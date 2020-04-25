DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Fırıncıların yüzünü ramazan pide güldürdü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Ergene Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit, koronavirüs salgını nedeniyle, ekmek satışlarının düştüğünü, ramazan ayı nedeniyle pidenin fırıncıları rahatlattığını söyledi. Günde 110 bin pide sattıklarını belirten Yiğit, fiyatlarının da geçen yılki ile aynı olduğunu söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlere kapanıp, bir kısmının evlerinde ekmekleri kendilerinin üretmesiyle birlikte, fırınlarda ekmek satışlarında düşüşler yaşandı. Çorlu, Ergene Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit, daha önce günde 450 bin ekmek satışlarının 300 bine düştüğünü söyledi Ramazan ayı nedeniyle fırıncıların imdadına pidenin yetiştiğini belirten Yiğit,, günde yaklaşık 100 bin pide satışı yapıldığını kaydetti.

Pide fiyatlarının geçen yıl ile aynı olduğunu belirten Yiğit, "Pide fiyatları geçen yıl ile aynı. 500 gram susamlı yumurtalı pide 5 lira, birliğin almış olduğu karar ile 300 gram yumurtalı pide 3 lira. Bakanlığın almış olduğu kararla saat 18.00'e kadar üretim yapıyoruz. O saatten sonra ise üretim yapmadan satışlarımız devam ediyor. Ekmeğin 1 lira satılması ise arkadaşlarımız arasında zaman zaman rekabet yapanları var. Bunların sağlıkları ve gramajlarına dikkat etmek lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Pide yapımı

-Pidelerin fırına atılması

-Dernek Başkanı Haşim Yiğit ile röp.

-Detaylar

Haber- Kamera Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Şanlıurfa'da sokağa çıkan 909 kişiye para cezası kesildi

ŞANLIURFA'da, ilk 3 günde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 909 kişiye, 2 milyon 489 bin 398 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilden Şanlıurfa'da, polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin , başkanlığında yürütülen denetimlerde ihtiyaç sahibi ailelerin talepleri yerine getirilirken, bu uyarılara uymayarak sokağa çıkanlara ise cezai işlem uygulandı. Kent genelinde 3 günlük denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 909 kişiye, 2 milyon 489 bin 398 TL ceza kesildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Boş caddeler ve sokaklar

Kent merkezinde polis ekiplerinin uygulaması

Durdurulan otomobil

İzin belgesi sorgulama yapan polisleri

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA

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'Evde kal ama kilolu kalma' diyerek sebze tüketiminie dikkat çekti

*- Antalyalı diyetisyen Fatma Altıntaş Kaplan, koronavirus tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına uyan vatandaşların yeni hobiler edinerek mutfakta ekmek, kek, pasta börek gibi ürünler yaptığını anlattı.

*- Sosyal medyada birbirine meydan okuyan vatandaşların her geçen gün yeni tarifler denediğini söyleyen Kaplan, fazla karbonhidrat tüketiminin obeziteye yol açabileceğini hatırlatarak sebze tüketiminin önemine vurgu yaptı.

Çin'de ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar evde kal çağrılarına kulak verdi. Evde kalıp kendine yeni hobiler edinen vatandaşlar sosyal medyada bir hareket başlatıp evde ekmek, pasta, börek, poğaça gibi ürünler yapımına merak sardı. Diyetisyen Fatma Altıntaş Kaplan ise evde hamur işi yapan kişilere önemli uyarılarda bulundu. Fazla karbonhidrat tüketiminin ileride yağlanma oluşturup obeziteye kadar yol açabileceğini söyleyen Kaplan, vatandaşlara aşırıya kaçmayın uyarısını yaptı. Düzenli sebze tüketiminin önemine vurgu yapan Fatma Altıntaş Kaplan, evde egzersiz yaparak hareketli kalın tavsiyesinde bulundu.

