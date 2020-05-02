DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

SAĞLIKÇI YELEĞİ GİYEN TARİHİ ESER KAÇAKÇILARI, JANDARMAYI KANDIRAMADI

Bursa'da sokağa çıkma yasağının ilk gününde, 112 Acil personelinin giydiği yeleklerden giyen 3 tarihi eser kaçakçısı yakalandı. Kendilerinin sağlık personeli olduğu yalanını söyleyen şüphelilerden birinin koronavirüs nedeniyle evinde, karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar aldı. Araştırma başlatan jandarma, şüphelilerin kullandığı aracı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile tespit etti. Takibe alınan araç, dün Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi girişinde durduruldu. Üzerlerinde 112 Aci personelinin giydiği yeleklerden bulunan İ.K, M.A. ve S.İ. isimli 3 şüpheli, sağlık personeli olduklarını savundau. Ancak jandarmayı inandıramadı. Araçta yapılan aramada, 1 adet sarı renkli haç figürü, 1 adet sarı renkli Hz. İsa figürü, 1 adet papaz figürü, 1 adet kuş figürü, 5 adet üzerinde geçersiz yazan 100 dolar, 8 adet 1 rublelik Rus parası, 1 adet 1000 Lübnan Lirası, 1 adet Suudi Arabistan riyali, 5 adet 10 Rus rublesi, 1 adet 5 Rus rublesi, bir miktar tespit edilemeyen maden parçası, 1 adet seri numarası ve markası kazınmış tabanca, 5 adet mermi, 4 adet minyatür malzeme, 2 adet payp düzeneği, 3 adet metal şiş, 0.5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek için Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerden M.A.'nın koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olması gerektiği ortaya çıktı. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü;

-Ele geçirilen materyaller

Haber: Derya EVREN, BURSA , Kamera: BURSA,

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SÜRPRİZ YAPMAK İSTERKEN KAZADA YARALANDI

*- Antalya'nın Serik ilçesinde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mithat Küçük (55), geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

*- Mithat Küçük, "Eşime sürpriz yapmak istedim. Hediyeyi almaya giderken kaza yaptım" dedi.

Serik'e bağlı Kürüş Mahallesi'nde oturan Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mithat Küçük, motosikletiyle seyir halindeyken aniden önüne çıkan otomobile duramayarak çarptı. Yaralan Küçük, olay yerine gelen ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağ kol bileği ve sol kol kürek kemiği kırılan Mithat Küçük, tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi.

Mithat Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşine sürpriz yapmak için iş yerinden eve giderken, yolda kaza geçirdiğini söyledi. Küçük şöyle konuştu:

"Kürüş Mahallesi Merkez sokaktaki evime motosikletle giderken birden önüme bir otomobil çıktı. Mesafe çok kısaydı, durma şansım olmadı. Otomobile çarptım. Bunun neticesinde kendimi yerde buldum. Bir çarpma anını bir de yerden kalktığımı hatırlıyorum. Acilen hastaneye götürdüler. Sağ bileğim ve sol kürek kemiğim kırıldı, alçıya aldılar. Şu ada evde istirahat ediyorum. Eşim bundan 3 ay önce ameliyat oldu. Yeni yeni iyileşmeye başladığı için küçük bir takıyla sürpriz yapmak istedim. Hediyeyi almaya giderken kaza yaptım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mithat Küçük ile röportaj

Evden detay görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(Antalya)

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Huzur ortamı Beytüşşebap'ta besiciliğe ilgiyi artırdı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde oluşan huzur ortamı ve yayla yasağının kaldırılmasıyla besiciliğe ilgi arttı.

Verimli yaylalarıyla ünlü Beytüşşebap'ta oluşan huzur ve güven ortamı besiciliğin gelişmesini de sağladı. Yıllar önce terör olayları nedeniyle hayvanlarını satıp Beytüşşebap'tan göç eden besiciler, huzur ve güven ortamının oluşmasıyla köylerine geri döndü.

Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, ilçenin havyan yetiştiriciliğine elverişli olduğunu ifade ederek, huzur ortamının oluşmasıyla bir dönem göç eden besicilerin, dönüşlerinin devam ettiğini söyledi. İlçede 200 kayıtlı besici olduğunu aktaran Aktaş, bu sayının artacağını belirterek, "İlçemizde yıllarca terör örgütü nedeniyle herkes keçi koyun ve büyükbaş hayvanını satarak şehirlere gitmişti. Son yıllarda çok şükür herkes köyüne gelmeye başladı. İlçemizde birçok yayla var. En büyüğü ise Faraşin Yaylası'dır. Bu yüzden büyükbaş hayvan için çok elverişli bir yer. Şimdi kayıtlı 200 çiftçimiz büyükbaş hayvan besliyor. 70 bin küçükbaş hayvan sayımız mevcut. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayı daha çok artacak. İlçe Jandarma Komutanlığımızla sürekli koordineli çalışıyoruz. Şimdiden göçerler ilçeye gelmeye başladı. Misafirlerimizi yapılan kontroller ve aşılar sonrasında yaylalara çıkmalarına izin veriyoruz. Şu an hiçbir yaylamızda yasak yok" dedi.