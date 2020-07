DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Van Gölü'nde batan tekneden 6 ceset daha ROV cihazıyla çıkarıldı (3)

ÖLÜ SAYISI 19 OLDU

Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, 2 gün önce yeri tespit edilen teknede, bugün ROV cihazıyla yapılan çalışma sonucu 5 kişinin ardından 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı. Botla kıyıya getirilen cansız beden, cenaze aracılığıyla Adli Tıp morguna götürüldü. Faciada ölenlerin sayısı, 19'a yükseldi.

VAN

Kurşunlu Manastırı'ndaki çökme tehlikesi devam ediyor

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki en önemli tarihi eserlerden biri olan 'Kurşunlu Manastırı' çökme tehlikesi ile karşı karşıya. Bizans Dönemi'ne ait manastırda inceleme yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Her an yıkılma tehlikesi bulunan kilisenin içine girilmesi son derece tehlikeli. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği manastırın kubbesinin çökmesi halinde bir facia yaşanabilir" dedi.

Davutlar Mahallesi sınırındaki Samson Dağları'nın Kuşadası Körfezi 'ne bakan yamacında kurulmuş Bizans Dönemi'ne ait Kurşunlu Manastırı, çökme tehlikesi yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince yapılan incelemede, tarihi manastırın duvarları ile kubbesinde kızılçam ağaçlarının büyüdüğü tespit edilmiş, manastırın kubbesine de baskı yapan ağaçlar çökme tehlikesinin ortadan kalkması için kesilmişti. Ancak bakımsızlık nedeniyle harabeye dönen manastırın kubbesini taşıyan 3 payandadan birinin tamamen yıkılması aynı tehlikenin yeniden yaşanma ihtimalini doğurdu.

'FACİAYA NEDEN OLABİLİR'

Tarihi manastırı her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Özellikle yaz döneminde safariye çıkan turistler fotoğraf çekmek için manastıra geliyor. Ancak zaman içinde manastırın kubbesini taşıyan payandalardan birinin yıkılması aynı tehlikenin yeniden yaşanma ihtimalini gündeme getirdi. Turistlerin ziyareti esnasında kubbe çökerse bir facia yaşanabilir. Bu nedenle acilen kilise ziyarete kapatılmalı ve ardından da hemen bakıma alınmalı. Manastırda restorasyon çalışması yapılırsa Kuşadası kültürel anlamda önemli bir turizm destinasyonuna sahip olacak" dedi

'DEFİNECİLER TAHRİP ETTİ'

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bizans Sanatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz ise manastırdaki asıl tahribata definecilerin neden olduğunu söyledi. Kubbeyi taşıyan ayaklardan birinin açılan define çukurları nedeniyle çöktüğünü belirten Mercangöz, "Yetkililerin buraya sahip çıkması gerekiyor. Manastır tamamen çökerse önemli bir tarihi ve kültürel mirastan yoksun kalacağız" diye konuştu.

KUŞADASI, (Aydın)

Bir babanın en ağır yükü

Antalya'da 4 aylık Suriyeli bebek hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetti. Otopsiden sonra bebeğini ceset torbasında kucağına alarak taşıyan baba yürek burktu.

Antalya'nın Elmalı ilçesine tarım sektöründe çalışmak üzere 10 gün önce gelen Suriyeli Allavi Hasun'un hasta olan 4 aylık kızı Mehe Hasun, hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetti. Doğuştan rahatsızlığı olan Mehe Hasun dün gece fenalaşınca baba Allavi Hasun durumu hemen komşularına haber verdi. Hasun ve 4 aylık bebeği Mehe Hasun, komşularının otomobiliyle Elmalı Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Hastaneye vardığı esnada sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastane polisinin ve sağlık ekiplerinin Mehe Hasun'un ölümünü şüpheli görmeleri üzerine otopsi yapılması istendi. Bebeğin cenazesi, kesim ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Otopsi yapılan 4 aylık kız bebeği Mehe Hasun'un cansız bedeni işlemlerin ardından baba Allavi Hasun'a teslim edildi. Bebeğini ceset torbasında kucağına alarak götüren baba Hasun, özel araçla defin için Elmalı'nın Kocapınar Mahallesi'ne gitti.

ANTALYA

Babasından izinsiz aldığı otomobil şarampole devrildi

SİVAS'ta ehliyeti bulunmayan Hüseyin Y.(18) babasından izinsiz aldığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Bademkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücü belgesi bulunmayan Hüseyin Y., babasından izinsiz aldığı 58 ABA 726 plakalı otomobille şehir merkezinde seyir halindeyken, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan sürücü Hüseyin Y. hafif yaralandı. Yanında bulunan arkadaşları Barış K.(17) ve Emre K.(16) ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.