DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Erciş'te fırıncılar mahallelere ekmek servisi yaptı

VAN'ın Erciş ilçesinde bazı fırınlar mahallelere ekmek servisi yaparken, polis ekipleri ise cadde ve sokaklarda devriye görevi yaparak sokağa çıkanları uyararak evlerine gitmesini sağladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Van'ın yaklaşık 170 bin nüfuslu Erciş ilçesi sessizliğe büründü. Bazı fırınların mahallere ekmek servisi yaptığı ilçede, yasaktan haberi olmayanları ise devriye görevi yapan polisler uyardı. İlçede görev yapan fırıncılar, hiç kimseyi ekmeksiz bırakmayacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin ilçe merkezindeki denetimleri

-polise yakalanan bir vatandaşın polis görevlileri ile konuşması

-Mhaallelede ekmek götüren servis aracı

-Ekmek alan vatandaşlar

-Vatadaşlarla röportajlar

-Genel ve detaylar

Barbaros KULERCİŞ, (Van), -

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Denizli'de fırına giden vatandaşlar evlerine gönderildi

DENİZLİ'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağıyla birlikte kent adeta hayalet şehre dönüştü. Buna karşın bazı vatandaşlar fırınlara gidince, polis ve zabıta ekiplerince evlerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak, gece yarısından itibaren Denizli'de de uygulanmaya başladı. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşlara evlerine dönmeleri ve dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Kentin işlek noktaları da yasağın ardından boş kaldı. Yalnızca sokak hayvanlarının kaldığı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı da ıssız görüntüsüyle dikkat çekti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte belediye ve Vefa Sosyal Destek Grupları da sokaklarda ekmek dağıtımına başladı. Polis ekipleri sokağa çıkan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Meydanlarda kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, gerekçesi olmadan araçlarıyla çıkan sürücüleri evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Ayrıca bazı vatandaşlar ekmek almak için fırınlara gitti. Polis ve zabıta ekipleri, fırınlarda ekmek satışını durdurup, vatandaşları evlerine gönderdi. Vefa Sosyal Destek Grupları, fırınlardan çok sayıda ekmek alıp, sokaklarda dağıtmaya başladı. Kuyruk oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafeye uydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Boş meydan ve caddelerden detay

Horoz heykelinden detay

Polis ekiplerinin vatandaşları uyarması

Sokaktaki ekmek kuyruğundan detay

Haber Ramazan ÇETİN- Kamera Deniz TOKAT DENİZLİ,

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10 yaşındaki Hamza, annesinin doğum gününü kutlamak için jandarmadan yardım istedi

ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 10 yaşındaki Hamza Ören, annesi Semra Ören'in (41) doğum günü için jandarmadan yardım istedi. Jandarma da pasta alıp, Hamza'ya ulaştırdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan yaş grubundaki Hamza Ören, jandarma ekiplerini arayarak, annesine doğum günü sürprizi yapmak istediğini söyledi.

Hamza'ın yardım talebi üzerine jandarma, doğum günü pastası alıp, Palu ilçesine bağlı Örencik köyündeki Ören ailesinin evine geldi. Kapıda heyecanla jandarmayı karşılayan Hamza, annesine doğum günü sürprizi yaptı. Hamza, doğum günü sürprizi için kendisine destek olan jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.