayan birçok kişi bu üstgeçidi kullanarak Şifa Mahallesi'nde bulunan İETT garajına giderek şehir içi otobüsler ile İstanbul'un her yerine gidebiliyor. Aynı şekilde İstanbul'da yaşayan ve Kocaeli'de işi olan kişiler de üstgeçitten geçerek toplu taşıma ile istedikleri yere ulaşabiliyor. Üstgeçitte herhangi bir denetim ise uygulanmıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Üstgeçitten drone görüntüleri

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Karşıya geçen vatandaşlarla röp.

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/ÇAYIROVA(Kocaeli),

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Yasaklanan maske satışı medikalcilerin kafasını karıştırdı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'maske satışı yasak' açıklaması, Antalyalı medikalcilerde kafa karışıklığına neden oldu. Medikalciler satışları durdururken, piyasadaki nano maskelerin ise beklendiği kadar yüksek düzeyde koruyuculuğunun olmadığı söylendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün maske satışının yasaklandığını, vatandaşlara haftalık istedikleri kadar maske temin edilip evlerine kadar gönderileceğini açıklamasının ardından Antalyalı mecikalciler bu yasağın kendilerini kapsayıp kapsamadığı konusunda bilgilendirilmediklerini ve satışa devam edip etmeyecekleri yönünde kararsız kaldıklarını söyledi.

Koronavirüse karşı tedbirlerin başında gelen maske kullanımı uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye edilirken, piyasada tek kullanımlık, 3 katlı, kullan at, nano teknolojili, filtreli olmak üzere çok sayıda çeşidine ulaşmak mümkün. Virüsün etkili olmaya başladığı ilk aylarda piyasada bulunması oldukça zor olan maskeler şu anda tüm medikalci, eczane ve marketlerde bulunabiliyor.

Medikalci Yusuf Cengiz, "Satışla ilgili bazı belirsizlikler var. Şu anda satamıyoruz. Sağlık İl Müdürlüğü'nden açıklama yapılmadığı için beklemedeyiz. Ancak şu anda satmıyoruz. Maskelerin kutulu fiyatı 140 lira, içerisinde 50 adet var" dedi.

'NANO MASKENİN KORUYUCULUĞU YOK'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meslek komitesi başkanı aynı zamanda 10 yıldır medikalcilik yapan Ümit Kalkan, 3 katlı bez maskelerin koruyuculuğunun yalnızca 3-4 saat olduğunu, bir kişinin günde en az 4-5 adet kullanılması gerektiğini söyledi. Piyasada en çok tercih edilen siyah renkli ve nano teknoloji ile üretildiği söylenen maskelerin kullanımının bir fayda sağlamadığını kaydeden Kalkan, "Nano maskelerin bir faydası yok. 3- 4 saat kullanıp atıyorlarsa sorun yok. Ama yıkamayla bakterilerden kurtulamazlar o maskelerde. Bez maskeler de aynı. Bu tür maskeler tek kullanımlıktır. Nano maskelerle ilgili yanlış bir algı var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske satışıyla ilgili aldığı kararla ilgili de konuşan Kalkan, şu anda maske satışını durdurduklarını ve bir belirsizlik olduğunu söyledi. Üreticiden maske alamadıklarını aracılardan aldıklarını ve fiyatların farklı noktalara çekildiğini söyleyen Kalkan, "Biz aracıdan alırken bir gecede maske fiyatları 75 kuruş arttı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı ve önceden verdikleri fiyatın yarısına teklifte bulunuyorlar şimdi" diye konuştu.

'KAMUOYUNDA YANLIŞ ALGI VAR'

Bir başka medikalci Özgür Satır ise medikaciler olarak bu maske satışından çok da memnun olmadıklarını söyledi. Çok kar ettikleri yönünde bir yanlış algının olduğunu anlatan Satır, 50 kuruştan alıp 3 liraya satmadıklarını anlatan Satır, sadece işletme maliyetinin kurtarıldığını ifade etti. Yasaklanan maske satışının medikalcileri kapsamadığını tahmin ettiğini ancak yine de bir belirsizliğin içinde olduklarını anlatan Satır, elindeki stoğu vatandaşın faydasına bedelsiz sunmaya hazır olduğunu söyledi.

