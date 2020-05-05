DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

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6 saat önce

İki ailenin bıçaklı kavgasına 2 yaralıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iki kişinin arasında çıkan bıçaklı kavgaya, ailelerinde karışmasıyla olay büyüdü.

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İki ailenin bıçaklı kavgasına 2 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iki kişinin arasında çıkan bıçaklı kavgaya, ailelerinde karışmasıyla olay büyüdü. 2 kişinin bıçaklandığı kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün gece Alparslan Mahallesi 5505 Sokak'ta yaşandı. 16 yaşındaki Burhan Ç., iddiaya göre önceden kavgalı olduğu komşusu ve akrabası Hasan T. ile tartıştı. Sözlü tartışma kavgaya dönüşünce Burhan Ç., yanında taşıdığı bıçakla Hasan T.'yi bacağından yaraladı. İki kişinin bıçaklı kavgasına aileleri de karışınca olay büyüdü. Aile üyelerinin birbirlerine saldırdığı olay sırasında Burhan Ç., yanındaki bıçakla Hasan T.'nin kuzeni Yusuf T.'yi de elinden yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. İki yaralı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burhan Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın büyümemesi için mahalleye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Çevik Kuvvet ekipleri tekrar kavga yaşanmaması için bölgede önlem aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çevik kuvvet ve polis ekiplerinden detay

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Ticaret merkezinin 12'nci katından düşen genç öldü

ADANA'da Oğuz Kaan A. (22), bir ticaret merkezinin 12'nci katında bulunan açık pencereden düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan bir ticaret merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz Kaan A., 14 katlı çatı girişi kapalı olan ticaret merkezine gelerek 12'nci kata çıktı. Aladağ bir süre sonra bu kattaki açık pencereden bilinmeyen bir sebeple düştü. Düşme sesinin duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri terasta hareketsiz yatan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Oğuz Kaan A.'nın ambulansa alınan cenazesi yapılan işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırdı. İntihar şüphesi üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ve sağlık ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, ticaret merkezinde bulunan kişiler olayı pencerelerden şaşkın gözlerle izledi.

'ARABA LASTİĞİ PATLADI SANDIM'

Olayın yaşandığı ticaret merkezinin yanındaki taksi durağında çalışan Yılmaz Şirin, arkadaşlarıyla sohbet ederken büyük bir gürültü duyduklarını söyledi. Gelen sesle araba lastiği patladığını düşündüklerini söyleyen Şirin, "Sağlık ekiplerini görünce ben de çıktım terasa ve üzücü manzarayla karşılaştım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İş merkezinden genel ve detaylar

Cesedin yerde görüntüsü

Polislerden görüntü

Vatandaşların konuşması

Ambulans

Detaylar

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Sinop'ta karantina süresi dolan 237 kişi memleketlerine uğurlandı

SİNOP'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan uçakla getirildikleri yurtlarda karantina süreleri dolan 237 kişi memleketlerine uğurlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan uçakla Samsun'a oradan karayolu ile Sinop'a götürülerek Mahmut Kefevi Kız yurduna yerleştirilen 237 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. 237 kişi otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Karantinada kalan Ahmet Ergün, "3 ay önce Almanya'ya gittim. Gittiğimiz de geldiğimizde de mucize oldu. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. 'Biz orada kaldık' diyorduk kendimize. Ama şuan için Allah'a şükürler olsun, Türkiye'mize geldik. Ölsem de gam yememö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yurttan detaylar

Ahmet Ergün ile röp.

Otobüslerin ayrılması

Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP

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İngiltere'den getirilen vatandaşların karantina süresi tamamlandı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İngiltere'den özel uçuş ile Türkiye'ye getirilerek İzmit'te yurtlara yerleştirilen vatandaşların karantina süresi tamamlandı. Vatandaşlar otobüsler ile yaşadıkları illere gönderildi.

İngiltere'den uçakla getirilen 342 Türk vatandaşı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra otobüslerle İzmit'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara getirilerek karantinaya alındı. Şerife Gelin ve Gazi Süleyman Paşa öğrenci yurtlarında karantinada tutulan vatandaşların 14 günlük süreleri tamamlandı. Yurtlarda bulunan 342 kişiden 12'si kendi imkanları ile ayrılırken, 330 kişi ise Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ayarlanan 17 otobüs ile yaşadıkları 39 ile götürülecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaşların yurttan çıkmaları

Otobüslere biniş

Otobüslerin hareket etmesi

Vatandaşlarla röpler

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/ İZMİT, Kocaeli

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Vali Canalp: Edirne'de 2 gündür koronavirüs vakası görülmedi

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, kentte son 2 gündür koronavirüs vakasının görülmediği açıkladı. Canalp, "Son 1 haftada sadece 4 vakamız var. Şu anda hastanelerde yatan hasta sayımız, son derece azaldı. İnşallah millet olarak bu şekilde çaba göstermeye devam edeceğiz ve koronavirüsü de bu şekilde yaptığımız etkin mücadeleyle yeneceğiz" dedi.

Edirne'de koronavirüs salgının başlamasıyla sıkı tedbirler alındı. Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır kentte kapıların giriş ve çıkışlara kapatılmasının ardından il genelinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Halkın yoğun olarak gittiği meydan, cadde ve sokaklara giriş ve çıkışlar denetime alındı. Kentin en önemli caddesi olan, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ne giriş ve çıkışlara zaman zaman kısıtlama getirildi, girenlerin de ateşleri ölçüldü. Valilik, tüm binalara dezenfektan dağıtırken, belediye de kent genelinde ilaçlama çalışmasında bulundu.

