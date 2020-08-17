DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

Bakan Karaismailoğlu, Van'da hayatını kaybeden yardım gönüllüsü Dr. Miyazaki'nin adının verildiği parkın açılışına katıldı ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van'ın Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkılan...

DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

Bakan Karaismailoğlu, Van'da hayatını kaybeden yardım gönüllüsü Dr. Miyazaki'nin adının verildiği parkın açılışına katıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van'ın Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkılan otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adının verildiği parkın açılışını yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Dr. Miyazakiyi saygıyla andığını belirtirken, Türkiye ile Japonya arasındaki kardeşliğin de hiç bir zaman unutulmayacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. Van Ferit Melen Havaalanı'nda karşılanan Bakan Karaismailoğlu, ardından merkez Edremit Belediyesi'nce Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yanındaki 15 bin metrekarelik alana yaptırılan Dr. Atsushi Miyazaki parkının açılışına katıldı. 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkılan otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Miyazaki'nin büstü ve özgeçmişinin de bulunduğu parkın açılışını, Bakan Karaismailoğlu, Japonya Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte yaptı.

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye ile Japonya arasındaki kardeşliğin hiç bir zaman unutulmayacağını belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı yatırımları için gelmiştik. Güzel bir hizmetin açılışında bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Edremit Belediyesi'ne böyle hayırlı bir hizmeti Vanlılara kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Sayın Büyükelçi'nin de bu açılışta bulunması bize büyük mutluluk verdi. Dr. Miyazaki Van'daki kardeşlerimize yardıma koşarken vefat etmesi bize büyük üzüntü yaşatmıştır. Kendisini saygıyla anıyoruz. İnşallan Türkiye ile Japonya arasındaki kardeşliğimizi de hiç bir zaman unutturmayacak. Dr Miyazaki'yi saygıyla anıyorum. Biliyorsunuz ülkemiz deprem kuşağında. Bu deprem kuşağında da her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bugün 17 Ağustos. Büyük deprem felaketlerinin de yaşanmamasını diliyorum. Dr. Miyazaki parkının da Vanlalılara hayırlı olmasını, ayrıca Türk-Japon dostluğunun da ilelebet sürmesini diliyorum" dedi.

Büyükelçi Akio ise depremlerde hayatını kaybedenler için dua ettiğini söyledi. Japonya'dan Van'a yardıma gelen Dr. Atsushi Miyazaki'nin unutulmadığı ve hatırlandığı için de minnettarlık duyduğunu ifade etti.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

==================================

Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada bir çocuk cinayeti var - ÖZEL GAZİANTEP'te, erkek arkadaşının 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen Duygu Delen'in (17) ailesinin avukatı Göksel Öztürkmen, "Burada bir kadın cinayetinin yanı sıra bir çocuk cinayeti de var. Burada çocuğa karşı şiddet var. Çocuğa karşı gerçekleştirilen eylem söz konusu. Bunun gözden kaçırılmaması gerektiğini, olayın çocuk boyutu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

13 Ağustos günü yaşanan olayda, Duygu Delen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4'nci katındaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Delen, olay yerinde hayatını kaybederken, polis Mehmet Kaplan'ı gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kaplan, 'cinsel istismar ve kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Duygu Delen ise ailesinin ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

'BİR ÇOCUĞU ANNE BABASIIYLA TEHDİT ETME SÖZ KONUSU'Savcılık tarafından dosyaya erişim kısıtlaması getirilen soruşturma sürerken Duygu Delen'in ailenin avukatı Göksel Öztürkmen, olayın kadın cinayetinin yanı sıra çocuk cinayeti olarak da ele alınması gerektiğini söyledi. Avukat Delen, "Aile perişan durumda. Bakmaya kıyamadığınız evladınız, çocuğunuz menfur bir cinayete kurban gidiyor. Klasikleşen, 'öldür sonra belli imkanları da kullanarak işin kenarından sıyrıl, kaç.' İnşallah biz buna müsaade etmeyeceğiz. Gerek ben gerek diğer avukatların tek amacı bu. Duygu'nun ölümü, kamuoyunda kadın cinayeti olarak lanse edildi. Burada gözden kaçırılan bir nokta var. Burada kadın cinayeti var ancak öte taraftan 15-18 yaş arasında bir çocuk cinayeti de var. Burada çocuğa karşı bir şiddet var. Burada çocuğa karşı gerçekleştirilen bir eylem söz konusu. Bunun gözden kaçırılmamasını istiyoruz, olayın çocuk boyutu olduğunu düşünüyoruz. Çocuk demek nedir? Akli melekeleri yerine gelmemiş, kolay şekilde kandırılabilir, en ufak baskıda korkabilir, özellikle ebeveynleri konusunda tehdit edildiğinde, işte; 'Şu dediğimi yapmazsan babana bunu yaparım, şu dediğimi yapmazsan annene bunu yaparım' gibi korkutarak baskı altına almak, çocuklarda çok fazla gördüğümüz bir olay. Bir çocuğu en değer verdikleri  anne- baba ile tehdit etme söz konusu" dedi.

