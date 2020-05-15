DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

ARAS NEHRİ'NDE, HAYVANLARI KURTARMAK İSTERKEN KAYBOLDU (2)

AKIN'IN CESEDİ BULUNDU

Erzurum'un Horasan İlçesinden geçmekte olan Aras Nehri kenarında otlattığı hayvanları çıktığı adacıklardan kurtarmak isterken suya kapılıp kaybolan Recep Akın'ın cesedi olay yerine 5 kilometre uzaklıkta bulundu. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Akın cenazesi ambulansa konuralarak Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arama çalışmalarını yakından takip eden Akın'ın kardeşleri ve yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşına boğuldu.

Turgay İPEK/ ERZURUM

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Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada

Bursa'da iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi 1. Yeşim Sokak'ta meydana geldi. Para meselesi yüzünden husumetli olan iki grup, konuşmak için bir araya girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar silahlarını çekip, birbirlerine ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Muhammet Yaşar, K.A. ve M.F.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Muhammet Yaşar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. M.F.Ş. müdahalesinin ardından taburcu edilirken, K.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karışan M.F.Ş., R.B.(33), M.E.(27), S.B.(39), E.E.(24), K.E.'yi (23) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Bu arada çatışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, K.E'nin belindeki silahı çıkarak karşı tarafa ateş ettiği anlar ile hayatını kaybeden Muhammet Yaşar'ın yere düşmesi yer aldı.