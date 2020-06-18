DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Mersin'de minibüsçüler arasında hat kavgası (2)

'KAVGA EDEN ŞOFÖRLERİN BİRÇOĞUNU UZAKLAŞTIRDIK'

Mersin'de, aynı güzergahta çalışan 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında 'yolcu alma' meselesi yüzünden çıkan, 1 kişinin ağır yaralandığı kavganın ardından, Çay-Çilek-Karaduvar Kooperatifi Başkanı Bülent Kurnaz da soruna çözüm bulunmasını istedi. Sorunun geçmişte yapılan hatalardan kaynaklandığını savunan Kurnaz, "Bu sorunun çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kavgaları tasvip etmiyoruz. Kavga eden şoförlerin birçoğunu uzaklaştırdık. Biz bu sorunun üzerine gidiyoruz. Yetkililerin de bu soruna bizimle birlikte çözüm bulmasını istiyoruz. 20-25 yıldır iki kooperatif birbirini ufak sorunlar yüzünden üzüyor. Minibüsçü esnafı saat 06.00'dan gece yarısına kadar çalışıp evinin ekmeğini kazanan bir kesim. Kooperatif başkanları olarak bu işin altına elimizi gerekirse gövdemizi koyarak çözüm bulmalıyız. Bu işin çözülmesi için çaba harcadık ama karşı kooperatif biraz fevri davranıyor. Kazanlı Mahallesi şehrin biraz daha doğusunda, Çay Mahallesi ise biraz daha batıda. Kazanlı dolmuşları mahallenin içerisinden belli bir yolcu sayısı ile geliyor. 7-8 kilometre yol alıp Karacailyas-Çay Mahallesi kavşağına geldiklerinde beraber çevre yoluna çıkıyoruz. Zaten minibüslerinde 15-20 yolcu oluyor. Bizim onlarla rekabet etme şansımız kalmıyor" diye konuştu.

HER İKİ KOOPERATİF İÇİN AYRI DURAKLAR BELİRLENSİN

Sorunun çözüme kavuşturulması için komisyon oluşturduklarını ve bir karar aldıklarını, ancak alınan kararın karşı kooperatif üyeleri tarafından iptal edildiğini kaydeden Kurnaz şunları söyledi:

"İki kooperatifin birbiriyle anlaşabileceği, üyelerinin sorun yaşamayacağı bir çözüm oluşturduk. Bir sözleşmeye imza attık. Sözleşme Mersin Ulaşım Koordinasyon Merkezi 'ne sunuldu. Ancak Kazanlı Kooperatifi üyeleri sözleşmeyi kabul etmeyerek boşa düşürdüler. Yani o sözleşme geçersiz oldu. Biz ekmeğimizde olan insanlarız kavga, gürültü istemiyoruz. Bizim kuruluş adımız Çay-Çilek Kooperatifi. Çay Mahallesini iki ayırdılar. Yarısını bize verdiler, yarısını onlara. Biz de dedik ki bu böyle olmaz. Duraklar belirlensin. O duraklarda indir, bindir yapılsın. En azından aramızdaki sorunlar bitmiş olur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kooperatif üyelerinden detay görüntü

-Kooperatif Başkanı Bülent Kurnaz'dan detay görüntü

-Kooperatif Başkanı Bülent Kurnaz ile röp.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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2 katlı evde çıkan yangın, söndürüldü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ev sahibi Hatice Taş (38), 3 yaşındaki oğluyla birlikte son anda evden dışarı çıktıklarını söyledi.

İlçenin Yeşildere Mahallesi'nde Yaşar Taş 'a ait evde yangın çıktı. Komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evdeki eşyalar zarar gördü.

Yangın sırasında 3 yaşındaki çocuğu ile birlikte evde olduğunu belirten Hatice Taş, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum, o saatte mutfaktaydım. Çocuğum ise diğer odadaydı. Bir anda alevleri gördüm, hemen çocuğumu alarak evden çıktım" dedi.

Yüksekova Devlet Hastanesi 'nde çalışan 4 çocuk babası Yaşar Taş (40) ise, "Komşularımın haber vermesi üzerine hemen eve gittim. Çok şükür çocuklarıma bir şey olmadı. Son anda alevlerde kurtulmuşlar. Ev kullanılmaz hale gelmiş" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evden detaylar

-Evin içinden detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

İtfaiye ekipleri ve ambulanstan detaylar

-Hatice Taş ile röp

-Ev sahibi Yaşar Taş ile röp

-Eşyalardan detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Sayısal Loto'da 6 milyon büyük ikramiye Batman'a

SAYISAL Loto'da dün yapılan çekilişte 6 milyon 40 bin 649 TL'lik büyük ikramiye Batman'a çıktı. Talihli henüz ortaya çıkmazken, Batman'da, büyük ikramiyenin kime çıktığı merak konusu oldu.

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Sayısal Loto'nun dünkü çekilişinde 6 bilen 1 kişi 6 milyon 40 bin 649 TL kazandı. Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamada, '1, 3, 13, 41, 42, 47' rakamlarının kazandığı kuponun Batman'da yatırıldığı belirtildi. Talihlinin henüz ortaya çıkmadığı kentte, büyük ikramiyenin kime çıktığı da merak ediliyor.

'İNŞALLAH İHTİYACI OLANA ÇIKMIŞTIR'

Batman Turgut Özal Bulvarı'nda Sayısal Loto bayiliği yapan Murat Demirhan, "Önceki gece Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasıyla bizim bayiden oynandığı bilgisini aldık. Büyük rakamın Batman'a çıkması bizi çok mutlu etti. İnşallah ihtiyacı olana çıkmıştır. İkramiye kazanan kişi rakamları kendi yazmış. En azından ihtiyacı olan birine çıkmasını arzu ediyoruz. Bizde günde yaklaşık bin kişi loto oynuyor" dedi. Sayısal Loto oynayan bazı vatandaşlar da, ikramiyenin Batman'a çıkmasına sevindiklerini, kendilerinin de yeni kuponlar oynadığını söyledi.