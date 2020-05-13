DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Soma faciasının 6'ncı yıl dönümünde, 301 madenciye hüzünlü anma

MANİSA'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasının 6'ncı yıl dönümünde, yaşamını yitiren 301 madenci anıldı. Hayatını kaybeden madencilerden Kamil Çal'ın kızı 7 yaşındaki Ravza Çal'ın, babasına olan özlemini çizdiği kalplerle anlatmaya çalışması yürekleri burktu.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madenci yaşamını yitirdi. Türkiye'nin en büyük maden faciası, tüm vatandaşların hafızalarına acı olarak kazındı. Ülke günlerce Soma'da yaşananlara kilitlendi, gözyaşı döktü, ailelerin acılarına ortak oldu. Acının merkezi Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci, facianın 6'ncı yıl dönümünde Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi tarafından bugün saat 11.30'da etkinlikle anıldı. Vali Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Soma Belediye Başkanı AK Parti'li Ali Tulup, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri programa katıldı. Program bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlendi. Etkinliğe katılan madenci yakınları ve vatandaşlar ise mezarlıkta kendileri için oluşturulan özel oturma bölgelerinde dualar edip, sevdiklerini andı. Madenci çocukları, eşleri, kardeşleri, anneler ve babalar ölen madencilerin mezarlarının yanı başında gözyaşı döküp, dua etti. Vali Deniz ve protokol üyeleri, madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı. Protokol üyeleri, madence yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti ve onlar için dua edildi.

BABASINA ÖZLEMİNİ KALPLERLE ANLATTI

Olayda hayatını kaybeden madenci Kamil Çal'ın kızı Sude Çal (14), "Babamın mezarına geldim. Ona dua ediyorum. Sadece bugün değil. Her gün dua ediyorum. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Onu çok özlüyorum. Keşke şu an yanımda olsa" dedi. Kamil Çal'ın bir diğer kızı Ravza Çal (7) ise, babasının mezarı başına üzerine kalp çizdiği kağıdı bırakıp, "Onu çok seviyorum. Keşke şimdi yanımda olsa. Bu kalpler onun için" diyerek babasına özlem ve sevgisini dile getirmesi yürekleri burktu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Soma Maden Şehitliği'nden görüntü

-Madencilerin mezarlardan görüntü

-Maden şehidi Kamil Çal'ın kızları Sude Çal ve Ravza Çal ile röp.

-Yakınlarının maden şehitledinin mezarlarına karanfil bırakmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL- Şevket YILMAZ/ SOMA (Manisa),

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Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında (3)

YIKIM DURDURULDU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı için verilen sürenin dolmasının üzerine bugün Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan yıkım işlemi durduruldu. Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alındı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Hasta ziyaretine gittiler, karantinaya alındılar

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, geçmiş olsun ziyaretine gittikleri hasta akrabalarının Covid-19 testi pozitif çıkan 16 kişi, karantinaya alındı.

Erenler ilçes Merkez Mahallesi Küçüktepe mevkisinde yaşayan yaşlı adam, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Kan örnekleri alınan yaşlı adam, çekilen tomografide koronovirüs bulgusuna rastlanmaması üzerine, evinde karantinaya alındı. Doktorların ziyaretçi kabul edilmemesi gerektiğini söylediği halde çevre binalarda yaşayan 16 yakını, yaşlı adama 'geçmiş olsun' ziyaretine gitti. Yaşlı adam ve bakıcısının test sonuçları pozitif çıkınca Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi devreye girdi. Yapılan çalışma ile 4 ayrı binada oturan 16 kişinin adı açıklanmayan yaşlı adamı ziyarete gittiği ortaya çıktı. 16 kişi, 14 günlük süreyle karantinaya alınırken, yaşadıkları 4 binanın giriş-çıkışlarında polis tedbir aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mahalleden görüntüsü

Polis ekiplerinden görüntü

Balkondaki vatandaştan görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya),

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Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu

ANTALYA'da, 0-14 yaş arasına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasıyla, çocuklar park ve bahçeleri doldurdu. Güneşli havanın tadını çıkaran çocuklar, doyasıya oyun oynayıp, bisiklete bindi.

Koronavirüsle mücadelede getirilen kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 2 aydır evlerinde olan çocuklar, kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte bugün ilk kez sokağa adım attı. Sokağa çıkma izni bulunan 14 yaş ve altı çocuklar, meydanları ve yeşil alanları doldurdu.

Anne ve babalarıyla birlikte 4 saatliğine dışarı çıkan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Mahalle aralarındaki parkları dolduran çocuklar salıncakta sallandı, bisiklete bindi. Çocukların oyun alanları çevresinde devriye görevi yapan polisler de aileleri ve çocukları maske takmaları konusunda sık sık uyardı.

Kızıyla birlikte sabah erken kalktığını ve hızla kahvaltılarını yaptıklarını anlatan Canan Yılmaz , "Sosyal mesafemize dikkat ederek oyun oynuyoruz. Henüz salgın geçmiş değil, dikkati elden bırakmamak lazım. Biraz açık havada oynayıp evimize geri döneceğiz" dedi. Annesiyle birlikte 4 saatlik sokak iznini değerlendiren 12 yaşındaki Zehra Naz Yılmaz, "Evde olmak çok sıkıcı. Daralıyorum, yapacak bir şey de yok. Bugün hava çok güzel, buraya çıkmak çok güzel geldi. Çok mutluyum" dedi. İki çocuğu ve eşiyle birlikte parka inen Ali Bey , küçük kızını bisikletinin arkasındaki çocuk selesinde gezdirdi. Kızıyla birlikte park turu yapan Bey, "Çocuklarım yaklaşık iki aydır evde. Bugünkü izin saatini en güzel şekilde geçirmek istedik. Bu imkanların çoğalmasını, salgının bir an önce bitmesini istiyoruz" diye konuştu.

