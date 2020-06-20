DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

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'Kapora vurguncuları' polis operasyonuyla çökertildiİnternet siteleri üzerinden satılık araç ilanı verip, kaporayı aldıktan sonra kayıplara karışan biri cezaevinde tutuklu, 4 kişilik çete Antalya Polisi'nin operasyonuyla çökertildi.

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'Kapora vurguncuları' polis operasyonuyla çökertildi

İnternet siteleri üzerinden satılık araç ilanı verip, kaporayı aldıktan sonra kayıplara karışan biri cezaevinde tutuklu, 4 kişilik çete Antalya Polisi'nin operasyonuyla çökertildi. Değişik suçlardan sabıkaları olan zanlıların yabancılara ait telefon hatlarını kullanıp, farklı ATM'lerden paraları çektikleri ve kapora vurgununu bir meslek haline getirdikleri ortaya çıktı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılk Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle operasyon için düğmeye bastı. İnternet sitelerine araç ilanı veren zanlıların banka üzerinden yatırılan kapora parasını aldıktan sonra kayıplara karıştığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

13 AYRI ŞİKAYET, 160 BİN LİRALIK VURGUN

Antalya ve farklı şehirlerde 13 ayrı şikayette toplam 160 bin 900 lira vurgunu değerlendiren Antalya Polisi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile eş zamanlı baskınlar yaptı.

Yapılan baskınlarda K.K.E. ile M.A. Antalya'da, A.Ç. sahte kimliğini kullanan şüpheli T.K.'da  Ankara Gölbaşı'nda yakalandı. Zanlıların ifadesi sonrası çetenin diğer elemanı Y.A.'nında aynı yöntemle karıştığı dolandırıcılık olayları nedeniyle Antalya Cezaevi'nde tutuklu olduğu belirlendi. Zanlıların evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1570 Amerikan Doları, 8 bin 250 lira, bilgisayarlar, cep telefonları, çok sayıda yabancı uyruklu şahıslar adına açılmış sim kartlar, bankamatik kartları, banka hesap hareketlerinin bulunduğu dekontlar, sahte kimlik ile ilanlarını verdikleri araçların bilgilerinin olduğu belgeler ve not kağıtları ele geçirdi.

MESLEK HALİNE GETİRMİŞLER

Yapılan araştırmada zanlıların Antalya başta olmak üzere farklı il ve ilçelerde internet üzerinden değişik internet sitelerine, değişik marka ve modellerde satılık araç ilanları verdiği, irtibat telefonu olarak da yabancı şahıslar adına açılmış olan GSM hatlarını kullandıkları ortaya çıktı. Müştekiler tarafından yatırılan kaparo bedellerinin değişik ATM'lerden çekildiği, zanlıların kimliğini gizlemek ve yakalanmamak için farklı isimleri kullandıkları, kendi aralarında görev bölümü yaparak dolandırıcılık olaylarını bir organizasyon içerisinde gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin elde ettikleri kazançları kendi aralarında yüzdelik dilimlerle paylaşıp bu işi meslek haline getirdikleri kaydedildi.

Ankara'da yakalanan T.K.'nın 34 ayrı suç kaydının olduğu, 18 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı, toplamda 16 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 12 bin 360 lira adli para cezasının olduğu tespit edildi. Diğer şüpheliler K.K.E, M.A ve Y.A.'nın da aynı yöntemle işlenen dolandırıcılık olaylarından çok sayıda suç kayıtlarının olduğu da yapılan incelemede ortaya çıktı.

Şüpheliler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında yapılan adli işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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3 zanlının adliyeden çıkışı

Zanlıların ayrı ayrı araçlara bindirilmeleri

Detay

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Adıyaman'da anız yangını

ADIYAMAN'da Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi arkasındaki otluk alanda  çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın gece saatlerinde Mara Mahallesinde meydana geldi. Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi arkasında bulunan boş arazideki anızlar bilinmeyen nedenle yanmaya bşaladı. Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alevlerin yükselmesi

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR -ADIYAMAN

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Diyarbakır'da silahlı kavga kamerada

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavgada, çevredekilerin panik anı görüntülere yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 407'nci Sokak'ta meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada bir vatandaş, evinin penceresinden o anları görüntüledi. Görüntülerde, çevredekilerin silah sesleriyle ara sokaklara kaçtığı görüldü. Olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sokak arası

Silah sesleri

Panikleyen kişinin kaçması

Genel ve detay

Haber: Burak EMEK/ Kamera: DİYARBAKIR,

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Öğrenciler LGS'yi geçti, veliler sınavdan kaldı

LİSELERE Geçiş Sınavı'nda (LGS), okul kapılarının önlerinde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen veliler yoğunluğa neden oldu. İzmir'de sosyal mesafeyi göz ardı eden veliler, sınavı geçemedi.

Türkiye genelinde yaklaşık 1 buçuk milyon öğrenci, ilk oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayan ve 12.50'de sona eren LGS'ye girdi. Hayallerindeki liseye kavuşabilmek için öğrenciler sınavda ter dökerken, velileri ise onları okul kapılarının önlerinde bekledi. İzmir'deki birçok okulun önlerinde, kalabalıklar oluştu. Karabağlar ilçesindeki Şehit Ferdi Tosun Ortaokulu'nda, maske kuralına genel olarak uyulduğu görülürken, çocuklarını bir an önce görmek isteyen veliler, sosyal mesafe kuralları hiçe saydı. Okul yetkilileri sık sık velileri uyarsa da, önlemler yoğunluk oluşmasına engel olamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okul önlerinde bekleyenlerden görüntü

Sınavdan çıkan öğrencilerden görüntü

Kalabalıktan görüntü

Okul sokağından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Dünyaca ünlü sahilde sınav sessizliği

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, sıcak hava ve hafta sonu olmasına karşın sınav kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Antalya'da sokaklar boş kaldı. 3 aylık pandemi yasağının 1 Haziran'da kaldırılmasının ardından vatandaşların büyük ilgi gösterdiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kısıtlama nedeniyle boş kaldı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte hava sıcaklığı 35, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece ölçülürken nem oranı ise yüzde 17'lerde kaldı.

