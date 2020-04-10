DHA YURT BÜLTENİ-10 - Son Dakika

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6 saat önce

Irak uyruklu kadının 4 bin lirasını gasp eden 1'i Iraklı 3 kişi yakalandıÇORUM'da yüzleri maskeli, ellerinde kuru sıkı tabancalarla girdikleri evden 4 bin lira gasp ederek kaçan 1'i Iraklı kadın, 3 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

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Irak uyruklu kadının 4 bin lirasını gasp eden 1'i Iraklı 3 kişi yakalandı

ÇORUM'da yüzleri maskeli, ellerinde kuru sıkı tabancalarla girdikleri evden 4 bin lira gasp ederek kaçan 1'i Iraklı kadın, 3 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 8 Mart'ta, Gülabibey Mahallesi Hamidiye 1'inci sokakta meydana geldi. Irak uyruklu Roya Majet'in (31) evine giren maskeli ve silahlı 2 kişi, kadının 4 bin lirayı gasp etti. Şüpheliler kaçarken, ev sahibi kadın polisi aradı. Çorum Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başalttı. Özel ekip şüphelilerin kaçış güzergahındaki 29 mobese kamerasını inceledi. Olayı gerçekleşitiren Mücahit D.(24), Onur Ö.(19) ve onlara yardımcı olan Irak uyruklu A.E.H. (29) takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Polis adliyeye sevk sırasında sosyal mesafe kuralına uydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zanlıların adliyeye getirilişi

-Polisin mesafeli zanlıları götürmesi

-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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Karantinadaki Maltepe köyünde 12 gündür sessizlik hakim

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde 410 kişinin yaşadığı Maltepe köyü karantinanın 12'nci gününde sessiz. Köyde bazı vatandaşlar bahçelerinde gündelik işlerini yaparken, bazıları da hayvanlarını otlatıyor.

Çan Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Maltepe köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Mart saat 22.00 itibariyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekiplerinin giriş çıkışları kontrol altında tuttuğu köyde karantinanın 12'nci gününde sessizlik hakim. Tedbirler kapsamında evde kalan vatandaşlardan bazıları bahçelerindeki işleri yaparken, bazıları da hayvanlarını otlatıyor.

Öte yandan, sabah saatlerinde ihbarla köye gelen ambulans yaşlı bir hastayı alarak Çan Devlet Hastenesi'ne götürdü. Muhtar Hüseyin Ekin, köyde her şeyin normal olduğunu ve karantina süresinin bitmesini beklediklerini söyledi. 410 kişinin yaşadığı Maltepe'de karantina pazar günü saat 22.00'de sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maltepe köyünden genel ve detay görüntüler

-Burak Gezen anons

-Köye giriş çıkış yapan ambulanstan görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ/ ÇAN, Çanakkale

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Darp görüntülerinde tutuklu sayısı 9'a çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla darbettikleri R.K.'nin dövülme anı görüntülerini sosyal medyadan paylaşan 10 kişiden 2'si daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Olay, 28 Mart Cumartesi günü, Manavgat Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma pazarında R.K., yanına 2 otomobille gelen 6 kişi tarafından silah zoruyla otomobile bindirilerek kaçırıldı. R.K.'nin cep telefonunu sokağa fırlatan şüpheliler, darp da etti. Şüpheliler, görüntülerini cep telefonuyla çektikleri R.K.'yi araçtan indirip uzaklaştı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, şüpheliler M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K., R.M., F.S., B.D., D.K. ile H.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler, ruhsatsız tüfek, pompalı tüfek, 4,38 gram toz esrar ve 0,34 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

ÖNCE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden H.K.'nın, dövülme olayıyla ilgisinin olmadığı belirlenip serbest bırakıldı. Şüphelilerden F.S. ve D.K. savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen V.A., E.K., S.K. ve R.M. serbest kalırken, B.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler M.C.K. ve N.N. ise tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ VE 5 TUTUKLAMA

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine serbest bırakılan V.A., E.K., S.K., R.M. ve B.D., polis tarafından gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

F.S. DE TUTUKLANDI

Tutuklanan şüphelilerin verdiği ifade üzerine, daha önce savcılık kararıyla serbest bırakılan F.S. polis tarafından yakalandı. Dün, Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen F.S., nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

