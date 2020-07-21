DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Şehit Sözleşmeli Onbaşı, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım (26), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Emre Büyükyıldırım'ın cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya getirildi. Şehir Mezarlığı'nda öğle vakti düzenlenen cenaze törenine; Vali Aydın Baruş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydarş, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Törende çiftçilik yapan baba Latif Büyükyıldırım, ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Münevver Büyükyıldırım ve şehidin 6 kardeşi ise uzun süre gözyaşı döktü. 2016 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve 6 ay önce Zeynep Yıldız (24) ile evlenen şehit Büyükyıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından cenaze aracına taşındı. Şehit Yıldırım'ın cenazesi, askeri tören mangası eşliğinde şehitliğe götürülerek, gözyaşları arasında defnedildi.