SPREY SIKINCA GEÇİRDİ

Nano maskelerin kullanımıyla ilgili faydasının olup olmadığını test eden Özgür Satır, bir maskenin ön yüzünden sıktığı dezenfektan spreyin maskenin diğer tarafına az miktarda da olsa geçirdiğini gösterdi. Aynı testi kullan at 3 katlı diğer maskelere de deneyen Satır, her ikisinin de aynı özellikte geçirgen olduğunu gösterdi. Nano maskelerin koruyuculuğuyla ilgili insanların daha güven duyduğu için aldıklarını ifade eden Satır, "Bu ürünleri insanlar alıp, kullanıp, cebine koyup, evine götürüyor. Tekrar kullanmak istiyor. Bu maskeler gün boyu kullanıp akşamına atılması lazım. Öyle geniş çaplı bir koruyucu özelliği yok. Korur ama çok değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Medicalcilerden detay görüntüler

Maske ve dezenfektelerden detay görüntüler

Maskelerin geçirgeliğinin testi ile ilgili görüntü

RÖP 1: Yusuf CENGİZ

RÖP 2: Ümit KALKAN

RÖP 3 : Özgür SATI

HABER: Alparslan ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Sağlık çalışanlarına atıştırmalık ürünler

SAKARYA Genç Girişimci ve İşadamları Derneği sağlık çalışanları için bisküvi, kraker ve kuruyemiş gibi ürünlerin bulunduğu koliler hazırlayarak hastanelere teslim etti.

Sakarya Genç Girişimci ve İşadamları Derneği koronavirüs ile mücadelede eden sağlık çalışanları için atıştırmalık ürünlerin olduğu 500 koli hazırladı. İçerisinde bisküvi, kraker ve kuruyemiş gibi ürünlerin bulunduğu koliler, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne teslim edildi. Ürünler hastanelerde sağlık çalışanlarına ikram edilecek.

Sakarya Genç Girişimci ve İşadamları Derneği Başkanı Zafer Bekdemir, "Herkes bu dönemde elindeki imkan dahilinde özverili sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyor. Bizlerde yoğun tempoda çalışan sağlıkçılarımızın atıştırmalıklarını, ara öğün olarak tüketebilecekleri gıdalardan oluşan koliler hazırladık. İçerisinde atıştırmalıklardan oluşan yiyeceklerin olduğu kolileri belli aralıklarla sağlık çalışanlarımıza takdim etmeye devam edeceğiz. Onların yüreklerini ortaya koydukları mücadeleye bir nebze olsun teşekkür etmeye çalışıyoruz.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kolilerin hazırlanmasından video

HABER: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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Antalya'da 11 bin sağlık çalışanı görevde, 1200 yoğun bakım var

KORONAVİRÜSLE mücadelede Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 17'si kamu, 28'i özel toplam 45 hastaneden 25'i pandemi hastanesi olarak ilan edildi. Hastanelerde toplam 860'ı erişkin toplam 1200'ü yoğun bakım olmak üzere 7 bin 500 yatak bulunduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, bunlardan 2 bin 500 normal ve 250'ye yakın yoğun bakım yataklarının A planı olarak pandemi için planlandığını açıkladı. Bu süreçte 11 bin 228 sağlık personelinin tamamı da görevlerinin başında.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre koronavirüslü 95 vaka ve 3 ölüm olayının gerçekleştiği Antalya'da, 38 kişin tedavileri tamamlanarak evlerine taburcu edildi. Koronavirüs salgınına karşı Antalya Sağlık Müdürlüğü'nün bu süreçteki hazırlıkları ve yürütülen çalışmalar hakkında Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür bilgi verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal izolasyonla Antalyalıların önemli bir bölümünün vakitlerini artık evlerinde geçirdiğini belirten Dr. Hülür, "İl Sağlık Müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlükleri, aile sağlığı merkezleri ve hastaneler ile 112 ambulans servisi pandemi için hazır" dedi.

