DHA YURT BÜLTENİ 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ 10

Tekne kazasından yüzerek kurtulan Yalçın Erciyes o anları DHA'ya anlattı'4 SAAT YÜZEREK KARAYA ÇIKTIM'BALIKESİR'in Edremit ilçesinde alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Yalçın Erciyes, dalganın akışı yönünde kendini bırakıp, yaklaşık 4 saat yüzerek karaya çıktığını söyledi.

DHA YURT BÜLTENİ 10, System.String[]

Tekne kazasından yüzerek kurtulan Yalçın Erciyes o anları DHA'ya anlattı

'4 SAAT YÜZEREK KARAYA ÇIKTIM'

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Yalçın Erciyes, dalganın akışı yönünde kendini bırakıp, yaklaşık 4 saat yüzerek karaya çıktığını söyledi.

Edremit Akçay sahilinden tekneyle açılan 3 arkadaşın teknesi, dün akşamüstü fırtına ve dalga nedeniyle alabora olmuştu. Kazada Osman Sonragelen'in (62) yaşamını kaybederken oğlu Akın Sonragelen (35) ve Yalçın Erciyes (44) karaya doğru yüzmeye başladı. Erciyes yaşadığı anları DHA'ya şu sözlerle anlattı: "Dün saat 18.30 sıralarında 3 arkadaş Ören'den tekneyle hareket edip Akçay'a doğru geliyorduk. Ören açıklarından Akçay sahiline yaklaşık 2 buçuk 3 mil kala, dalgadan dolayı tekne ön kafadan su almaya başladı. Bir dahaki dalgada tekne alabora oldu. Hepimiz suya düştük. Ben arkadaşlara soğuk kanlılıkla sakin olmaları yönünde konuşmalar yaptım. O ara önümdeki deniz simidini aldım. Deniz simidini takarak sahile doğru dalganın akışına kendimi bıraktım. Yüze yüze toplam yaklaşık 3 buçuk 4 saat yüzdükten sonra fener mevkiindeki sigorta kampının sahilinden karaya çıktım. Zaten arkadaşlarımız da telefona ulaşamayınca deniz polisine haber vermişler. Deniz polisi geldi ve benden gerekli bilgiler alarak aramalara yön verdiler. Bir arkadaşımız sağ olarak bulundu. Bulunan arkadaşımızın babası Osman abimiz rahmetli olmuş. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Diğer arkadaşımıza geçmiş olsun diyorum. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Görüntü dökümü

-Yalçın Erciyes röp-Detaylar GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), -

======================

Taburcu olan Elif akrabalarına teslim edildi

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen Yaylası'nda cuma günü akşam saatlerinde kaybolan ve bu sabah saatlerinde bulunan 11 yaşındaki Elif Akbayrak, getirildiği Bulancak Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; kontrollerinde herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirlenen Akbayrak'ın, tedavisinin ardından taburcu edilerek, akrabalarına teslim edildiği belirtildi.

Korktuğu için boş bir eve sığınan Akbayrak'ın, arama yapan ekipleri görerek yanlarına gittiği kaydedilen açıklamada şunlar ifade edildi: "Bulancak Jandarma Özel Harekat, Bulancak Jandarma ve Kovanlık Jandarma, Giresun Jandarma İstihbarat, KOM ve TEM, Fatsa Jandarma Komando (Çambaşı Ekibi), Bulancak İtfaiyesi ile Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon AFAD ve AKUT ekiplerinden oluşan toplam 96 personel, 3 iz takip köpeği ile termal cihaz ve vatandaşlarımızın da yoğun desteğiyle yürütülen arama çalışmaları, bu gece de (26.07.2020) sabaha kadar devam ettirilmiştir.  Kesintisiz olarak yapılan arama çalışmaları sonucunda kayıp kız çocuğu Elif Akbayrak, bu sabah (26.07.2020) saat 05.00 sıralarında arama yapılan bölgedeki tepenin ters istikametinde boş bir ev içerisinde sağlık durumu iyi bir şekilde bulunmuştur. Yapılan ilk mülakatta korktuğundan dolayı boş bir eve sığındığını, arama yapan ekipleri görünce kendisinin evden çıkarak yanlarına gittiğini beyan etmiş olup, akrabalarına teslim edilmiştir"

Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/GİRESUN,

======================

Amasra tatilcilerin akınına uğradı

BARTIN'ın turistik ilçesi Amasra'da tatilciler deniz, güneş ve  tarihi mekanları gezmenin tadını çıkardı.

Amasra'da hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşırken, hafta sonu günübirlik tatilciler akın etti. Plajlara akın edenler, Karadeniz'in serin sularına girerken, güneşlenmenin tadını çıkardı. Amasra'nın tarihi mekanları da tatilcilerle doldu. Amasra Kalesini gezenler, Tavşan Adasını arkalarına alarak selfie yaptı. Çekiciler Çarşısı'nı gezenler el emeği hediyelik eşya ve ürünlerden aldı. Tatilciler, tur tekneleriyle gezmeye çıkarak Tavşan Adası, Küçük Liman ve kale manzarasını denizden izleme fırsatı buldu. Kent merkezindeki aşırı yoğunluktan dolayı zabıta ve polis ekipleri sürekli anonslar yaparak, maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Büyük liman otopark yoğunluk-Gezi tekneleri-Kemere köprüsü yoğunluk-Özçekim yapan turistler-Amasra kalesini gezen turistler-Çekiciler çarşısı yoğunluk-Plajda yoğunluk-Sokaklardaki yoğunluk Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

======================

MHP'li Bulut: Sosyal medya artık bir milli güvenlik meselesidir

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut "Sosyal medya artık bir milli güvenlik meselesidir" dedi.

