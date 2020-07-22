DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Sinop Valisi'nin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı (2)

ÇANKIRI'da Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada Vali Karaömeroğlu, şoförü ve korumasının da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı, Süheyla Adaş (60) ise hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Çankırı- Ankara karayolunun Ballıca mevkisinde meydana geldi. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, şoförünün kullandığı otomobil ile Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Şoför Nurullah Çetinkaya yönetimindeki 06 BH 8774 plakalı otomobil, aynı yöne giden Süheyla Adaş'ın kullandığı 34 FZ 7350 plakalı otomobil ile çarpıştı.

HASTANEDE KURTARILAMADIKazada, Vali Karaömeroğlu, şoförü Nurullah Çetinkaya ve koruması Yasin Akçaoğlu ile diğer aracın sürücüsü Süheyla Adaş, yanında bulunan Onur Uçarsu (13) ve Hilal Uçarsu (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vali Karaömeroğlu ve diğer yaralılar tedavi altına alınırken, diğer aracın sürücüsü Süheyla Adaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Vali Karaömeroğlu ve diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Yaralılardan Hilal Uçarsu, tedbir amaçlı Ankara'ya sevk edildi.

ÇANKIRI VALİSİ ZİYARET ETTİÇankırı Valisi Abdullah Ayaz, hastanede tedavi altına alınan Vali Karaömeroğlu'nu ziyaret etti. Vali Ayaz, "Sinop Valimiz Ankara'ya seyahati esnasında kaza geçirdi. Diğer araçta bulunan maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Diğer araçtaki 2 kişinin sağlık durumları iyi, tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah rahmet eylesin, yaralılara da geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden korusun" dedi.

Vali Ayaz ile birlikte Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek de Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nu ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.