KORONAVİRÜSLE ÖN SAFTA SAVAŞTI, KIZIYLA ZAMAN GEÇİRDİ

Acil Servis Hekimi Adem Demirel , koronavirüs salgınında aktif görevde olduğunu kaydetti. Eşi ve kızıyla birlikte Falez Park'ta bisiklete binip zaman geçiren Demirel, "Bugün ailecek 4 saatin tadını doyasıya çıkaracağız. Aynı zamanda evde kalmaya devam edeceğiz. Sınırlı günlerde hayatımızı normalleştirmeye çalışıyoruz. Koronavirüsle mücadelemiz sırasında ailemi göremediğim zamanlar oldu. Nöbetlerimin ardından eve uğrayamadığım günler yaşadım. Hastalığa yakalanan arkadaşlarımız oldu. Allah'ın izniyle hepsini atlattık. Vaka sayılarımız düşüşe geçti, umarım her şey güzel olacak. Bu süreçte evde kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ÇOCUKLARA RÜZGAR GÜLLERİ

Muratpaşa Belediyesi ise 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen çocukları, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda rüzgar gülleriyle karşıladı. Saatin 11.00'i göstermesiyle Atatürk Kent Meydanı'na aileleriyle birlikte gelen çocuklar, patenleri, bisikletleriyle meydanı doldurdu. Bazı semtlerdeki kapalı pazar alanları da çocukların oyun alanı oldu. Bisikletlerini alan çocuklar, geniş pazar alanında doyasıya pedal çevirip, güzel havanın keyfini çıkardı.

SERİK'TE PARKLAR DOLDU

Serik ilçesinde de 0-14 yaş altı çocuklar yaklaşık 2 ay aradan sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklar anne ve babalarıyla parklara koşarken, oyun gruplarında yer yer sıra oluştu. Parklara gelen ailelerin çoğunluğu sosyal mesafe kurallarına uyup, maske taktı.

Çocuklarını uzunca bir aradan sonra sokağa çıkaran veliler, "Çocuklarımız evlerde çok bunalmışlardı. Biraz değişiklik olması, enerji ve streslerini atmaları için çocuklarımızı parka getirdik. Çocuklarımıza bu imkanı sağladığı için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Diğer taraftan Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sabahın erken saatlerinde çocukların oynayabileceği parklar ve oyuncakları dezenfekte etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ANTALYA)

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Bisiklete binen çocuklar

Paten yapan çocuklar

Anne ve babaları tarafından salıncakta sallanan çocuklar

Canan YIlmaz Röp

Zehra Naz Yılmaz röp

Kızıyla birlikte bisiklete binen bir baba

Ali Bey röp

Parkta oyun oynayan cocuklar

Bisiklete binen kız çocuğu

Adem Demirel röp

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: İbrahim LALELİ/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (SERİK)

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Parklarda oynayan çocuklardan görüntüler

Belediye ekiplerinin dezenfekte çalışmaları

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Evlat nöbetindeki baba: HDP Grup Başkan Vekili Beştaş arka kapıdan kaçtı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, 254'üncü gününde de sürdürdü. 4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan Aydın (19) için oturma eylemi yapan Süleyman Aydın , HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş 'ın dün il binasına geldiğini ancak kendileriyle görüşmediğini belirterek, "Bize bir açıklama yapmasını istedik. Arka kapıdan kaçtı, gitti" dedi.

Diyarbakır 'da yaşayan Mehmet Akar , geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar , 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim Açar, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'BİZİM İÇİN GELDİĞİNİ SANDIK, ARKA KAPIDAN KAÇTI GİTTİ'

Terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan Aydın için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın dün il merkezine geldiğini ancak kendilerini görmezden geldiğini söyledi.

Aydın, Beştaş'ın il binasının arka kapısından kaçtığını ifade ederek, şunları söyledi:

"HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş dün gelip, HDP binasına girdi. Aileler olarak kendisiyle konuşmak istediğimizi söyledik. Bize bir açıklama yapmasını istedik. Bizim için geldiğini zannettik. Aradan yarım saat geçtikten sonra, şoförüne, aracı arka kapıya götürmesini söylüyor. Bir milletvekili olarak arka kapıdan kaçtı, gitti. Bir HDP milletvekiline bu yakışır mı? Siz sözde Kürtlerin milletvekilisiniz. Neden Kürtlerden kaçıyorsunuz? Meclis'te ağzınıza geleni söylüyorsunuz ama burada Kürt vatandaşından kaçıyorsunuz. Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ailelerimiz evde. Salgın bittikten sonra gelecekler. Biz 10 aile eylemimizi sürdürüyoruz. Meral Danış Beştaş, 10 aileden kaçıp, gitti. Biz eşkıya değiliz. Bizim çocuklarımızı PKK'dan istemesi yönünde bir açıklama yapmasını istedik ama kaçtı, gitti. Eğer onlar da biraz vicdan varsa kaçmasınlar bizden. Biz kaçıyor muyuz onlardan? Gelsinler. Bize destek versinler. Çocuklarımızı istesinler. Eğer gerçekten Kürtleri temsil ediyorlarsa, samimilerse yanımıza gelsinler. Eğer samimi değillerse onlardan rica ediyorum istifa etsinler. 254 gündür buradayız. 254 yıl da geçse biz buradan ayrılmayacağız. Bunu HDP iyi bilsin. Hepimizi bu konuda kararlıyız. Bir yere gitmiyoruz."