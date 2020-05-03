DHA YURT BÜLTENİ-10 - Son Dakika

Toplu cenaze namazı kılınan köyde, 60 koronavirüs hastasının tedavisi sürüyor

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, 12 gün önce karantinaya alınan Taşkınpaşa köyünde toplu cenaze namazı kılınması sonrası 'Covid-19' testi pozitif çıkan 60 kişinin tedavisi sürüyor.

Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ., mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Daha sonra evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, 21 Nisan'da karantinaya alındı. Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi, katılarak, sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 60 kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bu kişiler, daha sonra hastanede tedaviye alındı. 12'nci günde, 60 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.