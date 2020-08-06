DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Niğde'de koronavirüs denetimi

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, koronavirüs denetimleri kapsamında caddeleri dolaşıp, vatandaşları ve işletmeleri uyardı.

Niğde Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve oda başkanları katıldı. Ekipler, işyerlerinde gerekli tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti. Kurallara uymayan iş yerleri uyarıldı ve maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Vatandaşlarımızın maske takıp takmadığına, iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına yine sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. Amacımız tedbirlerin uyulmasını sağlamak. İnşallah bu tedbirlere hep birlikte uyarak vakaların önüne geçebileceğiz ve pandemiyle baş edebileceğiz. Bundan sonra denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Denetimlerde kurallara uymayan vatandaşlarımıza müeyyidelerimiz mutlaka olacaktır. Vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

Kurallara uyman işletmelere anında gereken cezanın fazlasıyla yapılacağını belirten Başkan Özdemir ise, "İş yerlerini denetliyoruz, denetim yapan arkadaşları kontrol ediyoruz. Bundan sonra bu denetimler sık ve daha sert bir şekilde devam edecek. Bu denetimlerin asıl amacı vatandaşlarımızın sağlığı. Sevdikleri için kurallara uymayanlara hassas davranmalarını rica ediyoruz. İş yerleri için artık rica olmayacak. Talepte olmayacak. Artık kurallara uymayanlara gereken anında fazlasıyla yapılacak" dedi.

Görüntü dökümü

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-Vali ve Belediye başkanının işletmeleri denetlemesi-Ekiplerin uyarıları ve maske dağıtması-Detay görüntüler-Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in açıklaması

-Vali Yılmaz Şimşek'in açıklaması

Süre: 04'42" Boyut: 526 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Otomobilin çarptığı çocuk "kurtulacak mıyım" diye gözyaşlarına boğuldu

KARAMAN'da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı İclal Sarı (9) kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine "Ağabey kurtulacak mıyım?" diye sorup ağlamaya başladı. Korkan küçük kızı sağlık görevlileri sakinleştirdi.

Kaza, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen İclal Sarı'ya Musa K., yönetimindeki 70 FK 726 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile küçük kız yol kenarına savruldu. Küçük kıza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı muayene ettikleri sırada İclal Sarı sağlık ekiplerine "Ağabey kurtulacak mıyım?" Diye sorup ağlamaya başladı. Korkan ve ağlamaya başlayan küçük kızı sağlık ekipleri sakinleştirerek ambulansa aldı. Yaralı kız ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Polis olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otomobil sürücüsü Musa K., ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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