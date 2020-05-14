DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

6 saat önce

Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar dolduKORONAVİRÜS salgını nedeniyle bugüne kadar 19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da, dün yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadığının açıklanmasının ardından kentte bugün cadde ve sokaklar doldu.

DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle bugüne kadar 19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da, dün yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadığının açıklanmasının ardından kentte bugün cadde ve sokaklar doldu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, dün twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte önceki gün yapılan koronavirüs testlerde vakaya rastlanmadığını duyurdu. Yeni vaka görülmeyen kentte bugün ise sokaklarda yoğunluk olduğu gözlemlendi. Bazı vatandaşların maskeleriyle dışarı çıktığı görülürken, bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü. Kentin en yoğun bölgelerinden olan Köprübaşı Meydanı ile Süleyman Felek Caddesi'nde kabalıklar oluştu.

'15 DAKİKA ÖNCE BURADA KİMSE YOKTU'

Sokağa çıkan vatandaşlardan Recep Çakar, "Ben 15 dakika önce caddede yürüyordum. Burada kimse yoktu. Şimdi burası biraz kalabalık oldu. Sosyal mesafe kuralına herkes dikkat etmeli" dedi.

'SOKAĞA ÇIKMAMAMIZ LAZIM'

Recai Öziş de acil işler dışında sokağa çıkılmasını doğru bulmadığını ifade ederek, "Vatandaş da kendine göre haklı ama aslında yanlış, çıkmamamız lazım. Çok acil bir işimiz olmadığı sürece sokağa çıkmamızı doğru bulmuyorum. Fakat biz halk olarak böyle bir yapıya sahip değiliz. Sıkıntıya gelemediğimiz için kendimizi sokağa atıyoruz" diye konuştu.

'KURALLARA DİKKAT EDERLERSE PROBLEM OLMAZ'

Ahmet Yılmaz da, insanların dikkat ettiği sürece dışarı çıkmalarının bir problem oluşturmayacağını kaydederek, "Vatandaşlar sokağa çıksa da mesafe kuralına dikkat ederlerse bir problem olacağını düşünmüyorum. İnşallah bundan dolayı kötü bir sonuç çıkmaz. Şu an baktığımda birçok insan maskeli. Arada tek tük maskesiz olanlar var. Baktığımda da kurallara uyuyorlar diye görüyorum" ifadelerinde bulundu.

Aşkın ise, "Burada biz birbirimizle mesafeyi korursak daha iyi olur. İnsanları fazla da evde sıkmayla pek iyi olacağını zannetmiyorum. Ara ara böyle dışarı çıkıp da iç içe girmeden, kendimizi koruyarak gezmekte fayda vardır" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Süleyman Felek Caddesi'nden görüntü

-Köprübaşı Meydanı'ndan görüntü

-Vatandaş röportajları

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU

=========================

Ağrı'da çocuklar için parklar dezenfekte edildi

AĞRI Belediyesi haftada bir gün sokağa çıkabilecek cocuklar için oyun parklarını dezenfekte etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklara haftada bir gün izin verilmesi sonrası Ağrı Belediyesi harekete geçti. Sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubu çocukların kendilerine oyun alanı olarak parkları seçmeleri üzerine belediye ekipleri, kent merkezindeki çocuk parkları dezenfekte etti. Ekipler, haftada bir gün 11.00-15.00 saatleri arasında izinli olan çocuklar için parkları sağlıklı hale getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ekiplerin parklardaki oyun alanlarını dezenfekte etmesi

-İlaçlama çalışmasından genel ve detay

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

========================

Gaziantep'te çarşıda yasak öncesi yoğunluk yaşandı

GAZİANTEP'te, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı illerden biri olan Gaziantep'te Karagöz ve Gaziler Caddeleri'nde yoğunluk oluştu. Maskesiz girişlere izin verilmeyen caddelerde, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve evde kalmaları yönünde anonslar yaparak, uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Çarşıdaki kalabalık

Çarşı girişindeki kontroller

Hasan Kırmızıtaş'ın anonsu

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP

======================

Kapı kırılarak içeriye girilen evde, baygın halde bulundu

SİVAS'ta 4 katlı bir apartmanın en üst katında yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Kadir Demirhan (70), kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri tarafından yarı baygın halde bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Esentepe Mahallesi TOKİ Evleri CY-4 blokta meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Kadir Demirhan'dan bir süredir haber alamayan komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kapının kilitli olması nedeniyle Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine de bilgi verildi. Defalarca zili çalınmasına kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ekipler hidrolik ayırma aletini kullanarak kapıyı esnetip açtı. Demirhan içeriye giren ekipler tarafından yarı baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmayı mahallede toplanan çocukların da izlediği görüldü.

Koronavirüs, Gaziantep, Ağrı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:41 Kaynak: DHA


Son Dakika

Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız         
20:50
Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?         
19:50
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol         
19:19
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı         
19:10
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz         
19:04
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi         
19:00
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı 4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı         
19:00
İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
18:58
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor         
18:46
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak         
18:39
Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı         
18:39
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir         
18:03
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı         
18:02
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım         
18:00
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti         
17:49
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar         
17:43
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:36
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı         
17:36
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti         
17:09
21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti 21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti         
17:05
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı         
17:00
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz         
16:34
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 20:57:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]