Hem hava sıcaklığı hem de hafta sonu olmasına rağmen sessiz sakin görüntüsüyle dikkati çeken sahile giden yolda polis ekiplerinin nöbet tutarak geçiş yapmak isteyenlere izin vermediği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sahilden detay

Falezlerden detay

Cankurtaran kabinlerinden detay

Sahil bandından detay

Palmiyeler ve yürüyüş yolundan detay

HABER: Alparslan ÇINAR -KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALTA,

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Van'daki sağlık çalışanlarından "Yeniden Sarılırız" klibi

VAN'ın Erciş ilçesinde, Şehit Rıdvan Çevik Erciş Devlet Hastanesi'nde görev yapan 46 personel, Sanatçı Murat Çorak'ın sağlık çalışanları için seslendirdiği "Yeniden Sarılırız" şarkısına klip çekti.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Erciş Devlet Hastanesinde çalışan Doktor, hemşire ve sağlık çalışanları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da paylaştığı Murat Çorak'ın "Yeniden Sarılırız" şarkısına klip hazırladı. Görevli personel, şarkı eşliğinde işaret diliyle hasta odası, koridor ve servislerde görüntüler çekip bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Hastane Başhekimi Dr. Suat Altın, "Hastanemizde çalışan ve gecesini, gündüzüne katan sağlık çalışanlarımız, 46 kişiden oluşan arkadaş grubuyla meslektaşlarına işaret diliyle klip yaptılar. Duyarlılık gösterip meslektaşlarına klip yatıkları için ve pandemi sürecinde özverili çalışarak büyük çaba sarf eden bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Klipte işaret diliyle fon eşliğinde şarkı

-Klipte hastane içi farklı alanlardan görüntü

-Sağlık çalışanlarının görüntüleri

-Genel detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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Sivas'ta, yamaç paraşütçüleri gökyüzünü renklendirdi

ANADOLU'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Sİvas'ın Doğanşar ilçesinde ilk kez yamaç paraşütü etkinliği yapıldı.

Doğanşar Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından ilçenin tanıtımı yapmak, yerli ve yabancı turistler ile doğaseverlerin ilçeye gelmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan coğrafyası ve iklimi ile yeni bir cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen ilçeye Sivas'tan yamaç paraşütü sporcuları davet edildi. Yamaç paraşütü sporcuları ilçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Bakırlıtepe mevkisinden keşif uçuşu yaptı. Bu sayede ilçede ilk kez yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi.

Doğanşar İlçe Kaymakamı Onur Aykaç yapılan etkinlik hakkında bilgi vererek, "Doğanşar'da yamaç paraşütü etkinliği ile bir aradayız. Sporcu arkadaşlarımız Sivas il merkezinden gelerek Doğanşar'da güzergah çalışmaları yaptılar. Gerek deneme uçuşlarında gerekse daha sonraki uçuşlarda Doğanşar'ın coğrafyasını yamaç paraşütü olarak beğendiler. Bundan sonraki süreçte özellikle doğasever sporcularımızı Doğanşar'a bekliyoruz. Hem yamaç paraşütünde hem de bundan sonra yapacağımız diğer etkinliklerimizde macera severlerimizi Doğanşar'da ağırlamaktan memnuniyet duyarız" dedi.

İlçe Belediye Başkanı Halil Balık ise, "Paraşüt uçuşlarımızı yaptık. Paraşütçü arkadaşlarımız doğayı, hava şartlarını ve iklimi beğendiler. İnşallah bunun devamını yapacağız. Tüm doğaseverleri, sporcularımızı Doğanşar'a bekliyoruz" diye konuştu.

'FARKLI BİR DOĞASI VAR'

Yamaç paraşütü sporcusu Mehmet Yalman da Doğanşar Kaymakamlığının davetlisi olarak ilk kez Doğanşar'a geldiklerini belirterek, "Gerçekten buranın gerek doğası, gerek iklimi çok hoşumuza gitti. Sivas'ın ikliminden biraz farklı Karadeniz iklimini andırmakta. Biz yamaç paraşütü sporcuları olarak uçuş gerçekleştirmek için geldik. Hem doğa sporları hem de ekstrem sporları açısından buranın çok güzel bir doğası var" diye konuştu.

Yamaç paraşütü sporcusu Sultan Uzun ise Doğanşar'da ilk kez yamaç paraşütü ile uçtuğunu ifade ederek, "Gerçekten çok keyifli bir uçuştu. Çok güzel bir doğası ve iklimi var" ifadelerini kullandı.

Yamaç paraşütü sporcusu Hüseyin Coşkun da 10 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yaptığını aktararak, "Doğanşar Kaymakamlığı ve belediyesinin daveti ile buraya geldim. Burada çok güzel uçuş gerçekleştirdik. Buranın uçuş gerçekleştirebileceğimiz çok güzel doğası var" diye konuştu.

Doğanşar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 01:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

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