OBEZİTEYE NEDEN OLABİLİR

Fatma Altıntaş Kaplan, 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşların mutfakta her geçen gün yeni tarifler denediğini anlattı. Kaplan, "Pasta, börek, çörek gibi ürünlerin yapımına yoğunlaşanlarda artış var. Evde yapılan mayalanmış ekmekler bizim için aslında oldukça sağlıklı olacaktır fakat bunların aşırı tüketimi ise bizim fazla enerji almamıza neden olacaktır. Önümüzdeki aylarda yine normal günlerimize döndüğümüzde bunların fazla kilo olarak karşımıza çıkacağını unutmamız gerekiyor. Evde yapılan börek, pasta, ekmek gibi ürünler özellikle yüksek oranda yağ, şeker ve un içermektedir. Beyaz un kullanımı çok artmaktadır. Bu da bireylerde zamanla yağlanmaya obezitede artışa neden olabilir" dedi.

EKMEK TÜKETİMİNE DİKKAT

Evde ekmek yapımını önerdiğini hatırlatan Fatma Altıntaş Kaplan, "Fakat burada limiti çok açmamak lazım. Sağlıklı bireyler için günlük öğünlere eklenmiş 1- 2 dilim ekmek bizim için idealdir. Tabi bu da bireylerde farklılık gösterebilir. Ancak ekmeklerde de mümkün olduğunca kompleks karbonhidrat dediğimiz en az işlem görmüş unlardan yapılmış daha çok çavdarlı, kepekli, tam buğday unundan yapılmış ekmekleri tercih etmek önemlidir. Eğer sofranızda bulgur, erişte, makarna da varsa ekmek tüketimini biraz daha sınırlandırmanız uygun olacaktır" diye konuştu.

SALGINA KARŞI KORUYUCU ÖNLEM

Sağlıklı beslenme önerilerinde bulundan Kaplan, bütün besinlerin sofrada dengeli bir şekilde bulunması gerektiğini söyledi. Koronavirüse karşı tek bir besin olmadığına vurgu yapan Fatma Altıntaş Kaplan, " Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Bilim Kurulu üyeleri de sadece sağlıklı beslenmeye devam etmemizi, mümkün olduğunca sosyal izolasyon kurallarına uymamızı, yeteri kadar su içmemizi ve mümkün olduğu kadar evde egzersiz yapmamızı önermektedir. Tüm bu tedbirler hem bağışıklık sistemimizi güçlendirmekte hem de bu salgına karşı koruyucu önlem olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

UYKU DÜZENİNİZ ETKİLEYEBİLİR

Evde kalındığı için normal hayat düzeninin dışına çıkıldığını anlatan Diyetisyen Kaplan, uyku düzeninin değiştiğini hatırlattı. Günlük yeteri kadar kaliteli uyku alma uyarısında bulunan Kaplan, uyku düzeninin bireyin bağışıklık sistemine etki ettiğini anlattı, "Günlük 6 saatten az uyumamak, mümkün olduğunca gece saatlerinde uykuyu tamamlamak gerekmektedir. Evde kalan bireylerin çoğunda geceleri geç saatlere kadar uyumadığını görüyoruz. Sağlıklı beslenme, güçlü bir bağışıklık için öğün saatlerine ve uyku kalitesine dikkat edilmeli" tavsiyesinde bulundu.

AKDENİZ BESLENME TİPİ

Diyetisyen Fatma Altıntaş Kaplan, beslenmeyle ilgili şu önerilerde bulundu:

"Sağlıklı beslenmeyi dört yapraklı yoncaya benzetiyoruz. Akdeniz beslenme tipini öneriyoruz. İçerisinde bol sebze ve meyvenin bulunduğu, tahılların olduğu, belli bir miktar protein alımının yapıldığı mümkün olduğu kadar zeytinyağı tüketiminin beslenme profili oldukça önemlidir. Bu bağlanma bireylere günlük 400 grama kadar sebze tüketimini öneriyoruz. En az 2-3 çeşit mevsim meyvesinin alınmasını tavsiye ediyoruz. Probiyotik içeren kefir, yoğurt gibi ürünler beslenmede önemli bir yere sahiptir. Bağışıklığı güçlendirmek için tavsiye ettiğimiz soğan, sarımsak gibi besinler, hem probiyotik etki gösterecek hem de içerisindeki bileşenlerle birlikte bağışıklığınızı desteklemeye yardımcı olacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekmek, kek, poacadan detay görüntü