Edirne Valisi Canalp, il genelinde son 2 gündür koronavirüs vakası görülmediğini açıklayarak, "Koronavirüs ile yapmış olduğumuz mücadele hem Türkiye hem Edirne'de çok iyi gidiyor. Memnuniyetle söyleyebilirim ki Edirne'de de günden güne rakamlarımız çok düzeldi, çok güzel noktalara geldik. Örnek olarak son 1 hafta içindeki vaka ortalamamız 1 kişinin altında. Son 2 günden beri de hiç vakamız yok. Son 1 haftada sadece 4 vakamız var. Şu anda hastanelerde yatan hasta sayımız son derece azaldı. İnşallah millet olarak bu şekilde çaba göstermeye devam edeceğiz ve koronavirüsü de bu şekilde yaptığımız etkin mücadeleyle yeneceğiz" dedi.

Edirne'de koronavirüs salgının başlamasından bu yana toplam 270 vaka görülürken, 17 kişi yaşamını yitirdi. İl genelinde vaka sayısının 40'ın altına düştüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Canalp'ın açıklaması

-Edirne'den detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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UEDAŞ, ramazan ayında da kesintisiz enerji için görev başında

LİMAK Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, ramazan ayında da kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yoğun bir nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ saha ekipleri, ramazan ayında da 7 gün 24 saat çalışmalarına devam ediyor. Abonelerine kesintisiz enerji hizmeti sağlamak adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, sahur vakti geldiğinde arıza onarım merkezinde sahur yapıp, mesailerine devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinde geçirdiği ramazan ayında UEDAŞ, hizmet bölgesini oluşturan Güney Marmara'da kurduğu SCADA sistemi ile tüm şebekenin uzaktan ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlıyor. Bunun yanı sıra saha çalışanları, kesintilere kısa sürede müdahale ederek vatandaşların mağdur olmasının önüne geçiyor.

Görüntü dökümü

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-Personellerin sahur hazırlaması

-Personelin sahur yapması

-Personelin çalışması

-Gelen arızaların kontrol edilmesi

-Erıza araçları ile arıza bölgesine gidilmesi

-Ekipmanların hazırlanması

-Sokak lambalarının arıza onarımının yapılması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Küçük Derin gözyaşı döktüğü dedesine kavuştu

SAMSUN'da yaşayan 3 yaşındaki Derin Gökcan, koronavirüs nedeniyle göremediği için gözyaşı döktüğü dedesi Seyit Ahmet Sulubey (61) ile kavuştu. Bir araya gelen dede ve torun hasret giderdi.

Samsun'da yaşayan Ufuk ve Mahmure Gökcan çiftinin 3 yaşındaki kızları Derin Gökcan, koronavirüs nedeniyle bir süredir tedbir amacıyla evlerine gelemeyen dedesini özledi. Küçük çocuğun, "Dedem gelmedi, dedemi istiyorum" diyerek ağlaması, annesi tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Dedesini görmek için ağlayan Derin Gökcan'ın paylaşılan videosu, sosyal medyada ilgi gördü. Atakum ilçesinde birbirlerine yaklaşık 30 metre mesafedeki evlerde yaşayan dede ve torunu bugün bir araya geldi.  Seyit Ahmet Sulubey torunları Derin Gökcan ve ablası 8 yaşındaki Mina Gökcan ile evlerinin bahçesinde görüşerek hasret giderdi. Dede ve torunları yaklaşık 2 saat beraber oyun oynayıp mutlu oldular.

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 2 aydır evde izole bir şekilde yaşadıklarını söyleyen Seyit Ahmet Sulubey, "Kızımın evi ile benim evim arasında aslında çok fazla mesafe yok. Camdan baksak karşıda onları görebiliyoruz. Ancak koronavirüs nedeniyle hem kendimizi hem de kızım damadım ve torunlarımı korumak için hiçbir araya gelemedik. Cep telefonu ile görüntülü bir şekilde konuştuk. Bu süreç bizim için oldukça zor geçti, Çünkü torunlarımla her gün görüşüyorduk. Kızım derinin benim için ağlarken ki halini gösteren bir video çekmiş. Videoyu bana gönderdi. İzlediğimde çok duygulandım. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Çaresizlik çok kötü bir şey 3 yaşındaki bir çocuğa böyle bir durumu anlatmak çok zor. Yaklaşık iki ay sonra bugün torunlarıma tekrardan kavuştuğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Mahmure Gökcan ise kızı Derin Gökcan'ın dedesi ile telefonla konuştuktan sonra ağlamaya başladığını belirterek, "İki kızımda dedelerine çok düşkün normal şartlarda onu her gün görüyorlardı. Ancak koronavirüs nedeniyle böyle bir tedbir almak zorunda kaldık. O günde Derin dedesiyle konuştuktan sonra bir anda ağlamaya başladı. 'Dedemi görmek istiyorum' diye ağlayınca bende cep telefonuyla görüntüsünü çektim. Bugün ise çocuklarım dedelerine kavuştu. Biz çok mutluyuz. İnşallah benzer durumlar yaşamayız. Biran önce normalleşiriz" diye konuştu.

Merkezefendi, Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 02:03 Kaynak: DHA


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