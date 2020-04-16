DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Kozan'da belediye barınağına köpek ölüsü bırakılma görüntüleri ortaya çıktı

ADANA'da koronavirüs salgını sırasında besleme çalışmalarının aksadığı ve bu nedenle köpeklerin açlıktan birbirine saldırdığı iddia edilen Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'na, olaydan önce biri belediye çalışanı, 2 kişinin ölü köpek bıraktığına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Belediye Başkanı Kazım Özgan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın yürütüldüğü belirtilerek "Bizleri yıpratma politikası güden bu çevrelerin kumpası yine ellerinde patladı" denildi.

Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'nda koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında besleme çalışmalarını aksatıldığı öne sürülerek, buradaki köpeklerin birbirine saldırdığı görüntüler, 'Köpekler açlıktan birbirlerini yiyor' başlığıyla paylaşıldı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekerken, olaydan önce, barınakta görevli A.O. ile arkadaşı tarafından ölü köpeklerin barınağa bırakıldığı görüntüler ortaya çıktı. A.O.'nun görevine son veren Kozan Belediyesi, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

KUMPAS KURMUŞLAR

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kozan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çekilen ve sosyal medyada 'Köpekler açlıktan birbirlerini yiyor' şeklindeki paylaşımların ardından güvenlik kameraları tarafından çuval içerisinde cansız köpek ölülerinin barınağa getiriliş ve el arabası ile götürülme görüntüleri ortaya çıktı. Olayın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım gibi olmadığı anlaşıldı. Bazı şer çevreleri, barınak üzerinden bizlere kumpas kurdu. Bizleri yıpratma politikası güden bu çevrelerin kumpası yine ellerinde patladı. 2011 yılında bizim zamanımızda yapılan barınakta bugüne kadar yüzlerce köpeğe ev sahipliği yaptık. Bugüne kadar hiçbir köpek aç kalmamış, bakımları ve tedavileri yapılmış olup, köpeklerin kısırlaştırma çalışmaları devam etmektedir."

Öte yandan, A.O. ile birlikte barınağa köpek ölülerini getiren kişinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Arabayla ve el arabasıyla hayvan ölülerinin bırakılması

Haber: Nuri PİR-Kamera: ADANA,

======================

Sivas'tan 16 ülkeye koronavirüse özel antibakteriyel tabut

SİVAS'ta faaliyet gösteren bir fabrikada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için üretilen antibakteriyel tabutlar, Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor.

Dünyda yüzbinlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını defin işlemleri için gerekli olan tabut ihtiyacını da artırdı. Sivas'ta faaliyet gösteren bir fabrika, koronavirüs ölümlerine özel tek kullanımlık antibakteriyel tabut üretimine başladı. Kurşun kaplama çelik kullanılarak üretilen antibakteriyel tabutun patentini alan firma, bu yönüyle Türkiye'de tek oldu. Fabrikada üretilen tabutlar, koronavirüs ölüm sayısının yüksek olduğu ülkeler olan İtalya, Amerika, İspanya ve Almanya olmak üzere 16 ülkeye gönderiliyor. Antibakteriyel tabutlar, cenaze ile birlikte gömüldüğünde virüsün toprağa geçmesini engelliyor.

'TAŞIYANLARI DA KORUYOR'

Tabut hakkında bilgi veren firma Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Yılmaz, "Kovid-19 nedeniyle dünyaya yayılan salgın sonrası antibakteriyel kurşun kaplama tabutlar ürettik. Tabutlarımızın özelliği antibakteriyel olmasının yanı sıra sızdırmazdır. Tamamen bakteri ve virüs geçirmemektedir. Tamamen kurşun kaplama ve tek kullanımlıktır. Cenazeyi koyduğumuz zaman taşıyanlara virüs geçirmeden defini sağlanmaktadır. Biz firma olarak daha önce bir alt yapımız olduğu için dünya genelinde tüm adli tıp kurumlarıyla çalışıyoruz. Başta Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve son zamanlarda aktif olarak İtalya'ya gönderiyoruz. Normalde ise satışını yaptığımız 16 ülke var. Yoğunlukta ise 4 ülkeye gönderiyoruz. Türkiye'de ise sektörde tek ve lideriz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fabrikadan görüntüler

-Üretilen tabutların görüntüsü

-İşçilerin tabut uçundeki görüntüleri

-Fabrika yönetim kurulu başkanını açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

===========================

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, yol ortasında kolbastı oynadılar

TRABZON'da yaklaşık 20 kişilik grup, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak, yol ortasında önce meşale yaktı, sonra kolbastı oynadı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları yapılırken, Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi'nde bir araya gelen 20 kişi, önlemleri hiçe saydı. Meşale yakan 20 kişi, daha sonra yüksek sesle müzik açtı ve kolbastı oynadı. Kalabalığın içinde sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı çocukların da olması dikkat çekti.

Otomobilin bagajına müzik sistemi yerleştiren gençlerin eğlencesi yaklaşık bir saat sürdü. Trabzonspor Marşı'nı söyleyip, meşale yakan gençler, ilerleyen saatlerde ise kolbastı oynadı. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan kalabalığa, çevre sakinleri de destek verdi. Gençlerin eğlencesini balkonlardan ve camlardan izleyen mahalle sakinleri ise 'bravo' diyerek, eğlenen geçleri alkışladı. Dakikalarca dans eden grup, daha sonra eğlenceye son verdi.