SEGBİS'LE İFADESİ ALINDI VE TUTUKLANDI

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan H.Ü.'nün Konya'nın Seydişehir ilçesinde olduğunu belirledi. Şüphelinin saklandığı adresin Seydişehir polisiyle paylaşılmasının ardından H.Ü. gözaltına alındı. Seydişehir Adliyesi'ne getirilen şüphelinin ifadesi savcı tarafından Ses ve Bilişim Görüntü Sistemi'yle (SEGBİS) alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimine sevk edilen H.Ü., tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yüzü görünmeyen kişinin "Ne yaptın sen" sorusuna, R.K.'nin "18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu sattım. Dayıları ve amcaları beni dövdü" dediği görülmüştü. Bir kişinin tokatladığı R.K.'nin, "Yaptığım başka bir iş yok, ben uyuşturucu satıyorum" dediği de görüntüde yer almıştı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya),

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Koronavirüsten ölen maden işçisini arkadaşları anlattı

ZONGULDAK'ta koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü sırada arkadaşına, 'Ölüyorum, aklın varsa çıkma' diyen Kemal Soytürk'ü(52), ölümünün ardından arkadaşları anlattı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde elektrik teknikeri olarak çalışan Kemal Soytürk, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitirdi. Kemal Soytürk'ün hastanede tedavi gördüğü sırada arkadaşıyla Whatsapp üzerinden yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Mesajında 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Kemal Soytürk'ün, "Ben öldüm, ölüyorum. Konuşamıyorum artık son evresi. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın çok ıstıraplı" dediği görüldü.

"VİRÜS MADENCİYE BULAŞTI VE CANIMIZ YANDIö

Maden işçisi Kemal Soytürk'ün mesai arkadaşları ölüm haberinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Evlerinden çıkmayan maden işçileri, arkadaşları için başsağlığı mesajları yayınladı. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı mesai arkadaşını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan Alaaddin Kara, şöyle dedi:

"Uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Elektrik teknikeriydi. Elektrik sorunlarını ona ve ekibine emanet etmiştik. Madenlerde sık sık mekanik arızaları olur. Bu mekanizasyon işçileri ve diğer birimlerde çalışan işçiler canla başla çalışıyorlar. En kısa zamanda arızayı yapar ve zamanla yarışılar. Bu arkadaşımızda böyle bir arkadaşımızdı. Dürüst ve samimi bir arkadaşımızdı. Maalesef koronavirüs salgını nedeniyle madenci bir arkadaşımızı kısa sürede kaybettik. Bu kadar kısa sürede bir arkadaşımızı kaybedebileceğimizi hiç düşünmemiştik. Madencilere bu kadar kısa sürede bulaşacağını düşünmedik hiç. Bulaştı ve canımızı yaktı. Çok üzgünüz. Hastanede yatarken bir başka arkadaşımızla mesajlaşmış. Son nefesini verirken bile gerideki madenci arkadaşlarına sakın dışarıya çıkmayın, sosyal mesafeyi koruyun. Uzmanların dediklerini yapın diye mesaj vermiş. Bu önemli mesajı çok önemsiyorum bende. Onun bize bıraktığı mesajı algıladık. Bizde madenci arkadaşlara evden çıkmayın diye söylüyoruz."

"LÜTFEN EVDE KALIN"

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, koronavirüs nedeniyle madenci arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını, madencilerin alınan tedbirlere uymasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini yoğun bir şekilde hissettiğimiz koronavirüs salgınından yakın zamanda tedavi altında alınan Kemal Soytürk kardeşimizi kaybetmemin üzüntüsünü yaşıyoruz. Elektrik teknikeri olarak çalışan kardeşimiz bir arkadaşıyla yaptığı mesajlaşmada hastalığın çok ağır geçtiğini ve insanların evde kalması mesajını vermişti. Son sözleri tüm halkımıza 'evde kal' olmuştur. Bu anlamda vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, camiamıza, sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Bizde tekrar söylüyoruz. Bu hastalıktan kurtulmanın yolu izolasyondur. Bizde evimizde kalarak izolasyonu sağlayacağız. Tüm halkımıza lütfen evde kalın diyorum."

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:50 Kaynak: DHA

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