'ADLİ TIP RAPORU'NU ALAMADIK'Kısıtlılık kararı nedeniyle  Adli Tıp Raporu'nu henüz alamadıklarını kaydeden Öztürkmen, "Dosyada kısıtlılık var. İfadelerle ilgili olarak ulaşabildiğimiz, kısıtlılık kararı gelmeden önce, evraklar var. Kanuni hakkımız olmasına rağmen kısıtlama kararı olsa dahi, otopsi raporunun tarafımıza verilmesi lazımdı. Diğer meslektaşlarım otopsi raporunu almak için adliyede çalışmaya başladılar. Şu anda belge henüz elimize gelmedi. Ailenin bağımsız bir hekimi de bizim görevlendireceğimiz bir hekim arkadaşımız da otopsiye müdahil olsun istedik. Bunu kabul ettirdik. Hekim arkadaşımız otopsi sürecine müdahil oldu. Buna rağmen otopsi raporunun bir nüshası hekim arkadaşımıza verilmedi. Bu çocuğun daha önce karıştığı bir olayın karartıldığına dair vahim iddialar var. Ailenin bu yönde korkuları vardı. Bir nebze olsun bu korkuları giderdiğimizi düşünüyorum. Ama halen otopsi raporunu, kanuni hakkımız olmasına rağmen görmedik. Soruşturmanın selameti açısından dosyanın detayına girmek istemiyorum" diye konuştu. Avukat Göksel Öztürkmen, Duygu Delen'in arkadaşlarının ifadelerine başvurulduğu yönünde duyumlar aldıklarını da kaydetti.

VALİ'DEN DOLANDIRICILILIK UYARISI

Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül, olayla ilgili bazı kişilerin aileyi, yardıma ihtiyacı varmış gibi göstererek dolandırıcılık yaptıklarını bildirdi. Bu kişilere inanılmaması gerektiğini belirten Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duygu kardeşimizin ölümünden sonra bazı karakter yoksunlarının 'aileye yardımcı olmak' gibi gerekçelerle dolandırıcılık yaptıkları duyumu alınmıştır. Duygu'nun ailesinin hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Aile şehrimizin hayırsever ailelerindendir. Lütfen bu kişileri polise bildiriniz" dedi.

Adil Karaismailoğlu, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 12:49

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17 Ağustos'un en acı videosu! Annelerin "Yavrularım ne olur ses verin" feryadı yürekleri dağladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor? İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı İBB Başkanı İmamoğlu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde depremden 2 gün sonra çektiği görüntüleri paylaştı Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Yunus polisleri, kanaması devam eden yeni sünnet olmuş bebeği süper kahraman gibi hastaneye yetiştirdi Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı         
10:49
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak         
10:45
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi         
10:32
Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor, Trabzonspor 25 milyon euro talep ediyor Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor, Trabzonspor 25 milyon euro talep ediyor         
10:15
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı         
10:11
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan ile ilgileniyor Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan ile ilgileniyor         
10:07
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı         
09:29
Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de sondaj için Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de sondaj için Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor         
09:19
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı         
09:14
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi         
09:11
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı         
09:02
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi         
08:54
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı         
08:04
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu         
07:21
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor         
00:47
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız         
00:43
Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı         
22:51
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı         
22:28
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı         
21:45
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü         
20:59
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı         
20:28
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi         
19:44
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı         
19:34
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu         
17:17
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar         
16:09
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz         
16:01
Husumetlisi tarafından vurulan şahıs, yerde yatarken yakınlarına telefon açtı Husumetlisi tarafından vurulan şahıs, yerde yatarken yakınlarına telefon açtı         
15:47
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti         
14:52
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 13:07:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei