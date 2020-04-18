DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

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6 saat önce

Ermenek'te 1 köy ve 9 mahalle karantinaya alındıKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde koronvirüs vakalarının görülmesi üzerine 1 köy ve 9 mahalle karantina altına alınırken ilçeye giriş ve çıkışlarda kısıtlandı.

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Ermenek'te 1 köy ve 9 mahalle karantinaya alındı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde koronvirüs vakalarının görülmesi üzerine 1 köy ve 9 mahalle karantina altına alınırken ilçeye giriş ve çıkışlarda kısıtlandı.

Ermenek'te İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Meydan, Çınarlısu, Orta, Taşbaşı, Değirmenlik, Susaklı, Sandıklı, Güllük ve Seyran Mahalleleri ile Ardıçkaya köyü  Covid-19 pozitif tanısı konan hastaların filyasyon çalışmasında fazla kişiyle temas etmeleri ve il dışından gelen kişilerin fazla olması nedeniyle karantina altına alındı. Bu kapsamda mahallelerin giriş ve çıkışları güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınıp, maskesiz çıkmaya yasağı getirildi. Ayrıca Ermenek kent merkezi, Güneyyurt ve Kazancı Beldesi ve köylerde pazarların kurulması geçici bir süre durduruldu. Başta ilçe merkezi olmak üzere belde ve köylere giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi. Bu kapsamda jandarma ve poliste kontrol noktalarında uygulama yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarmanın giriş çıkışları kontrol etmesi

İlçeden genel ve detay

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ/ ERMENEK, KARAMAN

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Fransa'da ölüme terk edilen Türk, ambulans uçakla Konya'ya getirildi

FRANSA'da Lyon kentinde yaşayan Zekeriya Kılınç (33), iş yerinde çalıştığı sırada geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma servisine alınıp, yaşam destek ünitesine bağlandı. Fransız doktorlarların beyin ölümünün gerçekleştiği ileri sürülerek ailesinden imza istemesi üzerine aile, Türk Konsolosluğu ile irtibata geçti. Konsolosluk yetkililerin Kılınç'ın beyin ölümünün gerçekleşmediğini öğrenmesi üzerine Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Konya'ya getirilen Zekeriya Kılınç burada tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisende tedavi altına alınan kılınç'ın sağlık durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.

Zekeriya Kılınç 30 Mart'ta işyerinde çalışırken kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı. Ambulansla kentteki hastaneye kaldırılan Kılınç, burada yoğun bakıma servisine alınarak yaşam destek ünitesine bağlandı. Doktorlar, ailesine Kılınç'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini söylerek solunum cihazından ayrılması gerektiğini belirtip, aileden imza istedi. Bunun üzerine Kılınç'ın eşi Yasemin ve ağabeyi İlyas Kılınç Türk Konsolosluğuyla iletişime geçti. Konsolosluk yetkilileri, Zekeriya Kılınç'ın yoğun bakımda hareket ettiği görüntüleri ve filmlerini başka doktorlara gösterdi. Görüntüleri izleyen doktor ise Zekeriya Kılınç'ın beyin ölümünün gerçekleşmediğini ve normale dönme umudu olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Türk Konsolosluğu ve İlyas Kılınç, kardeşini Türkiye'ye getirmek için harekete geçti.

KARDEŞİ İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Uluslararası bir imza platformundan kardeşinin Türkiye'de tedavi altına alınması için kampanya başlatan İlyas Kılınç, kampanya için yaptığı paylaşımda "30 Mart tarihinde kardeşim Fransa'da kalp durması sonrası devlet hastanesine kaldırıldı. Fransız doktorlar artık bir müdahale olmadığını söylemişler. Başkonsolosluğumuz bu durumu duyunca tetkikleri bir Türk doktora göstermiş. Türk doktor bu hastanın beyin ölümü gerçekleşmemiş demiş. Buna istinaden Türkiye Sağlık Bakanlığı'na mail attı. Ambulans uçak talebinde bulunmak için yetkililerden yardım rica ediyorumö dedi. Kılınç'ın başlattığı imza kampanyasına kısa sürede binlerce insan destek verdi.

KONYA'YA GETİRİLDİ

Bunun üzerine Türkiye'nin Fransa Başkonsolosluğu Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçti. İki ülkeninde koronavirüs tedbirleri kapsamında hava sahasının kapalı olmasına rağmen Fransa'ya ambulans uçak gönderildi. Ambulans uçak, geçen Perşembe günü Zekeriya Kılınç'ı Fransa'dan alarak Konya'ya getirdi. Konya Numune Hastanesi yoğun bakım servisine yatırılan Kılınç'ın tedavisi sürüyor. Yaşam destek ünitesine bağlı bulunan Kılınç'ın ışığa karşı az da olsa tepki verdiği belirtildi.

KORONA TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞ

Kardeşine Fransa'da koronavirüs testi yapıldığını ve bu testinde negatif çıktığını belirten İlyas Kılınç, "Bilmediğimiz bir nedenden kardeşimin kalbi durdu. Hastanede yaşam destek ünitesine bağlandı. Koronavirüs olduğundan  şüphelenmişler. Fakat yapılan testin sonucu negatif çıkmış. Kardeşim yoğun bakımda az da olsa hareket etmiş, bazı şeylere tepki vermiş. Fransız doktorlar kardeşiminin fişinin çekilme durumu olduğunu söylemiş. Sağ olsun Türk Konsolosluğumuz yapılan tetkikleri başka bir doktora göstermiş. O doktorda kardeşiminin beyin ölümünün gerçekleşmediğini, hayatta kalma ihtimalinin olduğunu söylemiş. Bu doktorun görüşü üzerine Konsolosluğumuz kardeşimi Türkiye'ye getirmek için gerekli yerlerle görüşüp, ayarlamalarda bulundu."dedi.

SAĞLIK DURUMU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

Sağlık ve Dışişleri Bakanlığının devreye girerek kardeşini Türkiye'ye getirdiklerini belirten İlyas Kılınç, "Konsolosluğumuz durumu Türkiye'ye bildirince Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığımız devreye girdi. Kardeşimi Türkiye'ye getirmek için ambulans uçak gönderildi.  Kardeşim uçakla Konya'ya getirilip tedavi altına alındı. Bakanlıklarımıza çok teşekkür ederim. Doktorlar, kardeşimin sağlık durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylediler."diye konuştu.

Babası Mehmet  Kılınç da, oğlunun şu an da yoğun bakımda olduğunu ve bir an önce iyileşmesini beklediklerini söyledi.

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Türkiye, Ermenek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:41 Kaynak: DHA

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