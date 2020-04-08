DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Kapıcı koronavirüse yakalandı, apartman karantinaya alındı

KAYSERİ'de, bina görevlisi Feramuz A. (31) ve 1 hafta önce İstanbul'dan yanına gelen babası Suat A'nın (67) koronavirüs testi pozitif çıkınca, 32 ailenin yaşadığı apartman karantinaya alındı.

Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356'ncı Sokakta bulunan Karepark Apartmanı'nda bina görevlisi olarak çalışan Feramuz A. ile bir hafta önce İstanbul'dan gelen babası Suat A, dün yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınan baba ve oğlunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine 32 ailenin yaşadığı apartman dün akşam saatlerinde karantinaya alındı. Feramuz A.'nın görevli olması nedeniyle binada oturanlarla temaslı olabileceği düşüncesiyle 8 katlı apartmanın giriş kapısı, polis ekipleri tarafından kapatılarak mühürlendi. Binaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Ekipler bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Binada oturanların, 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi. Bina sakinlerinden Ömer Bayram , evinin penceresine çıkarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Binada yaşayan bir kardeşimize hastalık bulaşmış. Allah acil şifalar versin. Şuanda karantinaya alındık. Çok sıkıcı bir durum. Evin içinde bulunuyoruz. Bekçi ve polis kardeşlerimiz sağ olsun bizlere yardımcı oluyor. İhtiyaçlarımızı karşılıyorlar. 14 gün karantina altında kalacağız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Binaya şuan kimse girip, çıkamıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Binadan genel görüntü

-Ömer Bayram ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Bolu'da karantina yurdunda kalan 149 kişi, evlerine gönderildi

BOLU'da, yurt dışından gelmelerinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda yerleştirilen 149 kişi, 14 günlük karantina süresinin dolmasıyla evlerine gönderildi.

Yurt dışından gelen yaklaşık 600 kişi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 149 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri de negatif çıkan 149 kişi, otobüslerle memleketlerine gönderildi. Yurtta karantina süresinin dolmasını bekleyen diğer vatandaşlar, pencerelere çıkarak gidenleri izledi. Yurttan çıkanlar Türk bayrağı açıp, kendilerine karantina süresi boyunca çok iyi bakıldığını söyledi.

Yurttan dün ve önceki gün olmak üzere toplam 59 kişi evlerine gönderilmişti. Tahliyelerin 10 Nisan'a kadar süreceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yurttan çıkış yapanlar

-Röportaj

-Pencereden izleyenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Adnan KARABULUT/BOLU,

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Alzheimer hastası, düştüğü çukurda termal kameralı İHA ile bulundu

MERSİN'de evinden çıktıktan sonra kaybolan alzheimer hastası Ayşe Düzkaya (72), düşüp bayıldığı 2 metrelik çukurda, ısı tespiti yapan İHA sayesinde bulundu.

Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Düzkaya, dün ailesiyle yaşadığı evden çıktı ancak geri dönmedi. Torunu da 50'inci Yıl Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunarak, yardım istedi. Motorize görevlilerin de bulunduğu polis ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Havanın kararmasının ardından bölgeye İnsansız Hava Aracı (İHA) istendi. Termal kameralı İHA ile başlatılan arazi tarama işleminin 7'nci dakikasında, seralar yanından ısı akışı tespit edildi.

Belirlenen noktaya giden polis ekipleri, Düzkaya'yı düştüğü yaklaşık 2 metrelik çukurda buldu. Evine yaklaşık bir kilometre mesafede baygın halde bulunan Düzkaya, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Düzkaya'nın yakınları polise teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone Ayşe Düzkaya'yı ararken

-Drone Ayşe Düzkaya'yı tespit etmesi

-Ekiplerin bulunan Ayşe Düzkaya'nın yanına gitmesi

-Ayşe Düzkaya'nın ambulansa alınması

Haber-Kamera: MERSİN,

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Yozgat'ta şiddetli rüzgardan yıkılan ahırda 7 hayvan telef oldu

YOZGAT'ta şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan ahırın enkazında 3 büyükbaş, 4 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvanların sahibi Muharrem Yalçın (52), zararının büyük olduğunu söyledi.

Dün saat 22.30 sıralarında Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi'nde Muharrem Yalçın'a ait ahır, gün boyunca etkili şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Ahırda bulunan 13'ü büyükbaş, 21'i küçükbaş toplam 34 hayvan enkaz altında kaldı. Olayın hemen öncesinde hayvanlara bakmak için ahıra giren Muharrem Yalçın'ın oğlu Oğuzhan Yalçın ve 4 komşusu, enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu 27 hayvan enkazdan kurtarılırken, 3 büyükbaş ve 4 küçükbaş hayvan telef oldu.

Evinin yakınındaki ahır tamamen yıkılan Muharrem Yalçın, oğlu ile birlikte veresiye aldıkları hayvanları Kurban Bayramında satmayı planladıklarını söyleyerek, "Hayvanları borç para ile almıştık. 3 büyükbaş ve 4 küçükbaş kurbanlık enkaz altında telef oldu. Yemlerimiz ve saman balyaları da artık yok. Ahırı yeniden yapma imkanımız da yok. Bir çadır bulup hayvanları içine koyacağız. Çok zor durumdayız ve devletimizin de durumu belli" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Harun GÖKÇEKOĞLU/YOZGAT,

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Muz serasını satıp, kampanyaya 50 bin lira bağışladı

MERSİN'in Anamur ilçesinde çiftçi Sudi Kılınç (79), 7 dönümlük muz serasını satarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lira bağışladı.

Yeşilyurt Mahallesi 'nde yaşayan ve çiftçilik yaparak, geçimini sağlayan Sudi Kılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istedi. Kendisine ait olan 7 dönümlük muz serasını satan çiftçi Kılınç, Anamur Kaymakamlığı Vefa Merkezi ekibini arayarak, bağış yapmak istediğini söyledi. Sudi Kılınç, eşi Makbule Kılınç (78) ile seradan elde ettiği paranın 50 bin lirasını kampanyaya bağışladı. Parayı kampanyanın hesabına yatıran Vefa Merkezi, Sudi Kılınç'a dekontunu teslim etti.

Ekonomik durumu uygun olan herkesi kampanyaya bağışta bulunmaya davet eden Sudi Kılınç, "Dünya malı dünyada kalır. O para benim değil. Allah insanlığı kurtarsın. Hepimize geçmiş olsun. Herkes elinden geldiği kadar yardım etsin. Para sıhhat için var. Sırf kendini düşünmeyeceksin. Halkı da düşüneceksin" dedi.

Eşinin bu düşüncesini desteklediğini belirten Makbule Kılınç ise salgına karşı herkesten dikkatli olmasını istedi.

Kılınç çifti, salgınla mücadele kapsamında hizmet veren Anamur Kaymakamlık Vefa Merkezi ekiplerine de teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaymakamlık Vefa Ekibi gelirken

-Evin içinden görüntü

-Kılınç çiftinin Makbuz ile görüntüsü

-Genel ve Detaylar

-Sudi Kılınç ve eşinin görüntüsü

-Görevlileri uğurlarken

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),

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Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geliyoruz deyip, hırsızlık yaptılar

DENİZLİ'de yeni tip koronavirüs (Covid 19) salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerine sokağa çıkması yasak olan vatandaşların evlerine giderek 'Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geldiklerini söyleyip, güven kazanarak hırsızlık yapan 2 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. İki kişinin şüphelinin hırsızlık anı bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

Tavas 'ta geçen Pazar günü, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üzeri kişilerin evlerine giden iki kişi, iddiaya göre; Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geldiklerini söyledi. Ardından da şüphelilerden biri sokağa çıkamayan vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını ellerindeki kağıda not alıp, oyalarken, diğeri evlere girip, bulduğu değerleri eşyaları çaldı. Şüphelilerin hırsızlık anı bir evin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki şüphelinin, gittikleri bir evde kimsenin olmadığını fark edip, bahçede bulunan bakır kazanları çalıp, otomobillerine koyması yer aldı.

