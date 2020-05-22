DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

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Bursa'da kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk BURSA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti.

Bursa'da kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk BURSA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti. Vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyduğu görüldü. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 23- 26 Mayıs tarihleri arasında arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması öncesi vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için çarşı ve pazarları doldurdu. Tarihi Kapalı Çarşı, Cumhuriyet Caddesi ve Tuzpazarı'nda yoğunluk oluştu. Vatandaşların maske takma zorunluluğuna uydukları görüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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