MHP Milletvekili Yücel Bulut, memleketi Tokat'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Bulut, sosyal medya düzenlenmesine de değindi. Adalet Komisyonu'nda sosyal medya düzenlemesi görüşmelerinin tamamlandığını söylen Bulut, "Sanıyorum salı günü, genel kurulda sosyal medya yasası görüşülmeye başlanacak. Daha bu gündeme geldiği günden itibaren muhalefette bu paketi bir sansür paketi olarak kabul eden bir yaklaşım ortaya konuldu. Adalet komisyonundaki tartışmaların temel noktası sosyal medyanın susturulması, muhalefetin susturulması konumuyla karşı karşıya kaldık. Bu beklediğimiz bir şeydi. Ben şimdi içten bir şekilde şunu söyleyebilirim. Paketin tek bir noktasında, tek bir satırında sansüre ilişkin bir düşünce, niyet yahut adım söz konusu değil. Zaman zaman da şu eleştirileri getirdiler, 'Memleketin bu kadar sorunu var iken, sorunumuz sosyal medya mı?' diye. Memleketin bütün sorunlarının başında gelen bir sorundan bahsediyoruz. Sosyal medya artık bir milli güvenlik meselesidir. Bir milli güvenlik sorunudur. Ak Parti'li arkadaşlar da bizler de bu tasarıya katılan bütün milletvekilleri de hiçbir art niyet taşımaksızın bu meseleye farklı yönlerinden bakarak, bunun ahlaki yönünden bakarak bir düzenlemeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

"700 BİN CİVARINDA BAŞVURU VAR"

Sosyal medyada işlenen suçlara karşı belirgin bir yaptırım bulunmadığına dikkat çeken Bulut, "Bu küresel şirketler Türkiye Cumhuriyeti'ne diyor ki, 'Ben hiçbir şart ve zeminde seninle bilgi paylaşmayacağım'. Şimdi biz suç olan bir olayın failini bulamıyorsak, bu şirketlerden istememize rağmen failin adresi, bilgisi, ip numarası bizimle paylaşılmıyorsa biz bu suç ile nasıl mücadele edeceğiz. Failini bulamıyoruz. Şimdi adam öldürmek de Türk Ceza Kanunu'na göre suç, ama faili meçhul olduktan sonra failini bulmadıktan sonra bir anlamı var mı? Milyonlarca sahte hesap var. Sizin çocuğunuzu taciz ediyor, sizi taciz ediyor. Suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Şirketler diyor ki sizin kanununuzu ben tanımıyorum. Bu bilgi paylaşımını seninle de yapmıyorum. Ankara Adliyesi'ne geçen yıl 700 bin civarında sosyal medya suç başvurusu var. Faili bulunan da yok" diye konuştu.

Balıkesir, Edremit, Erciyes, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 02:44

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ 10 - Son Dakika

Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak, öğrenciler güvende olacak Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 927 yeni vaka tespit edildi Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor Bağdat'taki Sakar Askeri Üssü'nde peş peşe patlamalar meydana geldi Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu Genoa'ya 2 gol atan Inter'li Lukaku, 70 yıllık rekora ortak oldu Şampiyon Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Inter'li Antonio Conte'den Messi transferi için ilginç sözler: Fantezi futbolda bile alamayız Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğalgaz borusuna asıp intihar etti Trump, 2016 seçimlerinde kazandığı 3 eyalette bayrağı Biden'a kaptırdı Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı         
15:24
Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler         
14:43
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı         
14:37
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar         
12:12
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor         
12:07
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta         
11:51
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha         
11:45
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var         
09:39
Bilim Kurulu üyesi kurban pazarlarındaki tokalaşma çubuğuna karşı uyardı Bilim Kurulu üyesi kurban pazarlarındaki tokalaşma çubuğuna karşı uyardı         
09:05
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı         
09:02
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı         
08:29
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi         
07:52
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda         
07:33
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu         
07:30
Kuzey Kore'de aylar sonra ilk koronavirüs vakası şüphesi Kuzey Kore'de aylar sonra ilk koronavirüs vakası şüphesi         
07:09
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci sabah namazı da büyük coşkuyla eda edildi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci sabah namazı da büyük coşkuyla eda edildi         
06:13
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi         
23:40
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu         
23:40
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi         
23:18
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi 24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi         
23:13
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt         
23:09
Eşinin balkonda darp ettiği kadın, kocasından şikayetçi olmadı Eşinin balkonda darp ettiği kadın, kocasından şikayetçi olmadı         
20:47
Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı         
19:14
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı         
19:13
Burak Yılmaz, eski yabancı kuralına isyan etti: Eski kuralda Türk oyuncular süre bulamıyorlardı Burak Yılmaz, eski yabancı kuralına isyan etti: Eski kuralda Türk oyuncular süre bulamıyorlardı         
18:37
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı         
18:00
Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek         
17:37
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı         
17:21
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor         
16:38
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı         
16:18
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2020 21:15:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ 10 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei