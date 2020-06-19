DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

Şanlıurfa'da 1 mahalle karantinaya alındıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, koronavirüs vakası görülen 400 hane ve 3 bin 500 nüfuslu Karabahçe Mahallesi karantinaya alındı.

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Şanlıurfa'da 1 mahalle karantinaya alındı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, koronavirüs vakası görülen 400 hane ve 3 bin 500 nüfuslu Karabahçe Mahallesi karantinaya alındı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Karabahçe Mahallesi'nde rahatsızlanarak hastaneye götürülen 1 kişinin, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan kişi hastanede tedaviye alınırken, İl Hıfzıssıhha Kurulu 400 hane ve 3 bin 500 nüfusa sahip mahallenin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Kararın ardından mahalle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Filyasyon ekibi ise koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temas ettiği kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri mahalle girişlerinde önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma ekipleri

Mahalleden görüntüler

Koruma kıyafetli jandarma

Mahalle tabelası

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ SİVEREK, ŞANLIURFA

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DHKP-C'nin kasası, CHP'li eski başkan yardımcısı adliyede (2)

TUTUKLANDI

INTERPOL tarafından DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken İzmir'in Bornova ilçesinde, hücre evinde yakalanan Mehmet Sıddık Doğru, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Davut CAN- Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Çöken istinat duvarı enkazında kaldığı sanılan kişiyi arama çalışmaları sona erdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sağanak nedeniyle çöken istinat duvarının altında bir vatandaşın kaldığı iddiasıyla çalışma yapan AFAD ve itfaiye ekipleri, herhangi kimseye rastlamadı. Çöken duvarın tahribatı ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından birçok bölgede sel tehlikesi ve su baskını yaşanırken, Kurşunlu sahilinde bulunan istinat duvarında göçük meydana geldi. Olayı gören vatandaşların göçük altında bir kişinin kaldığı iddiası üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve Gemlik Belediye ekibi sevk edildi.

DUVAR ALTINDA KİMSENİN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Ekipler, yaptığı 9 saatlik arama çalışmanın ardından duvarın altında kimsenin olmadığını belirleyerek, arama çalışmasını sonlandırdı. Çöken duvarın etrafı güvenlik şeritleriyle kapatılırken, çökmenin tahribatı ise gün ağarınca ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çöken istinat duvarının gündüz görüntüleri

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

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Bakan Karaismailoğlu: Bunlar teröristlerin son çırpınışları

ŞIRNAK- Cizre karayolu şantiyesinde incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önceki gün Silopi ilçesinde yol yapımında çalışan 4 işçinin şehit olduğu terör saldırısı ile ilgili olarak, "Bunlar teröristlerin son çırpınışları. Kendileri de bunun farkında. Askerimiz gerekli cevabı misliyle verecektir ve vermektedir" dedi.

Şırnak'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik tarafından karşılandı. Cudi dağında bulunan Şırnak-Cizre karayolu şantiyesini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, önceki gün Silopi ilçesi Kürtik Tepe mevkisinde yol yapımında çalışan 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili olarak, "Burada elim bir terörist saldırı oldu. 4 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınların baş sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bunlar teröristlerin son çırpınışları. Kendileri de bunun farkındalar. Askerimiz gerekli cevabı misliyle verecektir ve vermektedir" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlı, Cizre-Şırnak şantiyesinde incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Şırnak genelinde son 18 yılda 5 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaptığımız yollar akarsu gibidir. Gittikleri yerlere canlılık getirir, güzellik getirir, hareket getirir. Buradaki sosyal yaşamı aktifleştirir, istihdam sağlar. Tüketimi, ticareti arttırır. O yüzden bu yatırımlar çok önemli. Ülkemizin her noktasında ilmek ilmek işliyoruz. Her noktasında bir çalışmamız, bir çabamız var. Bu da halkımızın, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

'YILLARDIR SÜREN SIKINTIYI BİTİRMEK ÜZEREYİZ'

Çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz şantiye Şırnak-Cizre şantiyesi. Yıllardır süren bir sıkıntıyı bitirmek üzereyiz. Aslında yol trafiğe açıldı. İnşallah sıcak asfaltını da bu yıl içerisinde tamamlayıp, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşımıza konforlu bir yol sağlayacağız. En iyi hizmeti vermenin çabası içerisindeyiz. Devam eden projelerimizin bir an önce bitirilmesi ve yeni yapacağımız projeleri beraber istişare ederek, onların planlamasını yapacağız."

ŞIRNAK-CİZRE YOLU

1998 yılından beri terör saldırıları nedeniyle bitirilemeyen duble yol, 700 ve 800 metre uzunluğundaki 2 tünel ile 365 metre uzunluğundaki bir viyadükle tamamlandı. Yolun tamamlanmasıyla 45 dakika olan Şırnak-Cizre arası 15 dakikaya düştü. Tünellere, 2017'de yol güvenliğini sağlarken terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page'nin adı verildi.

Şanlıurfa, Siverek, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 01:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

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