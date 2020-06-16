DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadının testi pozitif çıktı

KAHRAMAMARAŞ'ta, eski erkek arkadaşı Gürkan K.'yi (45) yüzüne kezzap atarak yaraladığı için tutuklanarak cezaevine konulan Fatma Özdaş'ın (43), yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Özdaş, cezaevinden hastaneye sevk edilirken, üzerine sıçrayan kezzaptan dolayı tedavi gördüğü Kayseri'den Kahramanmaraş'a getiren 4 polis de karantinaya alındı.

Olay, Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir iş yerinde 3 Haziran'da meydana geldi. Fatma Özdaş, iddiaya göre eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nin yüzüne kezzap attı. Gürkan K.'nin ağır yaraladığı olayda yanındaki Yılmaz K. (36) ile Fatma Özdaş da vücutlarına sıçrayan kezzapla yaralandı. Kollarında ve göğsünde oluşan yanıklar nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Fatma Özdaş, tedavisi tamamlandıktan sonra 12 Haziran'da taburcu edildikten sonra, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

'TESTİ POZİTİF ÇIKTI, POLİSLER KARANTİNAYA ALINDI'

Fatma Özdaş, cezaevine konulmadan önce koronavirüs testi de yapıldı. Test sonucu pozitif çıktı. Sonucun cezaevi yönetimine bildirilmesi üzerine Fatma Özdaş, önceki gün tedavisi için Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Fatma Özdaş'ı tedavisinin ardından Kayseri'den getiren 2'si kadın 4 polis de evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastane önü

Fatma Özdaş'ın hastaneden çıkarılması

Polis otosuna bindirilmesi

Kadının sevk edildiği hastanenin tabelası

Genel ve detay görnütüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ

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Konya'da, fabrika işçilerine antikor testi

KONYA'da, fabrikalarda çalışan işçilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında antikor testi yapılmaya başlandı. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, "Çalışanlarına test yaptırmak isteyen işverenlerimiz, 'pandemi.kso.org.tr' adresindeki formu doldurarak, taleplerini odamıza iletebilirler" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde, Konya Sanayi Odası'nın koordinasyonunda, kentteki organize sanayi bölgesi ile diğer alanlarda bulunan fabrikalarda çalışan işçilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında antikor testi yapılmaya başlandı. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, testlerin, işverenlerin talepleri doğrultusunda ve iş yerlerinde yapıldığını belirtti. Kütükcü, "Ülkemizin salgının ilk gününden bu yana Sayın Cumhurbaşkanı 'mızın liderliğinde gösterdiği üretim kararlılığı mutlaka devam etmelidir. Ancak üretirken de hem işverenlerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını korumak, güvenli üretimi öncelemek zorundayız.1 Haziran itibarıyla ülkemizde başlayan yeni normal döneminde, Konya'mızda sanayi üretiminin güvenle devamı için bugün itibarıyla tarama testlerine başladık. Odamızın koordinasyonunda yürütülecek olan süreç, işverenlerimizin talepleri doğrultusunda devam edecek. Test yapılan çalışanlardan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Çalışanlarına test yaptırmak isteyen işverenlerimiz, 'pandemi.kso.org.tr' adresindeki formu doldurarak, taleplerini odamıza iletebilirler" diye konuştu.

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