DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Yardımcı olma bahanesiyle yaşlıları dolandıran şüpheli yakalandı

GAZİANTEP'te, bankalarda para çekmek ya da yatırmak isteyen yaşlı 7 kişiyi yardımcı olabileceğini söyleyerek, hesaplarındaki parayı kendi hesabına aktaran şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Gaziantep'te, polise başvuran 7 yaşlı vatandaş, bankada işlem yaptıklarını ve kendilerine yardımcı olan bir kişi tarafından dolandırıldıklarını söyledi. Bunun üzerine inceleme başlatan polis, banka ATM'leri ile çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemede, para çekmek veya yatırmak isteyen yaşlı vatandaşların yanına yardımcı olma bahanesiyle gelen kişinin, mağdurların hesabındaki parayı kendi hesabına havale yoluyla aktardığını saptadı. Polisler daha sonra ismi açıklanmayan şüpheliyi adresine düzenlediği baskınla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.