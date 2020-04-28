DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayan kişinin ölümüne neden olan polis, tutuklandı (2)

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Adana Valiliği, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan Suriyeli Ali Hemdan'ın kovalamaca sırasında ölümüne neden olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılıp, hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru F.K., tutuklandı.

ADANA

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Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendi

MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Türkiye'de immün plazma naklinin ilk yapıldığı hasta olan Abidin Aybar (56), koronavirüsü yenerek, yoğun bakımdan normal servise alındı.

Kentte 30 Mart'ta rahatsızlanan öğretmen Abidin Aybar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan Aybar, sağlık durumu da ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Aybar'a, 5 Nisan günü immün plazma nakli yapıldı. Türkiye'de plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta olan Aybar, 15 Nisan'da iyileşme görülmesiyle solunum cihazından ayrıldı. Yapılan son testlerle koronavirüsü yendiği belirlenen Aybar, yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı.

'KORONAVİRÜSÜ TÜMÜYLE ATLATTI'

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay , Abidin Aybar'ın yoğun bakımda yatan, sağlık durumu ağır hasta olduğunu ve 5 Nisan'da ülkede ilk kez plazma naklinin yapıldığını söyledi. Nakilden 72 saat sonra hastada iyileşme bulgularının görülmeye başlandığını anlatan Prof. Dr. Kızılay, "Nakilden 7 gün sonra hastamızın 'Covid-19' testi negatife döndü, 10'uncu günde de hastamız entübasyondan ve makineden kurtuldu. Dün itibarıyla da hastamız yoğun bakımdan servise çıktı. Aslında hastamızın halihazırdaki tablosunda koronavirüsle ilgili bir problem kalmadı. Koronavirüse yönelik ilaç da kullanmıyor. Hastamızın koronavirüsü tümüyle atlattığını söyleyebilirim. Şimdi uzun müddet yoğun bakımda kaldığı ve makineye bağlı olduğu için kas güçsüzlüğü var, bu nedenle fizik tedavisine başladık. Servisimizde birkaç gün, belki 1 hafta fizik tedavi alacak sonra da taburcu edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Kızılay, uzun süre yoğun bakımda tedavi gören hastanın virüsü yenmesinin ardından moralinin de arttığını ve bu durumun iyileşme sürecini hızlandıracağını da kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastanden detaylar

Plazmalardan detay

Plazma nakli yapılması

Hastaneden detay

Koronavirüs laboratuvarı

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay röp.

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA

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Koronavirüsü yenen Özgür Öz: Erken teşhis ve tedavi çok önemli

ANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan TIR şoförü Özgür Öz (31), tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Halsizlik ve koku duyusunu kaybettiği için hastaneye başvurduğunu söyleyen Özgür Öz, erken teşhisin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Serik'te kardeşini ziyarete gelen TIR şoförü Özgür Öz, aracına yüklediği muzları İstanbul 'a götürmeden önce vücudundaki kırgınlık nedeniyle Serik Devlet Hastanesi 'ne başvurdu. Acil serviste yapılan tetkikler sonucu yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Özgür Öz, tedaviye alındı. 14 günlük tedavisinin ardından iyileşen Özgür Öz, bugün Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Hüsnü Yusuf Kara ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edilerek, hastanenin özel aracıyla evine gönderildi.

TIR şoförü Özgür Öz, taburcu olmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kendimize dikkat edelim, kimseyle yakın temasta bulunmayalım, kişisel temizliğimize ve hijyenimize dikkat edelim, moralimizi yüksek tutalım" dedi. Özgür Öz, sağlık çalışanlarına ve hastane yöneticilerine teşekkür ederken, "evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

'EN UFAK BELİRTİDE HASTANEYE BAŞVURUN'

Halsizlik ve koku duyusu almadığı için hastaneye başvurduğunu söyleyen Özgür Öz, erken teşhisin çok önemli olduğuna dikkati çekti. Öz, şunları söyledi:

"En ufak bir rahatsızlığınız olduğunda direkt hastanenin acil servislerine başvurunuz. Erken başvurmazsanız hastalık ilerlediğinde daha kötü olabilir. Erken teşhis ve tedavi her zaman insan sağlığı için çok önemli. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu hastalığın birçok belirtileri var. Benim sadece koku duyumda azalma vardı. Halsizlik hissettiğim için hastaneye başvurdum. Siz de kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için en ufak bir belirtide hastaneye başvurun. Sağlık Bakanlığı 'nın söylediklerine uyun, evde kalın."

TAKSİCİ GÖTÜRMEK İSTEMEDİ

Hastaneden taburcu edilen Özgür Öz, çağırılan bir taksiyle evine gönderilmek istendi, ancak taksi şoförü Özgür Öz'ün Covid-19 hastası olduğunu öğrenince götürmek istemedi. Bunun üzerine Özgür Öz, hastanenin tahsis ettiği araçla evine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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RÖP: Özgür Öz

Hastaneden taburcu olması

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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1000 liralık yardıma başvuran 1.5 milyonluk Ferrari sahibi merak konusu oldu

SAMSUN'da, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan 1000 liralık yardıma başvuranlar arasında yer alan 1.5 milyon lira değerinde Ferrari marka lüks spor otomobil sahibinin kim olduğu merak konusu oldu. Kentte vatandaşlar, lüks otomobil sahibinin bin liralık yardıma başvurmasını hoş olmadığını söyledi.

Koronavirüs salgının ardından işini kaybeden ve zor durumda olan vatandaşlara, 1000 liralık destek ödemesi verilmeye başlandı. İlkadım Kaymakamlığı 'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, yapılan başvuruların değerlendirdiği komisyon oluşturdu. Bir haftada 10 binin üzerinde başvuruyu inceleyen komisyon, yardım isteyen vatandaşların mal varlığı ve gelir durumunu araştırdı. E-devlet üzerinden yapıldığı öğrenilen bir başvuruda ise, üzerine kayıtlı 1.5 milyon TL değerinde Ferrari marka lüks spor otomobil bulunan bir kişinin de bin TL yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Kimliği açıklanmayan lüks otomobil sahibinin kim olduğu kentte merak konusu oldu. Vatandaşlar, lüks otomobil sahibinin bin liralık yardıma başvurmasını hoş olmadığını söyledi.

'VİCDAN MESELESİ'

Devletin yaptığı bin liralık yardımların kendisini mutlu ettiğini söyleyen Hamdi Keskinsoy, "Bu yardımlar devletimizin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Ferrari'si olan bir insanın buna başvurması biraz vicdan meselesidir. İçinde azıcık merhamet olan insan bunu yapmaz. Çünkü bu paraya gerçekten ihtiyacı olan insanların hakkıdır. Şöyle zor bir süreçte birbirimize yardımcı olmamız gerekirken, böyle bir şeyin olmuş olması gerçekten hoş değil" dedi.

Nazmi Erdem ise "Kimse kimseye sen müracaat etme diyemez. Bununla alakalı bir mevzuat olduğunu düşünmüyorum. Ama tabi duyarlı olunması lazım" diye konuştu.

Kadri Yörükoğu da "İhtiyaç sahiplerinde devletin yanı sıra biz vatandaşların da destek olması gerekiyor. İhtiyacı olmayanların başvuru yapmasının yanlış olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

AVUKAT: HAK SAHİPLERİNE YARDIMI GECİKTİRİR

Konunun hukuki açıdan bir karşılığı olmadığını fakat vicdani bir mesele olduğunu belirten Samsun Barosu Avukatı Eren Aykut Akçay da "Yardım kampanyasına başvurulması konusunda cezai veya hukuki bir yaptırım yoktur. Ancak vatandaşlarımızın haksız şekilde yaptığı başvurular gerçek hak sahiplerine yardım gitmesini geciktirmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın vicdani kanaatlerine göre hareket etmeleri gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.