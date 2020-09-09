DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Gelibolu'da ormanlık alanda yangın

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi Kavak köyde yakınlarında ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale için bölgeye sevk edildi.

Gelibolu ilçesi Kavak köyü yakınlarında saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı'nı aradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı.

Öte yandan Biga ilçesi Kalafat köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahaleye başladı.