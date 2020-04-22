DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

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6 saat önce

Av yasağı, balık fiyatlarını artırmadıMERSİN'de av yasağına rağmen balık fiyatlarının artış göstermemesi sevindirdi.

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Av yasağı, balık fiyatlarını artırmadı

MERSİN'de av yasağına rağmen balık fiyatlarının artış göstermemesi sevindirdi.

1 Eylül'de av açılan av sezonu 15 Nisan'da son buldu. Yasakla birlikte gümüş, karides, barbun, kalamar gibi balıklar artık denizden az miktarda çıkarken, 12 milden sonraki uluslararası karasularda devam eden avcılık nedeniyle tezgahlarda balık eksik olmuyor. Yasağın ardından balık fiyatlarında artış yaşanmaması da memnuniyet yarattı. Av sezonunun kapanmasına rağmen 15 Temmuz'a kadar Akdeniz'de uluslararası avcılığın serbest olduğunu belirten Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, sezonun tam anlamıyla kapanmadığını söyledi. Çeşitlerde azalma olduğunu, ancak tezgahlarda günlük taze balığın yer aldığını aktaran Polat, "Sardalyamız zaten yılın 12 ayı mevcuttur. Balık Omega 3, Omega 6 açısından çok zengin bir yiyecektir. Halkımızı koronavirüs salgınında balık yemeye çağırıyoruz. Çünkü balık bağışıklık sistemini güçlendiren bir besindir. Balık vitaminler, mineraller açısından iyidir. Doğal bir yiyecektir. Tuzlu suda yetiştiği için de mikrop tutmaz. Balık yemeyi bir kültür haline getirelim. Bu dönemde zengine, fakire bütün insanlara sardalyayı öneriyoruz. Çünkü sardalya Omega 3 açısından en yüksek balıktır. Sardalya 10 lira, çupra-levrek 25-30, mercan 15-20, istavrit 10-15, mezgit 20-25, barbun 20-25 lira arasında değişiyor. Fiyatlarımız şu anda çok uygun. Biz herhangi bir artış yapmadık" dedi.

Balığa olan talebin iyi olduğunu belirten Polat, herkesi balık tüketmeye davet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Balık pazarından genel görüntü

-Balık tezgahlarından görüntü

-Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat ile röp

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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49 çocuk konsere çıkamayınca, mini bir video konser hazırlandı

AKDENİZ Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı Çocuk Korosu'ndaki 49 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için verecekleri konserin koronavirüs salgını nedeniyle yapılamaması üzerine mini bir video konser hazırlandı. Yaşları 8 ile 13 arasında değişen çocukların evlerinde çektikleri videolar birleştirilerek 2 dakika 21 saniyelik mini bir konser oluşturuldu.

Koro şefi Sonat Coşkuner'un 2,5 yaşındaki kızı Serenad'ın görüntüsüyle başlayan video-konserin aranjörlüğünü Barış Hardal yaptı. Koroda, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı Çocuk Korosu üyeleri Ada Bardak, Ada İrem Osan, Ali Güney Seyfettinoğlu, Alp Özkara, Asya Göl, Asya Toydemir, Asya Mina Koçinalı, Ataman Kaçar, Ayşe Sıla Özyalavuz, Ayşe Yılmaz, Aylin Eda Gürer, Azra Bingöl, Berensu Şahingöz, Berra Kurtbeyoğlu, Bilge Nazlı, Cemre Bahar Çiftçi, Cemre Diler, Ceren Bakar, Defne Hepyücel, Defne Yaşar, Defne Dağlı, Deniz Akbayrak, Deniz Gürpınar, Deniz Yavuz, Duru Yücel, Ece Dağlı, Ecrin Turan, Erdem Kunduracıoğlu, Eylül Erdoğan, Eymen Yiğit Aydın, Hasan Arda Arıcı, Ilgın Naz Yılmaz, Işıl Aldoğan, İrem Kılınç, Mehmet Akın Öngüt, Murat Gelen, Naz Bozkır, Nira Aslan, Nisan Şeker, Rüzgar Köse, Serra Selçuk, Sude Naz Üçüncüoğlu, Suğra Çotur, Tauna Gündeşlioğlu, Umay Yılmaz, Zeynep Eliz Demoğlu, Zeynep Tuğçe Altunkaya yer aldı. Yaşları 8 ile 13 arasında değişen 49 çocuk, söz ve müziği Saip Egüz'e ait 'Bugün 23 Nisan Hep Neşeyle Doluyor İnsan' eserini seslendirdi.

