DHA YURT BÜLTENİ-10 - Son Dakika

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VAN'DA 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM VAN'ın Özalp ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

VAN'DA 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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VAN'ın Özalp ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 13.03'te, merkez üssü Özalp ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 6,96 kilometre olan deprem, çevre illerde de hissedildi.

BAKAN SOYLU: BİR EVDE KISMİ YIKIK İHBARI VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Özalp'te meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Van'da 13.03'te meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir. Geçmiş olsun" dedi.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber: VAN,

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Çalıştıkları restoranı paravan olarak kullanan kaçakçılara operasyon: 27 gözaltı

BURSA'da, kaçak silah imalatı ve ticareti yapanlara operasyon düzenledi. 33 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, çalıştıkları restoranı paravan olarak kullanıp, müşterilere silah sattıkları ortaya çıktı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak çalışma başlatan polis, yapılan fiziki ve teknik takipler sonucu biri İzmir'de olmak üzere toplam 33 adres tespit etti. Ekipler bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İnegöl ilçesinde bir restoranda çalıştıkları ve restorana gelen müşterilere ruhsatsız silah sattıkları öğrenildi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve arabalarında yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet tabanca fişeği, 6 adet av tüfeği, 35 adet av fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 8 adet uzun namlulu silah fişeği, 1 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ele geçirilen silahlara el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi. 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Deprem, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:44 Kaynak: DHA

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