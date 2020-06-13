DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DJ, küvette ölü bulundu

Antalya'da, DJ' Mahir Kıvrak (43), evinin banyosundaki küvette Avusturyalı eşi Anna Kıvrak tarafından ölü bulundu. Kıvrak'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.

Kepez ilçesindeki bir eğlence merkezinde DJ'lik yapan Mahir Kıvrak, dün akşam eve geldi. İkiz çocuklarıyla bir süre oynadıktan sonra üst kata çıkıp, banyoya girdi. Avusturyalı eşi Anna Kıvrak ise alt katta çocuklarıyla kaldı. Genç kadın, uzun süre yanlarına gelmeyen eşinin yattığını düşünüp, ikizleriyle uykuya daldı. Sabah uyandığında ise banyodaki küvette, kocasının cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adli Tabip'in ölümünü şüpheli bulduğu Mahir Kıvrak'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı.

Polis, eve geldiğinde alkollü olduğu iddia edilen Mahir Kıvrak'ın, şofbenden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kıvrak'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bina detay

Polisler ve Olay Yeri İnceleme ekipleri detay

Ölen şahsın evinin balkonu detay

Ölen şahsın akrabası röp

Ölen şahsın djlik performansı detay

Genel detaylar

HABER: Süleyman EKİN -KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Otomobille dut ağacına çarptı: 2 yaralı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden emekli Doktor Mehmet Çondur (62) otomobiliyle dut ağacına çarptı. Ağaç ikiye bölünürken, kazada Çondur ile zihinsel engelli oğlu yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Aydın- İzmir Karayolu Sandıklı Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Efeler ilçesinden Germencik yönüne giden Mehmet Çondur idaresindeki 09 AAL 83 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan dut ağacına çarptı. Kaza sonucu otomobil yan yatarken, dut ağacı ikiye bölündü. Kazada otomobilde sıkışan emekli Doktor Mehmet Çondur ve zihinsel engelli oğlu Vedat Çondur'u (25) çevreden yetişen vatandaşlar çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Babası ile kazada yaralanan engelli Vedat Çondur'un küçük yaşlarda geçirdiği bir trafik kazası sonrasında zihinsel engelli kaldığı öğrenilirken, baba Mehmet Çondur'un ise CHP'den Germencik Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

Kaza yerinde görüntü;

Yaralıların yerde tedavi anı;

Yaralıların ambulansa bindirilişi;

Dut ağacı ve otomobilden genel detay görüntü;

Haber- Kamera; Burhan CEYHAN/AYDIN

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Yüksek gerilim hattındaki elektriğe kapılan işçi ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bakım çalışması yapan bir işçi, yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi, Tüpçüler Sitesi mevkiinde bakım çalışması yapan Yücel Bozkurt (26), aracın sepetinde yaklaşık 7 metre yükseklikteki yüksek gerilim hattında çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç işçiye, ilk müdahale mesai arkadaşları tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç işçiyi İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada tedavi altına alınan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İşçinin hastaneye getirilmesi

-Hastane detayı

-Olay yeri detayı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Hurdaya dönen TIR'dan burnu bile kanamadan çıktı

BOLU'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR karşı şeride geçerek şarampole devrildi. TIR ters dönerken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Yumrukaya köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Albulkadir Kayaş idaresindeki 41 U 6711 plakalı taş yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçtikten sonra bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Ters dönen TIR'ın sürücüsü Kayaş, kazayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, sürücünün hastaneye gitmek istememesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Şarampole devrilen TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Yoldan görüntüler

-Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Uzmanlar yemek borusuna kaçan yabancı cisimler ile ilgili uyarıda bulundu

İZMİR'in Tire ilçesinde, 6 yaşındaki Ali Kırlı'nın oyun oynarken yanlışlıkla yuttuğu demir para, ameliyatla çıkarıldı. İzmir'den Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, "Yemek borusuna takılmadan geçtiyse biraz daha rahatlıyoruz, 72 saat içerisinde spontane şekilde vücuttan atılması takip edilmeli. Eğer tıkanıklık olursa, çocukta yutkunma güçlüğü, ağızdan devamlı kanlı da olabilen salyanın akması, kusma ve ağrı oluyor. Aileler bu belirtilerden çocuğun bir yabancı cisim yuttuğunu anlayabilir. Böyle bir durumda hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalılar" dedi.

