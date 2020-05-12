DHA YURT BÜLTENİ-10 - Son Dakika

ADANA'DA SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT KISITLAMALARI KALKTI, YOĞUNLUKLAR BAŞLADI

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması ve belirli günlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Adana'da kısıtlamaların kaldırılmasıyla kentin giriş- çıkışlarında yoğunluklar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması uygulanan 9 kentte kısıtlamanın kalktığını açıkladı. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da saat 00.00 itibariyle giriş ve çıkışlara izin verilmeye başlandı. Kısıtlamanın kalkmasıyla beraber Tarsus- Mersin- Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana gişelerinde yoğunluklar başladı. Yoğunluk bugün öğleden sonraya kadar devam etti. Polis ekipleri kent girişindeki kontrol noktasında gelen araçları denetledikten sonra bir sağlık görevlisi de araç içinde bulunanların ateşini ölçtü. Daha sonra araçlar Adana'ya giriş yaptı. Kısıtlamanın kalkmasının ardından Kayseri'den Adana'ya geldiklerini belirten Uğur İlgen, işlerini rahatça halledebilecekleri için mutlu olduklarını söyledi. Kısıtlama süresincede de hastaları olduğu için özel izinle Adana'ya gidip geldiklerini kaydeden Ömer Öztürk ise "Böyle daha iyi oldu. Şimdi zaman kaybetmeden direkt hastamızı getiriyoruzö dedi.

ADANA'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLMAYACAK

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı. Bazı kentler ise bu kısıtlama kapsamı dışında tutuldu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, koronavirüs salgını nedeniyle 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından Adana'nın muaf tutulduğunu söyledi. Vali Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından ilimiz muaf tutulmuştur. Salgına karşı birlik olup verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için kesinlikle rehavete kapılmayalım" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına çok sevindiğini belirten Salih Özserin, sosyal faaliyetlerinin devam edeceği için mutlu olduğunu çünkü insanların artık sıkılmaya başladığını söyledi. Kararın kent adına güzel bir karar olduğunu ifade eden Pınar Kaya ise "Kısıtlama kalktığına göre Adana'da vaka sayısı düştü diye düşünüyorum. Yine de tedbirler elden bırakılmamalıdır. Çünkü rehavet kötü sonuçlar doğurabilirö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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DHA Muhabiri Can Çelik'in kent girişindeki anonsu

Kent girişindeki uygulama noktasında araçların görüntüsü

Sürücülerin ve yolcuların ateşinin ölçülmesi

Sürücüler ile röportajlar

DHA Muhabiri Can Çelik'in kentin işlek bir noktasında anonsu

Yolda yürüyen vatandaşlardan detaylar

Vatandaşlarla röportajlar

SÜRE: 03'28" BOYUT: 384 mb

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Kapıkule'de 573 bin tıbbi maske ele geçirildi

KAPIKULE Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen TIR'da, piyasa değeri 8 milyon 800 bin lira olan 573 bin 750 tıbbi korucuyu maske ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, şilte rulo ile ev eşyası taşıdığı beyan edilen TIR, Gümrak Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi ekiplerince, riskli olarak değerlendirildi. Konunun iletildiği Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahasındaki TIR'ı halat branda kontrolü yaparak, X-Ray cihazına yönlendirdi. Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine de hangara götürülerek, detaylı aramaya al,dı. Aramada, şilte rulo cinsi eşya yerine 255 adet koli içerisinde 573 bin 750 tıbbi koruyucu maske bulundu.

Kaçak olarak yurt dışına götürülmek istenen maskelerin gümrükleşmiş değerinin 8 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-TIR'ın hangara alınması

-TIR'da yapılan arama

-Maskelerin bulunması

-Maskelerden detaylar

-Kolilerin indirilmesi

-Kolilerin açılması

-Ele geçen maskeler

-TIR'dan detaylar

-Maskelerin sergilenmesi

Haber-Kamera: EDİRNE,

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Sedanur ağlayarak babası için yardım istedi

BARTIN'ın Hasankadı Beldesinde yaşayan Sedanur Dikyol (10), babasının 2 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek, gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardımcı olunmasını istedi.

Hasankadı Beldesinde yaşayan Mustafa Dikyol (43), 2 ay önce motor nöron tanısıyla sevk edildiği Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımda tedavi altına alındı. 19 Nisan'da ameliyat olduğu öğrenilen Mustafa Dikyol'un hastanedeki tedavisi sürüyor. Hasankadı Beldesinde yaşayan Mustafa Dikyol'un kızı Sedanur Dikyol ise bir video çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Sedanur Dikyol videoda, "Sayın Cumhurbaşkanım. Sizi hep haberlerde görüyorum, başkalarına yardım ediyorsunuz. Belki bir umut doğar, lütfen babama yardım edin. Babam Karabük Hastanesinde kas hastası. İki aydan beri onu göremiyorum. Biz üç kardeşiz, onu çok özlüyoruz. Lütfen bize yardım edin. Çok özlüyoruz." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ağlayarak, yardım isteyen kız

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Lenf kanseri kızı için yardım isteyen baba, dolandırıldı

OSMANİYE'de, lenf kanseri kızı Elif Naz'ın (9) tedavisi için sosyal medya üzerinden yardım isteyen inşaat işçisi Ahmet Yalman, kendisini doktor olarak tanıtan C.A. tarafından bin lira dolandırıldı.