Sebzelerden detay görüntü

Soğan, sarımsak ve sebzelerden detay

Aslı Duran'ın anonsu

Diyetisyen Fatma Altıntaş Kaplan ile röportaj

6.25"/698 MB

HABER -KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA, -

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Mesai arkadaşlarına yaptıkları tabut şakası sosyal medyada ilgi gördü

AYDIN'ın İncirliova Belediyesi işçileri, mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı. Tabutu açan işçilerin içinden çıkanı görünce yaşadıkları şok sosyal medyada ilgi çekti.

Acarlar Mahallesi'nde yoğun tempoda çalışan belediye personeli, mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı. Cep telefonuyla video kaydına alınan o anlarda şakacı belediye personeli, kamyonetin arkasında bulunan tabutun indirilmesini istiyor. Yere indirilen tabutun kapağını açan durumdan habersiz personel şok yaşıyor. Tabutun içine gizlenmiş olan ve kapağın açılmasıyla bir anda hareket eden belediye personelini gören şakadan habersiz diğer personel, korkuyla sağa sola kaçışıyor. Sosyal medyada ilgi çeken video, yoğun beğeni ve paylaşım gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

Tabutun getirilme anı

İşçilerin tabutun kapağını açtığında yaşadıkları şok

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Ordu'da koronavirüse türkü

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, kentin yöresel türkülerinden olan "Ordu'nun Sokakları" türküsünün sözlerini değiştirerek, tüm dünyada etkili olan koronavirüse uyarladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'evde kal' kampanyasına destek olmak için 'Evde kal Türkiye, evde kal Ordu' sloganıyla, kente ait "Ordu'nun Sokakları" türküsü Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından koronavirüs salgınına uyarlanarak klip haline getirildi. Sözlerini yerel sanatçı Ali Öztürk'ün yazdığı 'koronavirüs türküsü' klibinin müziğini ise Ahmet Yamacı ve Muhsin Tercan yaptı. Koro üyeleri bunu evlerinden seslendirirken, şehrin drone ile çekilmiş boş cadde ve meydanlarının olduğu görüntülerle bir de klip hazırlandı. Klip de ayrıca iş yeri ve bahçesinde çalışanlar ile evlerinde bulunanların müzik eşliğinde oynadığı görülüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de sosyal medya hesaplarından klibi paylaşarak, "Sizler için hazırladığımız koronavirüs türküsü. Umarım beğenerek dinlersiniz" ifadelerinde bulundu.

Türkünün sözleri ise şöyle; "Ordu sessiz ve güzel, Boztepe'ye çık da bak. Markete gideceksen yüzüne bir maske tak. Taşbaşı'ndan aşağı Fidangör'e gideriz. Maskemizi taktık mı koronayı yeneriz. Ünye dediğin liman evde geçmiyor zaman. 20 yaş 65 yaş çıkmayalım biz aman. Bizi eve kapattı habu bela korona. Düğün dernek de yaza kalkamayız horona. Perşembe'den yukarı çıktım töngel düzüne, sokağa çıkar isen maskeyi tak yüzüne. Bizi sizden ayırdı habu koronavirüs, 10 yolcuyla kalkıyor 40 koltuklu otobüs. Kumru, Korgan, Turnalık duman çise ortalık. Şu korona denilen bir ölümcül hastalık. Bahar geldi meleşir kuzular Turnalık'ta, çıkma sakın kapıya salgın var ortalıkta."

Öte yandan klip, sosyal medyada da ilgi gördü.