Tire'de oturan Serap ve Hüseyin Kırlı çiftinin oğulları 6 yaşındaki Ali (6), evvelsi gün iddiaya göre oyun oynadığı sırada elindeki demir parayı yanlışlıkla yuttu. Durumu fark eden aile, parayı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca Ali'yi Tire Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrollerde demir paranın Ali'nin yemek borusuna takıldığı tespit edildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen küçük Ali, ameliyata alındı. Yapılan operasyonda Ali'nin yemek borusuna takılan demir para çıkarıldı.

Olayı anlatan baba Hüseyin Kırlı, "Oğlum para ile oynarken herhalde dişlerini karıştırırken geri getirmek istese de bunu başaramadığından, üstüne su içmiş. Parada yemek borusuna doğru harekete geçmiş, mideye gitmeden yemek borusuna takılıp kalmış. Daha sonra babaannesine para yuttuğunu söylemiş. Babaannesi bizi aradı. Ali'yi Tire Devlet Hastanesine götürdük. Burada birkaç film çekildi. Bunun sonucunda paranın yemek borusunda sıkıştığını tespit ettiler. Çıkarma işleminin burada yapılamayacağını söylediler ve bizi İzmir Ege Üniversitesine sevk ettiler. Burada başarılı geçen operasyonla para çıkarıldı. Çocukların bu işlere baya dikkat etmesi gerekli. Allah korusun yemek borusuna değil, nefes borusuna da kaçabilirdi" diye konuştu.

'DİŞİMİN ARASINA KAÇAN ŞEYİ BOZUK PARAYLA ÇIKARMAYA ÇALIŞTIM'

Yemek borusuna para takılan Ali Kırlı ise, "Babaannemde bir şey yiyordum dişimin arasına kaçtı. Dişimin arasına kaçan şeyi yanımda duran bozuk elli kuruş ile çıkartmaya çalıştım. Yanlışlıkla para elimden kaydı, boğazıma kaçtı. Bende oradan gitsin diye su içtim. Sonra yemek borumda kalmış. Babaanneme gittim, söyledim. Anneme söylememesini istedim para yuttuğumu ama babaannem annemlere söyledi. Sonra hemen babamlar geldi. Beni hastaneye götürdüler. Oradan başka bir hastaneye gittik. 12 saat bir şey yemememi, içmememi istediler. Çok susadım, acıktım. Sonra beni ameliyata aldılar sonra evde uyandım" diye konuştu.

'YEMEK BORUSUNA TAKILDIĞINDA DELİNME OLABİLİR"

Yabancı cisim yutulmasının, özellikle 6 aydan büyük 5 yaştan küçük çocuklar için çok önemli olduğunu anlatan Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, "Çok sık gördüğümüz bir konu. Çünkü çocuklar ağızlarıyla cisimleri keşfetmeyi severler, onların tatlarına bakmak, sertliklerini kontrol etmek isterler. En çok karşılaştığımız durumlar, para, pil, oyuncak parçası, çengelli iğne yutulması şeklinde oluyor. Bu durumların yüzde 40'ı hiç anne babaların haberi olmadan yutulup vücuttan çıkarılıyor. Para yutulduğunda vakaların yüzde 80'inde bağırsaklardan kolayca çıkıp gidiyor. Ama kalan yüzde 20'lik kısımda, para yemek borusunun darlık bölgelerine takılıp kalıyor. 4-6 saat içerisinde nekroza sebep oluyor, bu da yemek borusunda delinme yaratabiliyor. Böyle bir durumda cerrahi müdahale gerekiyor. ya da acil olarak endoskopik yöntemle çıkarılabilir. Pil bu konuda biraz daha tehlikeli. Bütün anne babalar dikkatli olmalı, kuruyemişler de dahil olmak üzere çocukların yutabilecekleri küçük parçaları ortamdan uzaklaştırmalılar. Soluk borusuna kaçması ise çok daha acillik gerektiren bir durum. Yemek borusuna takılmadan geçtiyse biraz daha rahatlıyoruz, 72 saat içerisinde spontane şekilde vücuttan atılması takip edilmeli. Eğer tıkanıklık olursa, çocukta yutkunma güçlüğü, ağızdan devamlı kanlı da olabilen salyanın akması, kusma ve ağrı oluyor. Aileler bu belirtilerden çocuğun bir yabancı cisim yuttuğunu anlayabilir. Böyle bir durumda hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalılar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Aile ve çocukla röportaj

Görkem Astarcıoğlu ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU - Yiğit SOYLU, Kamera: Nevra UÇKAÇ/İZMİR,

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Bodrum'da kayıp domuz yavrusu aranıyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolunu kaybeden ve yardıma ihtiyacı olduğu belirten yavru domuz bugün de hayvansever tarafından arandı. Ancak bugün de domuza rastlanmadı.

Bodrum ilçesinde yaşayan vatandaşlar, belediyeyi arayarak, son 10 gündür, Neyzen Tevfik Caddesi yakınındaki alanda, yalnız başına yavru domuz olduğu ihbarında bulundu. Belediye ekipleri, bölgede arama yaptı. Bazı vatandaşların yiyecek verdiğini ifade ettiği yavru domuz, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Belediye ekiplerinin dışında hayvanseverler ile çevreciler de bölgeyi araştırdı. Köşe bucak kontrol edilen bölgede bir türlü domuz bulunamadı.

Yavru domuzu arayan Bodrum Hayvan Hakları gönüllüsü 40 yaşındaki Uzeyir Yıldız, daha önce birkaç kez yem verdiği hayvanı bulamadıklarını belirterek, "3- 4 gündür rastlayamadık. Belediye ekipleri de geldi. Onlar da bulamadı. Herhalde, bir yerlere gitti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Uzeyir Yıldız'ın domuzu araması

Uzeyir Yıldız konuşma

Ekiplerin görüntüsü

Haber- Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

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Samandağ- Arsuz yolunda sona gelindi

HATAY Valisi Rahmi Doğan Samandağ Arsuz arası yapımı devam eden yolun sona gelindiği trafik işaretlemelerinin yapıldığını söyledi.

Turizm açısından oldukça önemli bir yol olan Samandağ- Arsuz yolunun trafik işareti ve yol çizgilerinin yapıldığına dikkat çeken Hatay Valisi Rahmi Doğan, Temmuz ayında yolun trafiğe açılacağını belirtti. Doğan, "Yolu 80 milyona ihale etmiştik. Ama beklenmedik hesaplarla biraz maliyet artışı oldu. Bu maliyet artışını vekillerimizin Ankara'da yapmış oldukları girişimlerle o açığı da kapatmış oldular. Yol bitti şuanda trafik işaretlemeleri yapılıyor çizgiler çiziliyor. Bisiklet yolunu ayıran aparatlar döşeniyor. Tabi ki bölgenin çok dağlık bölge olması sebebiyle de dağdan gelecek kaya parçalarını da durdurabilmek için de bir ihale yapmak durumunda kaldık. Çelik hasırlarla bu dağları giydirme yaptık. Duvarlara tel örgülerle koruma bantları oluşturduk. Temmuz ayının ilk haftası hazır hale gelecek. İçişleri Bakanımızın programının uygunluğuna göre Temmuz ayının ilk haftası veya ikinci haftası bu yolun açılışını da yapacağız" dedi.