3 çocuk babası Ahmet Yalman, lenf kanseri olan kızı Elif Naz'ın durumu ağırlaşınca, tedavi için sosyal medya üzerinden yardım istedi. Yalman ile irtibata geçen ve kendisini doktor olarak tanıtan C.A., "Ankara Mevki Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanıyım. Çocuğunuzun tedavisini üstleneceğim. Size buradan ambulans göndereceğim sadece bin lira yollamanız gerekiyor" diyerek, hesap numarası verdi. Parayı verilen hesaba gönderen baba, aradan geçen 2 güne rağmen ambulans gelmeyince dolandırıldığını anladı. Hemen polise başvurdu.

Dolandırıcının bulunup cezalandırılmasını isteyen Ahmet Yalman, "İnşaat işçisiyim. 3-5 kuruşla 3 çocuğumun karnını doyurabiliyordum. Virüs salgını nedeniyle işsiz kaldım. Tedavi masraflarına paramız yetmediği için destek isterken, dolandırıldık. Çocuğumun durumu iyi değil. Bu vicdansızın yakanlanmasını istiyorum" dedi. Polis dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Lenf kanseri Elif Naz'ın konuşması

Hastane odasında ağlarken görüntüsü

Haber-Kamera: ADANA,

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Sosyal mesafeli, cam fanuslu kafe müşterilerini koruyacak

SİVAS'ta müşterilerini soğuk havadan korumak için yapılan 'iglo' tarzı cam fanuslu kafe, sosyal mesafeli tasarımı ile müşterilerini koronavirüsten korumayı hedefliyor.

Sivas'ta kafe işletmecisi Yunus Yıldız geçen yıl, kış aylarında soğuk hava nedeniyle müşterilerini soğuktan korumak için bahçesine Eskimolara özgü 'iglo' tarzı cam fanuslu alanlar yaptırdı. O dönem ilgi gören kafe, koronavirüs tedbirleri kapsamında şimdi müşterilerinin birbiriyle temasını azaltmada kullanılacak. Müşterilerin toplu olarak oturmasını engelleyen kafe bu şekilde koronavirüse müşterilerini koruyacak. Kafeye gelenler cam fanuslar içerisinde sosyal mesafeyi de koruduğu için virüse karşı kafede rahatlıkla oturabilecek. 12 fanusun bulunduğu kafe havadan drone ile görüntülendi.

Kafe hakkında bilgi veren Yunus Yıldız, "Sivas'ta geçen yıldan bu zamana kadar faaliyet gösteriyoruz. Sivas'ın akşamları ayrı bir soğuk oluyor. Yazın bile akşamları soğuk oluyor. Kışın zaten soğuk oluyor. İnsanlar genellikle dışarda vakit geçirmek istiyorlar ama soğuk olduğu için özellikle geceleri vakit geçiremiyorlardı. Bir fotoğraf gördüm, ondan esinlenerek böyle bir kafe yaptım" dedi.

'BİR MASANIN DİĞERİYLE ALAKASI YOK'

Ailelerin gönül rahatlığı ile kafede oturabilecekleri bir ortam sağladıklarını söyleyen Yıldız, "Bizim bu cam fanuslar özellikle ailelerin gelip yan masayla hiçbir teması olmadan oturabilecekleri bir sistem sağlıyor. Aileler gelip gönül rahatlığı ile burada oturabilecekler. Artık yeni sistemle garsonla bile teması kesmeye yönelik çalışmalarımız var. Özellikle masalarda tablet olacak ve garsonlar sadece siparişleri kapıdan verip dönecekler. Sitem artık buna dönüyor. Buna yönelik de hazırlıklarımız var. Artık koranavirüs hayatımızda var ve buna uygun olarak hareket etmek gerekiyor. Mümkün olduğu insanlarla teması kesip bu yönde hizmet vermeye çalışacağız. Buraya ayrıca sosyal mesafeli kafe diyebiliriz. Bir masanın diğer masayla alakası yok. Temas değil nefes bile alınıp verilmeyecek bir sistem. Şu an 12 adet cam fanusumuz var. Talep çok fazla ve Sivas Belediyesi izin verirse sayımızı yükseltmeyi planlıyoruz. Temas değil nefes bile alınıp verilmeyecek bir sistem" diye konuştu.