'ÇOCUKLAR BAYRAM COŞKUSUNU HİSSETSİN DİYE YAPTIK'

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı öğrencileri ve farklı okullardan seçilen Çocuk Korosu üyesi 49 çocuğun evlerinde çektikleri videoları kendilerine yolladıklarını anlatan Konservatuar Müdürü Prof. Dr. Nihan Yağışan, daha sonra bu videoları birleştirerek 2 dakika 21 saniyelik bir video-konser hazırladıklarını ifade etti. Çocuk Korosu ve Çocuk Orkestrası'nı kurmanın göreve geldiği ilk günden itibaren kendisi için en önemli proje olduğunu belirten Prof. Dr. Yağışan, "Bunu gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bu yıl da amacımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımızı, üstelik böylesine anlamlı bir yıldönümünde coşkuyla kutlamaktı. Ancak içinde bulunduğumuz ve bütün dünyayı etkileyen bu olağanüstü durum sebebiyle bunu gerçekleştirmeyeceğimiz için biz de farklı bir yola başvurduk. Hem çocukların yeniden o motivasyonunu canlandırmak hem de bayramı yine coşkuyla kutlamak adına böyle bir çalışma planladık" dedi.

50 SAATTE HAZIRLANDI

Koro üyesi çocukların her birine müzik altyapısını gönderip evlerinde üzerine şarkıyı söylemelerini istediklerini kaydeden Prof. Dr. Nihan Yağışan, "Sonrasında da tek tek ses ve görüntüleri montajlayıp, uzun soluklu 50 saatlik bir çalışma sonunda, böyle bir klip hazırlandı. Böylece çocuklar hem bayram coşkusunu yaşamış oldu, hem de yine müziğin birleştirici gücü ile ortaya güzel bir iş çıkarmanın gururunu yaşadılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çocukların video-konseri görüntüsü

Haber: Selma KUNAR- Kamera: ANTALYA,

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İşaret diliyle 23 Nisan şarkısı

BURDUR'da görev yapan anaokulu öğretmeni Ayşe Tetik, 23 Nisan şarkısını işaret diliyle seslendirdi.

Burdur merkezde bir anaokulunda görev yapan Ayşe Tetik (23), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan' şarkısını işaret diliyle seslendirip, sosyal medya hesabından paylaştı. Tetik'in paylaşımı yüzlerce beğeni aldı.

Tetik, "Allah'ım nasıl içim içime sığmadı nasıl heyecanlandım anlatamam. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Teşekkürler Atam. Seni asla unutmayacağız, izindeyiz. Çocuklarımla yapmayı çok isterdim, onlarla onların bu özel gününü kutlamayı. Sizleri çok seviyorum çocuklar iyi ki varsınız. Çok şanslıyım gülümseten bir video armağan ediyorum Türk gençliğine. Ne mutlu Türkü'm diyene" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ayşe Tetik'in işaret dili ile şarkıyı seslendirmesi (cep tel çekimi)

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Bursa'da çocuklardan 23 Nisan klibi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde müzisyen Ender Koçer, farklı şehirlerden 9 müzisyenin enstrümanları ile katkı sağladığı ve 26 çocuğun yer aldığı 23 Nisan klibi çekti.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki 20 yaş altı çocuklar, Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için klip hazırladı. Orhangazi'de yaşayan 26 çocuğun yer aldığı, klipe İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Manisa'dan 9 müzisyenin de enstrümanları ile katkısı sağladı. Orhangazili müzisyen Ender Koçer'in organizasyonu ile hazırlanan klipte yer alan çocuklar çekimlerini koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde yaptı. Müzisyenlerde enstrümanlarıyla eşlik ettikleri çekimleri evlerinde yaptı. 23 Nisan klipinde Barış Manço'nun arkadaşım eşek şarkısı seslendirildi. Çekimi tamamlanan videolar birleştirildi. Hazırlanan 23 Nisan kipi müzisyen Ender Koçer'in yanı sıra, çocuklar ve velileri tarafından da birçok sosyal paylaşım sitesinde yayınlandı.

'EVDE KALDIK' ÇEKİMLERİNİN ALTINCISI

Klip hakkında bilgi veren müzisyen Ender Koçer, "Bu süreçte bir yanda sevdiklerimizi kaybederken, diğer yanda ekonomik ve sosyal sorunlar yaşamaya başladık. Bu olumsuz süreçte moral olması için müziğin evden de yapılabileceğini göstererek 'Evde Kaldık' adlı projemizi başlattık. Amaç hem evde kalmamız gerektiğinin mesajını vermek, hem de müzikle ruhumuzu beslemekti. Şimdiye kadar farklı şehirlerden müzisyen arkadaşlarımızla 5 ayrı klip çektik. Yeni klipimizi ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bayramın sahipleri çocuklarımızla çektik. Hepimiz çok eğlendik, keyif aldık. Çocuklar kadar velilerin de heyecanlandığını gördük. Alışık olmadığımız şartlarda yaşarken bu klipler hepimiz için moral oldu. Daha önce çektiğimiz klipler çok ilgi gördü. 23 Nisan çocuk klipinin daha çok ilgi göreceğine inanıyorum" dedi.

23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:45 Kaynak: DHA

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Son Dakika

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