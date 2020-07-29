DHA YURT BÜLTENİ -10 - Son Dakika

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Mezarlıkta toprağa gömülü el bombası bulundu GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi aile mezarlığında düzenleme yapan Seydi Demir, toprağa gömülü el bombası buldu.

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Mezarlıkta toprağa gömülü el bombası bulundu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi aile mezarlığında düzenleme yapan Seydi Demir, toprağa gömülü el bombası buldu. Ekipler tarafından imha edilen bombanın kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

Değirmencik Mahallesinde bulunan mezarlıktaki, aile mezarlığının çevresinde düzenleme yapan Seydi Demir, toprağa gömülü el bombası buldu. İhbar üzerine mezarlığa gelen jandarma, çevrede önlem aldıktan sonra bombayı kontrollü bir şekilde imha etti.Cumhuriyet savcısının inceleme yaptığı olayda, jandarma ekipleri, el bombasını toprağa gömen kişi veya kişilerin belirlenerek yakalanması için soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Değirmencik MahallesiMezarlık Jandarma olay yerindeSeydi Demir ile röpEl bombasının patlatılarak imha edilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

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Otomobil zulasında pipetlerle uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama OSMANİYE'de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, koltuğun içine ve ön kaput altındaki yağmur suyu fitillerinde pipetler içerisine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep'ten temin edilen uyuşturucu maddenin, kent güzergahı kullanılarak Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürüleceği bilgisine ulaştı. Güzergah üzerinde önlem alan ekipler, bir otomobili durdurdu. Sürücü İ.A. ve yanındaki İ.S.'nin hareketlerinden şüphelenen polisler, aracı detaylı arama için Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına götürdü. Burada narkotik detektör kepeği ile yapılan aramada, otomobilin ön koltuklarının sırt kısmına ve ön kaput altındaki yağmur suyu fitillerinde, pipetler içerisine gizlenmiş 74.28 gram metamfetamin bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Narkotik köpeğin araç içerisinde ve etrafında arama yapmasıAracın ön yolcu koltuk arkasından pipet çıkartılmasıÇıkan pipet içerisinden metamfetamin maddesinin çıkartılmasıAracın ön kaput yağmur fitilleri içerisinden pipetlerin çıkartılmasıYağmur fitillerinin yerinden sökülmesi

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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Kayseri Valisi'nden caddede maske ve sosyal mesafe uyarısı KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağı bulunan illerden olan kentte Vali Şehmus Günaydın, kentin en işlek noktalarında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Günaydın, merkez Melikgazi ilçesindeki 27 Mayıs ve Bankalar Caddesi'nde esnafı ve vatandaşlarla görüşerek, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Vali Şehmus Günaydın, ekiplerin sürekli sahada maske ve sosyal mesafe denetimi yaptığını belirterek, "Bütün görevlilerimiz sahada. Koronavirüs tedbirleri kapsamında arkadaşlarımız denetimleri kesintisiz bir şekilde devam ettiriyorlar. Vatandaşımızın sağlığı için yapılıyor. Alınan tedbirler ile birlikte virüse karşı daha güçlü olacağız. Riskleri minimize edeceğiz. Bu yüzden kurallara uymamız lazım. Vatandaşlarımız Kurban Bayramı boyunca da bayram süresince de kurallara uysunlar. Ortaya konulan kuralların amacı toplum sağlığının korunması. Bunun için de herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmek ve hastalıkla mücadele için her kesimin gayret göstermesi gerekiyor. Birinin kurallara uyması diğerinin uymaması süreci uzatıyor. Sürecin uzamaması ve kısa sürede sonlanması için toplumun bütünüyle kurallara uyması gerekiyor" diye konuştu.

'TEDBİRDEN BAŞKA ARGÜMAN YOK'

Koronavirüsle mücadelede tedbir almaktan başka bir argümanın bulunmadığını da belirten Vali Günaydın, "Vatandaşlarımız alışveriş ve yeme içme sırasında kurallara uymalılar. Bundan başka argüman elimizde yok. Maske, sosyal mesafe çok önemli. Bunu yaptığımız zaman virüse karşı korunaklı ve avantajlı konumdayız. Bunu yapmadığımız zaman zafiyete uğruyoruz ve maalesef vaka sayılarımız da artıyor. Denetimleri sadece Kurban Bayramı'na has olarak yapmıyoruz. Bizler özellikle haftanın 2 günü mutlaka yoğun bir denetim programı uyguluyoruz. Onun dışında da riskli bölgelerde ekiplerimiz denetimlerini devam ettiriyor. Vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı alınan tedbirlere ve kurallara uyuyor. Ben bu yüzden Kayserili hemşerilerimize teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı, Gaziantep, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 12:55

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ -10 - Son Dakika
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