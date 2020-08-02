DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Seferihisar'da makilik alanda korkutan yangın

İZMİR'in Seferihar ilçesinde, makilik alanda yangın çıktı. Bir enerji şirketine ait rüzgar güllerinin yakınındaki yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Seferihisar'ın kırsal Düzce mahallesi, Çamcoz Koyu mevkiindeki makilik alanda bugün saat 13.44'te yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangının rüzgarın etkisiyle yayılmaması için çalışmalara sürüyor. Ekipler, alevlerin yakındaki bir enerji şirketine ait rüzgar güllerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.