JANDARMA KISKIVRAK YAKALADI

Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geldikleri söyleyen iki kişinin evlerinden hırsızlık yaptığını fark eden vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı Tavas ilçesindeki evin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, şüphelilerin Kadir S. (Say) (43) ile Veli K. (Kıran) (45) olduğunu tespit etti. İki şüpheli, bu sabah yine benzer şekilde hırsızlık için gittikleri Sarayköy ilçesindeki bir evde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da destek verdiği operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden Kadir S.'nin 5 ayrı, Vali K.'nin ise 6 ayrı benzer suçtan arandığı belirlendi. İki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin bir evin bahçesinden bakır kazanları çalmalarından güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Röntgen teknisyeni, sağlıkçılar için şarkı besteledi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde röntgen teknisyen olarak göre yapan ve amatör olarak müzikle ilgilenen Cahit Apaydın(46), koronavirüs salgını ile mücadele büyük özveri gösteren sağlık personeli için şarkı besteleyip, klip çekti. Apaydın'ı, 'Sağlıkçıyız biz' adını verip, sosyal medyada yayınladığı şarkısı büyük ilgi gördü.

Çorlu Verem Dispanseri'nde 20 yıldır röntgen teknisyeni olarak çalışan ve amatör olarak müzik de yapan Cahit Apaydın, koronavirüs salgınında büyük mücadele veren sağlık çalışanları için şarkı besteledi. 'Sağlıkçıyız biz' adını verdiği şarkısına klip çekip sosyal medyada yayınlayan Apaydın'ın şarkısı büyük beğeni topladı. Klipte vatandaşlara, 'evde kal' çağrıları yaparak, sağlık personelinin çalıştığı zorlu koşullardan kesitler sunan Apaydın, bestesini bu günlerde sağlık çalışanlarına bir nebze olsun moral ve motivasyonlarına destek olmak için yaptığını söyledi. Apaydın, "Ben 20 yıldır röntgen teknisyeniyim. Aynı zamanda amatör olarak müzikle uğraşıyorum. Bestekarım, sosyal medyada bestelerim var. Bu zor günlerde benim de arkadaşlarıma bir şeyler yapmak ihtiyacı duydum, böyle bir şarkı besteledim. Arkadaşlarım moral ve motivasyona ihtiyaçları vardı onlara destek olmak istedim" dedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Amacının sağlık çalışanlarına destek vermek ve birlik, beraberliğe katkı sağlamak olduğunu ifade eden Apaydın,

"Sosyal medyada şarkıyı paylaştım. Gerek sağlıkçı arkadaşlarım, gerekse halktan çok güzel tepkiler geldi. Birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiğini gördüm. İnşallah daha güzel olacak. İyi günler yakında inşallah. Bu salgın günlerinde, bu korona günlerinde daha çok sağlıkçı arkadaşlarımızın morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz, çok büyük fedakarlık ve özveriyle çalışıyorlar. Umarım ki halkımızın da desteğiyle evde kalarak, kimseye bulaşmayarak bu salgın günlerinden hep beraber kurtulacağız. Sağlık için varız, biz sağlıkçıyız biz"diye konuştu.

Apaydın'ın bestelediği 'Sağlıkçıyız biz' adlı şarkının sözleri:

Gece gündüz 24 hiç arama vermeden

Çalışırız gece gündüz bir oh demeden

Bazen bir hemşireyiz, bazen bir doktor

Bırakmayız sizi biz şifa vermeden

Gece gündüz 24 hiç ara vermeden

Çalışırız zevkle biz bir oh demeden

Bazen bir hemşireyiz, bazen bir doktor

Bırakmayız sizi biz şifa vermeden

Sağlık için varız hep biz sağlıkçıyız biz

Emanettir canlar bize rahat olun siz

Sağlık için varız hep biz sağlıkçıyız biz

Emeğimiz feda olsun gururluyuz biz

Dağda, kırda bayırda her türlü her şartta

Görevden kaçmayız biz şiddette, savaşta

Bazen bir tahlilciyiz, bazen acilciyiz

Bizlerde sizin gibi etten kemikteniz

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cahit Apaydın'ın klibi

-Cahit Apaydın ile röp.

-Detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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