GÜNDE 1000'E YAKIN ÇAĞRI

65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı getirildiğini hatırlatan Dr. Hülür, "Yaşlılarımızın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Hattı ile karşılanıyor. Bu kapsamda günde 1000'e yakın çağrı geliyor. Bu çağrıların bir kısmı sağlık sorunlarına dayalı çağrılar olup bazılarını ambulans ile hastaneye naklettik, tıbbi tedavisi tamamlandıktan sonra evlerine bıraktık. Bazı çağrılara evde sağlık ekipleri hizmet verdi, bazılarına ise sadece danışmanlık hizmeti veriliyor. Ayrıca ilimizde bulunan 18 Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde bulunan 413 kişinin günlük semptom sorgulamaları ve ateş takipleri yapılıyor" diye konuştu.

LİMANLARDA 14 GÜN KARANTİNA

Ülkeler arası uçuş yasağı başladığında Türkiye'ye dönen vatandaşların havalimanında alınan önlemlerle 14 gün evlerinde kalma uygulamasıyla kontrol edildiklerini kaydeden Dr. Ünal Hülür, "Aile hekimlerimiz bu kişileri sık sık arayarak durumları hakkında bilgi alıyorlar. Olası vakalar hastaneye yönlendiriliyor. Ev izolasyonunda olanlar takip ediliyor. Limanlarımıza gelen yatlar burada demirliyor ve 14 gün karantinada kalıyor. Türk gemiadamları ve yolcular da karantinaya alınıyor. İlimizde kolluk kuvvetleriyle 4 kontrol noktasında UMKE ekipleriyle birlikte tüm kara taşıtlarındaki vatandaşlarımıza ateş ölçümü yapılıyor" dedi.

TÜM KAMU VE ÖZEL HASTANELER HAZIR

Bu süreçte kamu görevlilerine yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini, sağlık personelinin izinlerinin iptal edildiğini hatırlatan Hülür, Antalya'da hizmet veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin pandemi için hazırlandığını kaydetti. Yoğun bakım yatakları ve izolasyon odalarının hazır ve hastaları kabul eder durumda olduğunu belirten Dr. Hülür, "Buralarda çalışan sağlık personelimizi korumak amacıyla her türlü kişisel koruyucu ekipmanlarını temin ettik. Sağlık Bakanlığı tarafından açılan Alo 184 SABİM Danışma Hattı'na vatandaşlar koronavirüsle ilgili her türlü başvurusunu yapılabilir. İlaç raporlarının süresi uzatıldığı için hastalarımız hastaneye gitmeden doğrudan eczaneden ilaçlarını temin edebiliyorlar" şeklinde konuştu.

11 BİN 228 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖREVDE

İl Sağlık Müdürlüğü olarak Bakanlığın talimatıyla İl Pandemi Operasyon Merkezi oluşturduklarını söyleyen Hülür, şöyle konuştu:

"Ekiplerimizi kurduk. Bu merkez 7/24 çalışıyor, tüm olası vakaları takip ediyor. İlimizde kamu ve özel hastaneler olmak üzere 25 pandemi hastanesi bulunmaktadır. Antalya genelinde 17'si kamu, 28'i özel toplam 45 hastanede 11 bin 228 sağlık personeli görev yapmakta olup toplam yatak sayımız 7 bin 500'dür. Bunlardan 1200'ü 860'ı erişkin, 340'ı çocuk ve yeni doğan olmak üzere yoğun bakım yatağıdır. İlk etapta A planı olarak toplam 2 bin 500 normal ve 250 erişkin yoğun bakım yatağı pandemi olarak planlandı. Pandemi hastanelerinde görev yapan 214 sağlık personelimiz sosyal tesislerde, misafirhane, öğretmenevi, uygulama oteli, otel ve konuk evlerinde konaklamaktadırlar. İlimizde halk sağlığı laboratuvarımız 16 Mart'tan bu yana aralıksız koronavirüs testi çalışıyor."

KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ

Kurumlararası işbirliğinin ise ilk günden beri sürdüğüne işaret eden İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Başlangıçta pek çok kuruma uzmanlarımız tarafından eğitimler verildi. Antalya Valimiz Münir Karaloğlu başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sık sık toplanarak ilimizde alınması gereken önlemlere ilişkin çok önemli kararları alarak uygulamaya koydu. Bu kurulda 16 karar yayınlandı. Yine Sayın Valimiz başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplandı. Pandemi Kurulu'nda bir takım kararlar alındı, ayrıca İl Pandemi Bilim Kurulu oluşturuldu" diye konuştu.

PSİKOSOSYAL DESTEK BİRİMİ

Müdürlük olarak yeni bir uygulama da başlattıklarını açıklayan Hülür, "Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Psikososyal Destek Birimi bugün danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerinden oluşan destek ekibi hafta içi her gün 08.30- 17.30 saatleri arasında ihtiyaç duyan herkese telefon (0-242 503 45 66) ile hizmet verecek" dedi.

İLDEKİ PANDEMİ HASTANELERİ

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Manavgat Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Finike Devlet Hastanesi, Özel Alanya Anadolu Hastanesi, Özel Şelale Termessos Hastanesi, Özel Akdeniz Şifa Hastanesi, Özel Memorial Antalya Hastanesi, Özel OFM Antalya Hastanesi, Özel Olimpos Hastanesi, Özel Uncalı Meydan Hastanesi, Özel Medikum Hastanesi, Antalya Özel Anadolu Hastanesi, Özel Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi, Özel Antalya Yaşam Hastanesi, Özel Lara Anadolu Hastanesi, Özel Medical Park Antalya Hastane Kompleksi, Özel Medstar Topçular Hastanesi, Özel Opera Yaşam Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi, Özel Opera Yaşam Hastanesi, Alanya Başkent Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Serik Devlet Hastanesi ve Kumluca Devlet Hastanesi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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AÜ Tıp Fakültesi görüntüsü

Eğitim Araştırma Hastanesi

Hastane koridor ve yoğun bağım yazıları

Detay

HABER- KAMERA: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

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Erzincan'da, sokak hayvanları unutulmadı

ERZİNCAN Belediyesi'nce koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarıyla sokaklar boş kalınca hayvanlar için düzenli olarak mama ve yem bırakılan besleme noktaları artırıldı.

Erzincan Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için beslenme noktalarına kuru mama ve yem bıraktı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için düzenli olarak kent merkezindeki belirli alanlarda yemleme yapılıyor. Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ercan Tanrıverdi, koronavirüs salgını sonrası birçok iş yerinin kapalı olması nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için kent genelinde besleme çalışmalarını artırdıklarını söyledi. Tanrıverdi, "Uzun süreden beri sokakta yaşayan hayvanlarımız için şehrimizin belirli bölgelerinde besleme yapmaktayız ve yiyecek, mama bırakmaktayız. Bu faaliyetimizi günlük düzenli olarak gerçekleştirmekteyiz. Sağ olsun Erzincanlı hemşehrilerimiz ve iş yeri sahibi esnafımızda bu konuda duyarlılık göstermekte ve sokakta yaşayan canlarımıza yemek vererek besleme yapmaktalar. Sokakta yaşayan dostlarımız için yiyecek ve mama bırakıyoruz, yapmış olduğumuz bu besleme faaliyetimiz günlük düzenli olarak devam edecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sokak hayvanları için mama bırakılması

-Veteriner İşleri Müdürünün açıklaması

Haber-Kamera: ERZİNCAN,